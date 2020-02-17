Как по износу шин определить неисправности автомобиля

Фото: zig.com
Как бы ни хотелось любому владельцу, но износа шин не избежать. Конечно, его степень зависит от манеры вождения и частоты использования автомобилем, но в среднем раскошеливаться на новую «резину» приходится всем приблизительно раз в три сезона, покупая летнюю «обувку», и так же часто, приобретая зимнюю. Если авто не страдает от какого-либо недуга, покрышки стираются равномерно. Но бывает, что проплешины на протекторе появляются совершенно неожиданно, и шина приходит в негодность гораздо раньше назначенного срока. Как понять по характеру износа, что в авто нужно подлатать, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Искушенному мастеру автосервиса достаточно кинуть взгляд на «резину», чтобы понять не только, когда нужно ставить новую. Характер износа расскажет сервисмену о манере езды и даже о «болячках» авто, о коих хозяин и не подозревает или же просто не обращает на них внимание. А зря: незначительные на первый взгляд неисправности машины вполне могут вылиться в кругленькую сумму. А именно — в непредвиденные траты на пару, а то и на полный комплект шин.

Давление в норме?

Самая легко решаемая проблема, приводящая к ускоренному износу покрышек — неправильное давление в них. Шина сильно стирается по краям? Такая картина может говорить о том, что покрышку не докачали. А при недостаточном давлении центр протектора прогибается и меньше контактирует с дорогой.

Фото: salamatiancar.com

Обратный результат — более заметное истирание по центру — можно получить при избыточном давлении. На перекачанной «резине» пятно контакта с асфальтом уменьшается и приходится как раз на центральные дорожки рисунка.

Так что, если вы заметили такого рода повреждения, проверьте и приведите давление в норму. Нужные параметры обязательно указаны в руководстве по экусплуатации авто. Если вдруг инструкция потерялась, то, как правило, необходимые цифры найдутся на наклейке, размещенной на кузове.

Не те углы

Колеса в автомобиле стоят под определенным углом относительно дороги (развал) и своей пары на оси (схождение), предусмотренным производителем. Сход-развал имеет нулевые углы, когда колеса установлены строго перпендикулярно к земле и параллельно — друг к другу. Неправильный угол как раз и становятся причиной скоротечного износа шин, причем — наиболее частой причиной.

Фото: ford.pt

Итак, если «съедается» резина только с внутренней или только с внешней стороны, значит нельзя задерживаться с регулировкой развал-схождения. Еще может быть так называемый зубчатый износ (при неверном развале), но он случается на шинах с крупным рисунком, характерным для внедорожных «боевых» покрышек.

Развеиваем мифы

Некоторые знатоки утверждают, что по повышенному износу шин можно распознать потерявшие балансировку колеса, а также люфт в подшипниках ступиц или в соединениях подвески. Все это действительно сильно влияет на изнашивание, но о таких серьезных проблемах водитель узнает гораздо раньше по сильной вибрации, отдающей в руль или передающейся кузову, прежде, чем рисунок протектора начнет исчезать. В общем, не заметить эти проблемы довольно трудно, если не сказать — невозможно. В данном случае повреждения шин уже нельзя назвать инструментом диагностики неисправности, а, скорее, неприятным, но уже второстепенным последствием.

Фото: www.carera.ir

Допустимо или нет?

И для справки. ПДД гласят, что остаточная глубина рисунка протектора летних шин легковых автомобилей не должна быть меньше 1,6 мм, а зимних и «всесезонки» — 4 мм, с поправкой, что у «резины» нет индикаторов износа. Последних существует несколько видов. Чаще всего встречается указатель в виде перемычки между элементами рисунка. Если протектор стерся до этой самой перемычки, и она уже начала прикасаться к дороге, пора покупать новую «обувку» для своей «ласточки».

Бывают и цифровые индикаторы: на поверхности, контактирующей с дорожным полотном, выдавлены цифры: от 8 до 2 — на летних шинах, и до 4 — на зимних. Они означают миллиметры, оставшиеся до полного износа. Так, восьмерка имеет наименьшую глубину и, по мере истирания протектора, первой исчезнет именно эта цифра. Опасный уровень износа шины наступает, когда остается последняя.

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17 февраля 2020
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