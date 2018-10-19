Суд признал Давидыча мошенником

В ходе вынесения приговора «Давидычу» судья дорогомиловского суда столицы объявила, что «Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования». Таким образом стало ясно, что без уголовной статьи в биографии Эрик Китуашвили не останется.

Ранее представитель прокуратуры потребовал для него семь лет лишения свободы за участие в пяти доказанных эпизодах мошенничества в сфере страхования, а также в легализации похищенного — в соответствии с частью 4 статьи 159.5 и статьей 174.1 УК РФ. По данным следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и BMW 745i. Далее он заявлял в страховую компанию об угоне и получал денежное возмещение, которое затем легализовал.

Общий ущерб, фигурирующий в деле составил около 10 млн. рублей.

Прокурор требует для «Давидыча» 7 лет заключения. С учетом того, что Китуашвили находится под стражей с зимы 2016 года, этот срок в двойном размере будет «вычтен» из фигурирующего в приговоре.

В любом случае, основатель «Смотры» выйдет на свободу не позднее чем через три года — набравшись тюремного лексикона и криминальных знакомств.