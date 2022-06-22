Из-за подорожания запчастей страховщики резко поднимут стоимость ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) обновил справочники стоимости запчастей — ценники самых «бьющихся» при ДТП деталей выросли в среднем на 28,7%. А из-за этого увеличились и суммы выплат пострадавшим. Ясное дело, что страховщикам такой расклад совсем невыгоден. И понимая это, в Центробанке задумались о том, чтобы расширить коридор базового тарифа: для общественного транспорта — на 17,8%, для всех остальных — сразу на 26%. Итоговое решение должны принять после 28 июня.

Иными словами, когда нововведение вступит в силу (а это непременно случится), водители будут покупать или пролонгировать полисы ОСАГО по новым, завышенным ценам. Хотя регулятор и говорит, что изменения пойдут только на благо: да, «аварийщикам» придется заплатить сильно больше, зато аккуратные водители смогут на «автогражданке» сэкономить.

Впрочем, как показало недавнее исследование проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», большинство россиян спокойно относится к корректировкам тарифов в большую сторону. А более подробно об этом здесь.