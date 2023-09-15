Зачем дальнобойщики надевают на колесные болты специальные колпачки со стрелкой

Дальнобойщик — профессия, подразумевающая большой и постоянно пополняющийся водительский опыт. Не будешь учиться — не доедешь, тут все просто. Так что именно у этих ребят следует набираться водительской смекалки, профессиональных лайфхаков и просто житейской мудрости. Один из гениальных примеров, родом из цеха магистральных тягачей — на портале «АвтоВзгляд».

Стаж автомобилиста, несмотря на общепринятый расчет в годах, гораздо логичнее считать в километрах. У кого-то водительское удостоверение лежит дома на полке, а весь ежегодный пробег умещается в пару выездов на ближние дачи, но дальнобойщики за тот же срок проезжают десятки тысяч километров. А порой и сотни. Сообщество водителей дальнемагистральных грузовиков — живое и общительное, рации на трассе не замолкают, потому и лайфхаки там рождаются часто и распространяются быстро.

Сложно придумать более страшное ЧП на дороге, чем открутившееся на скорости колесо. Машина мгновенно теряет управление, начинается неуправляемый занос, а само колесо летит точно в лоб соседу по потоку. Не дай Бог кому испытать такие эмоции. Но если на легковушки каждое «круглое» держит не более 5—6 болтов, то на фуре их уже десяток. Да и колес у тягача с прицепом намного больше. Замучаешься каждый раз проходить и проверять. А делать это нужно регулярно — пожалуй, это единственный способ избежать большой беды.