Как по износу шин определить неисправности автомобиля

Искушенному мастеру автосервиса достаточно кинуть взгляд на «резину», чтобы понять не только, когда нужно ставить новую. Характер износа расскажет сервисмену о манере езды и даже о «болячках» авто, о коих хозяин и не подозревает или же просто не обращает на них внимание. А зря: незначительные на первый взгляд неисправности машины вполне могут вылиться в кругленькую сумму. А именно — в непредвиденные траты на пару, а то и на полный комплект шин.

Давление в норме?

Самая легко решаемая проблема, приводящая к ускоренному износу покрышек — неправильное давление в них. Шина сильно стирается по краям? Такая картина может говорить о том, что покрышку не докачали. А при недостаточном давлении центр протектора прогибается и меньше контактирует с дорогой.