Как по износу шин определить неисправности автомобиля

Искушенному мастеру автосервиса достаточно кинуть взгляд на «резину», чтобы понять не только, когда нужно ставить новую. Характер износа расскажет сервисмену о манере езды и даже о «болячках» авто, о коих хозяин и не подозревает или же просто не обращает на них внимание. А зря: незначительные на первый взгляд неисправности машины вполне могут вылиться в кругленькую сумму. А именно — в непредвиденные траты на пару, а то и на полный комплект шин.
Давление в норме?
Самая легко решаемая проблема, приводящая к ускоренному износу покрышек — неправильное давление в них. Шина сильно стирается по краям? Такая картина может говорить о том, что покрышку не докачали. А при недостаточном давлении центр протектора прогибается и меньше контактирует с дорогой.
Обратный результат — более заметное истирание по центру — можно получить при избыточном давлении. На перекачанной «резине» пятно контакта с асфальтом уменьшается и приходится как раз на центральные дорожки рисунка.
Так что, если вы заметили такого рода повреждения, проверьте и приведите давление в норму. Нужные параметры обязательно указаны в руководстве по экусплуатации авто. Если вдруг инструкция потерялась, то, как правило, необходимые цифры найдутся на наклейке, размещенной на кузове.
Не те углы
Колеса в автомобиле стоят под определенным углом относительно дороги (развал) и своей пары на оси (схождение), предусмотренным производителем. Сход-развал имеет нулевые углы, когда колеса установлены строго перпендикулярно к земле и параллельно — друг к другу. Неправильный угол как раз и становятся причиной скоротечного износа шин, причем — наиболее частой причиной.
Итак, если «съедается» резина только с внутренней или только с внешней стороны, значит нельзя задерживаться с регулировкой развал-схождения. Еще может быть так называемый зубчатый износ (при неверном развале), но он случается на шинах с крупным рисунком, характерным для внедорожных «боевых» покрышек.
Развеиваем мифы
Некоторые знатоки утверждают, что по повышенному износу шин можно распознать потерявшие балансировку колеса, а также люфт в подшипниках ступиц или в соединениях подвески. Все это действительно сильно влияет на изнашивание, но о таких серьезных проблемах водитель узнает гораздо раньше по сильной вибрации, отдающей в руль или передающейся кузову, прежде, чем рисунок протектора начнет исчезать. В общем, не заметить эти проблемы довольно трудно, если не сказать — невозможно. В данном случае повреждения шин уже нельзя назвать инструментом диагностики неисправности, а, скорее, неприятным, но уже второстепенным последствием.
Допустимо или нет?
И для справки. ПДД гласят, что остаточная глубина рисунка протектора летних шин легковых автомобилей не должна быть меньше 1,6 мм, а зимних и «всесезонки» — 4 мм, с поправкой, что у «резины» нет индикаторов износа. Последних существует несколько видов. Чаще всего встречается указатель в виде перемычки между элементами рисунка. Если протектор стерся до этой самой перемычки, и она уже начала прикасаться к дороге, пора покупать новую «обувку» для своей «ласточки».
Бывают и цифровые индикаторы: на поверхности, контактирующей с дорожным полотном, выдавлены цифры: от 8 до 2 — на летних шинах, и до 4 — на зимних. Они означают миллиметры, оставшиеся до полного износа. Так, восьмерка имеет наименьшую глубину и, по мере истирания протектора, первой исчезнет именно эта цифра. Опасный уровень износа шины наступает, когда остается последняя.