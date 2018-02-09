Эрика «Давидыча» вот-вот выпустят из тюрьмы

Фото: соцсети
Неожиданный поворот возник в деле Эрика «Давидыча» Китуашвили — суд засомневался в причастности скандального стритрейсера к организованной преступной группе и, как следствие, к инкриминируемым ему деяниям. Более того: жену видеоблогера уже освободили из СИЗО.
Мирон Горин

На очередном заседании по уголовному делу в отношении Эрика Китуашвили, которого обвиняют в преступлении по ч.4 ст.159 УК РФ — мошенничестве с элитными иномарками против страховых компаний,— произошло кое-что довольно любопытное. Во-первых, Фемида изменила меру пресечения для Анны Каганской — гражданской супруги Эрика — с заключения под стражу на домашний арест. Иными словами, ни судья, ни государственный обвинитель не нашли ничего такого, в связи с чем жена «Давидыча» должна содержаться в тюрьме.

Во-вторых, на процесс вызвали ключевого свидетеля, на чьих словах изначально была построена вся обвинительная база — оказывается, что показания против Китаушвили сотрудники правоохранительных органов с него попросту выбивали. Говоря словами юристов, «оказывали психологическое и физическое воздействие».

В-третьих, сумма в 1 350 000 рублей, которую вменяют стритрейсеру, никак не подпадает под понятие «особо крупный размер», что помимо прочего говорит о более гуманном наказании, нежели десять лет лишения свободы. Именно столько, напомним, грозит подсудимому. Наконец, срок давности по преступлению, совершенному им аж в 2008 году, уже истек.

Фото: Геннадий Черкасов

Как нетрудно догадаться, все эти факторы самым положительным образом отражаются на дальнейшем исходе дела. Совсем скоро Давидыч фактически сможет выйти на свободу. Если, конечно, подобному вердикту не помешают те, кто его этой самой свободы и лишил.

Напомним, что и адвокат Китуашвили, и организатор движения «Стоп-хам» Дмитрий Чугунов, и сподвижники Эрика, а по совместительству злостные нарушители ПДД из автосообщества «Смотра» считают, что за решетку уличного гонщика-угонщика упекли сами правоохранители. Якобы им не понравилось то, что бывший «смотровчанин», а ныне «подсматривающий» за порядком в тюрьме регулярно рассказывал в своих видеороликах о получении взяток высокопоставленными сотрудниками ГИБДД и МВД.

Проще говоря, виртуальные интернет-посты скандального блогера могли сбросить этих самых полицейских с вполне себе реальных руководящих постов. Поэтому-то борца с коррупцией ради лайков в «Ютьюбе», пусть и неоднократно нарушавшего закон, «закрыли». Впрочем, как уже было сказано, скоро откроют.

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9 февраля 2018
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