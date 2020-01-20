Семеро по лавкам: семейный тест-драйв кроссовера Chevrolet Traverse

Ну кто еще в мире настолько обожает огромных пятиметровых городских мастодонтов и многолитровых покорителей хайвеев, тянущих за собой «дом на колесах»? Вы с трудом поверите в то, что самой продаваемой моделью на американском рынке является не «заштатный» городской хетчбэк или седан, а здоровенный пикап одного из ушедших от нас брендов с голубым овалом.

И, если честно, лично мне тоже нравятся большие ковбойские автомобили. Но не ради того, чтобы выносить на всеобщее обозрение чье-то раздувшееся эго и количество «лихо заработанных» денежных знаков (для этого на отечественном рынке существуют различные Toyota Land Cruiser 200 и тому подобные Lexus LX570), а чтобы с комфортом и чувством уверенности «бороздить» нашу необъятную…