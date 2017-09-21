Суд идет: Эрик «Давидыч» обвинил следствие в новом подлоге

Основатель сообщества «Смотра» и по совместительству уличный гонщик Эрик «Давидыч» находится под стражей уже полтора года, однако судебный процесс над борцом за справедливость, как его называют то ли подельники, то ли сподвижники, начался только сейчас. «Быстрого грузина», напомним, обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ в мошенничестве в сфере страхования. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Впрочем, ни сам подсудимый, ни его защита, ни многочисленные поклонники подросткового возраста с государственным обвинителем не согласны. Все они в один голос кричат, что доказательства сфальсифицированы, а дело сфабриковано.