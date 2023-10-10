Как опытные автовладельцы покупают хорошую новую зимнюю резину за небольшие деньги

Приход климатической осени на территорию России напомнил, что автомобилисту пора начать готовиться к переобувке своей машины в зимнюю резину. Выбор между шипованной или «липучкой» мы оставим за конкретным водителем. Большинство из нас совершенно точно знают, почему выбирают тот или иной тип колеса. Давать советы подобного свойства бесполезно. Скажем лишь, что в условиях большого города, расположенного преимущественно на равнинной местности, где дороги более-менее хорошо очищают от снега, использование «шиповки» большого смысла не имеет.
Где искать колеса
Некоторые по привычке штудируют десятки сайтов компаний, торгующих в Интернете автомобильными покрышками. Это занятие отнимает достаточно много времени и усилий, поскольку покупателю приходится держать в голове массу информации с разных ресурсов. Упростить подобного рода поиск автомобилисту поможет интернет-платформа, где представлены практически все продавцы интересующего товара в своем и соседних регионах. Речь в данном случае идет об Авито.
Чем удобен этот ресурс, так это возможностью одновременно искать подходящий вариант не только в удобной покупателю географической локации, но и выбирать как среди новых покрышек, так и среди б/у. Сейчас на платформе размещено более 3,8 миллиона объявлений о продаже шин, из них почти половина — о продаже новых покрышек.
Как искать колеса
Допустим, нам нужны шипованные колеса для Hyundai Solaris. Штатные, размерностью 185/65R15. Заходим на Авито и применяем предусмотренную тут простую и интуитивно понятную систему подбора колес. С ее помощью можно использовать в поиске по платформе все мыслимые фильтры: тип ТС (грузовая, легковушка, мотоцикл и т. п.), марка автомобиля, нужная ширина, радиус и высота профиля колеса, его бренд, зимнее/летнее колесо, количество шин в комплекте, новые или подержанные и т. п. Вносим параметры нужной резины в соответствующие окошечки поиска и запускаем этот процесс.
Следует также заметить, что на Авито сильно снижен шанс переплатить за колеса. Для примера скажем, что новую резину распространенных типоразмеров тут можно приобрести по цене от 3200 за шину. Устройство платформы позволяет покупателю легко узнать цену на нужный ему продукт не только в одном конкретном магазине, но быстро и легко сравнивать ее с прайс-листами на ту же самую покрышку в десятке-другом конкурирующих организаций и у частных продавцов. Всем им волей-неволей приходится использовать адекватные прайс-листы, не пытаясь их завышать, — благодаря жесткой конкуренции. Кстати, покупатель может применить простой прием: настроить поисковую выдачу показывать объявления в подходящем по бюджету диапазоне цен.
Далее мы просматриваем результаты поиска до тех пор, пока не находим приблизительно подходящий вариант. Обращаем внимание на отметки Авито, указывающие на соответствие цены продаваемого комплекта рыночному уровню.
Продавец — как на ладони
Чтобы убедиться в добросовестности и надежности продавца, можно ознакомиться с историей продаж в его профиле, не забыв пробежаться глазами по отзывам прежних клиентов. Обратите внимание на дату его регистрации на Авито: чем дольше он тут успешно работает, тем лучше. Большое количество подписчиков на его страничке также косвенно подтверждает добросовестность. Отлично, если на ней присутствует плашка «Документы проверены», подтверждающая, что продавец подтвердил свою личность по паспорту или профилю на Госуслугах.
Отметка «Надежный продавец» свидетельствует о его высоком рейтинге, подтвержденных реквизитах, реальных ценах, устанавливаемых им в объявлениях, достоверной информации о товаре, оперативных ответах на вопросы покупателей и быстрой отправке заказанных людьми лотов.
Это очень удобно: любые «проколы» со стороны торговца на Авито практически всегда озвучиваются в комментариях покупателей на страничке продавца.
Их может изучить любой потенциальный клиент и, обнаружив негатив, отказаться иметь дело с потенциально проблемным контрагентом. Все тут более чем прозрачно. К тому же советуем настроить поиск по Авито и по рейтингу продавцов — чтобы в него попадали лишь те из них, кто набрал не менее четырех из пяти возможных «звездочек» покупательского рейтинга.
Заказ зимних покрышек у такого продавца поможет сэкономить не только деньги, но и нервы. Прежде чем найти такие же условия покупки колес среди массы интернет-магазинов, наверняка придется на собственном опыте неоднократно «обжечься». А с использованием платформы Авито можно найти максимально подходящий вам вариант с первого же раза.
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