За аварии приезжих из ЛНР и ДНР расплатится Российский союз автостраховщиков

РСА будет возмещать ущерб потерпевшим в ДТП по вине беженцев из ЛНР и ДНР из своих компенсационных фондов. Соответствующий законопроект, внесенный депутатом Госдумы Константином Затулиным, рассмотрен и одобрен его коллегами сразу во втором и третьем чтении. Совет Федерации должен рассмотреть его 22 июня.

— В условиях помощи беженцам важно обеспечить, чтобы потерпевшим от водителей, у которых в сложившихся условиях нет полиса ОСАГО, было гарантировано возмещение причиненного вреда, поскольку такая гарантия является одним из основных принципов работы обязательной «автогражданки», — сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, что компенсационный фонд РСА пополняется за счет отчислений страховыми компаниями 3% от их сборов в системе ОСАГО. С учетом того, что в 2021 году общая сумма премий по этому виду страхования составила 236 млрд. рублей, объем компенсационного фонда РСА составил 7 млрд. рублей.

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