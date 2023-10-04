Год спустя: тест зимних шин Cordiant Winter Drive 2 SUV

Надо признать, что минувшая зима проявила себя во всей красе. Крепкие морозы и обильные снегопады буквально обрушились на Россию, обескуражив автовладельцев. Беспробудные пробки, снежный плен, заносы, скольжения и пробуксовки — именно таким был сезон 2022—2023 для наших соотечественников, привыкших ездить зимой по влажному асфальту, максимум — с корочкой льда.
Безусловно, важнейшую роль для безопасной эксплуатации на мокром покрытии, в условиях снега, наста и льда играют шины, призванные помогать водителю не застрять в сугробе и не потерять контроль над авто на скользкой поверхности. Разумеется, при правильной прокладке между сиденьем и рулем.
Так вот: шины Cordiant Winter Drive 2 SUV спроектированы с использованием функциональной резиновой смеси на основе техуглерода и силики, способствующей улучшению свойств цепкости при чрезмерно низких температурах, включая резкие термические и механические перепады, а также в условиях низкого сцепления с поверхностью. По информации разработчиков, характеристики модели выросли минимум на 7%. А как же обстоят дела на практике?
Стоит признать, покрышки в городском режиме зимней эксплуатации ведут себя предсказуемо, обеспечивая стабильность при поперечном и продольном сцеплении, не теряя траектории в ходе разгона и торможения. В высоком диапазоне скоростей на влажной поверхности, сдобренной ледком, «резина» крепко держит прямую и не отклоняется от курса в поворотах. Скажем спасибо инженерам за безупречные дренажные качества и выверенный рецепт, минимизирующий эффект аквапланирования.
Впрочем, одно дело — плавно перестраиваться на ровном газе, а другое — резко вилять рулем, да еще и тормозить, скажем, при необходимости объехать неожиданно возникшее на проезжей части препятствие. Да, в подобных ситуациях шины смещаются с траектории, но делают это прогнозируемо, не вынуждая пилота тут же менять свое нижнее белье,
Трехмерные ламели различных конфигураций и глубины в коктейле с оптимальным соотношением увеличенного пятна контакта к площади водоотводящих канавок работают, как говорится, на все деньги. Как следствие — вполне себе устойчивое поведение блоков протектора при агрессивном маневрировании. Дополнительную защиту от неконтролируемого смещения обеспечивает сплошное центральное ребро. В общем, зачет.
А как ведет себя Cordiant Winter Drive 2 SUV на заснеженном и неприлично обледенелом покрытии? Тут в борьбу вступают шашки с фактурными контурами, фактически играя роль дополнительных элементов сцепления. Блоки с замкнутой конструкцией вкупе с V-образными прорезями центрального ребра буквально «режут» снег с настом, а уступы с уникальными насечками в плечевой зоне и канавках протектора способствуют эффективной цепкости на льду и в колее.
Главное — правильно работать рулем и грамотно дозировать тягу. Ведь с дури, как известно, можно много чего сломать. Что касается торможения, то на ледяной корке «резина» замедляет автомобиль достаточно интенсивно, всячески стараясь выровнять траекторию в случае активных упражнений с «баранкой». В снежной каше к эффективности тоже вопросов не возникает. Куда больше волнения вызывают ресурсные возможности этих шин.
Хотя после сезонной эксплуатации вопросы к надежности исчезли — прочность Cordiant Winter Drive 2 SUV обязана брекеру комбинированной конструкции, а также двойному слою металлокорда с защитой из специального текстиля со спиральной навивкой. Если простым языком, то покрышки не боятся температурных и динамических нагрузок, а также обладают повышенной стойкостью к проколам. Правда, не стоит проверять сие утверждение в поездке по усыпанному саморезами полотну.