Год спустя: тест зимних шин Cordiant Winter Drive 2 SUV

Надо признать, что минувшая зима проявила себя во всей красе. Крепкие морозы и обильные снегопады буквально обрушились на Россию, обескуражив автовладельцев. Беспробудные пробки, снежный плен, заносы, скольжения и пробуксовки — именно таким был сезон 2022—2023 для наших соотечественников, привыкших ездить зимой по влажному асфальту, максимум — с корочкой льда.

Безусловно, важнейшую роль для безопасной эксплуатации на мокром покрытии, в условиях снега, наста и льда играют шины, призванные помогать водителю не застрять в сугробе и не потерять контроль над авто на скользкой поверхности. Разумеется, при правильной прокладке между сиденьем и рулем.

Так вот: шины Cordiant Winter Drive 2 SUV спроектированы с использованием функциональной резиновой смеси на основе техуглерода и силики, способствующей улучшению свойств цепкости при чрезмерно низких температурах, включая резкие термические и механические перепады, а также в условиях низкого сцепления с поверхностью. По информации разработчиков, характеристики модели выросли минимум на 7%. А как же обстоят дела на практике?