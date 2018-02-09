Эрика «Давидыча» вот-вот выпустят из тюрьмы

На очередном заседании по уголовному делу в отношении Эрика Китуашвили, которого обвиняют в преступлении по ч.4 ст.159 УК РФ — мошенничестве с элитными иномарками против страховых компаний,— произошло кое-что довольно любопытное. Во-первых, Фемида изменила меру пресечения для Анны Каганской — гражданской супруги Эрика — с заключения под стражу на домашний арест. Иными словами, ни судья, ни государственный обвинитель не нашли ничего такого, в связи с чем жена «Давидыча» должна содержаться в тюрьме.

Во-вторых, на процесс вызвали ключевого свидетеля, на чьих словах изначально была построена вся обвинительная база — оказывается, что показания против Китаушвили сотрудники правоохранительных органов с него попросту выбивали. Говоря словами юристов, «оказывали психологическое и физическое воздействие».

В-третьих, сумма в 1 350 000 рублей, которую вменяют стритрейсеру, никак не подпадает под понятие «особо крупный размер», что помимо прочего говорит о более гуманном наказании, нежели десять лет лишения свободы. Именно столько, напомним, грозит подсудимому. Наконец, срок давности по преступлению, совершенному им аж в 2008 году, уже истек.