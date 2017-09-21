Суд идет: Эрик «Давидыч» обвинил следствие в новом подлоге

Фото: соцсети и Московский Комсомолец
В Дорогомиловском районном суде города Москвы состоялось первое заседание по делу Эрика «Давидыча» Китуашвили, которого обвиняют в мошенничестве в отношениях со страховыми компаниями. Стритрейсер, отрицающий свою вину, выступил с новым скандальным заявлением.
Вячеслав Василенко

Основатель сообщества «Смотра» и по совместительству уличный гонщик Эрик «Давидыч» находится под стражей уже полтора года, однако судебный процесс над борцом за справедливость, как его называют то ли подельники, то ли сподвижники, начался только сейчас. «Быстрого грузина», напомним, обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ в мошенничестве в сфере страхования. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Впрочем, ни сам подсудимый, ни его защита, ни многочисленные поклонники подросткового возраста с государственным обвинителем не согласны. Все они в один голос кричат, что доказательства сфальсифицированы, а дело сфабриковано.

И правда — как можно было подумать, что дерзкий и четкий герой «ютьюба» способен на инсценировку похищений дорогостоящих «мерседесов» с целью «развести» страховщиков. Он ведь катался по городам и весям, собирая компроматы на коррумпированных сотрудников ГИБДД и прочих чиновников, при этом не раз попадая в сводки за нарушения общественного порядка, неоднократные превышения скоростного режима и оскорбления представителей власти. В общем, законопослушный и добропорядочный человек, пример для подражания — не иначе.

Почему же следствие не хочет верить, что к инкриминируемым ему преступлениям «Давидыч» не имеет никакого отношения? Быть может, потому, что автоблогер не продемонстрировал никаких доказательств своей невиновности? Хотя сам обвиняемый публично заявил в суде, что он и его адвокат «предоставили все документы, подтверждающие 100-процентное алиби по всем вопросам следствия, однако следствие ни один из этих документов к уголовному делу не приобщило».

По словам Эрика, «люди, на основании показаний которых он и его сожительница находятся в тюрьме, уже признались в том, что сотрудники УСБ МВД выбивали эти показания путем угроз и давления». Уличный гонщик уверен в том, что полицейские просто заставили их подписать бумаги, а «повторить в суде формулировки, данные на бумаге, они не в состоянии».

Впрочем, следствие считает иначе. Более того, за «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, а также подрывающие репутацию сотрудников полиции» Эрику уже предъявлено очередное обвинение по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления».

Похоже, судебные разбирательства затянутся надолго. Поэтому стритрейсеру ничего не остается, кроме как свыкнуться со своим положением и переквалифицироваться из «смотровчанина» в смотрящего.

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21 сентября 2017
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