Зачем дальнобойщики надевают на колесные болты специальные колпачки со стрелкой

Дальнобойщик — профессия, подразумевающая большой и постоянно пополняющийся водительский опыт. Не будешь учиться — не доедешь, тут все просто. Так что именно у этих ребят следует набираться водительской смекалки, профессиональных лайфхаков и просто житейской мудрости. Один из гениальных примеров, родом из цеха магистральных тягачей — на портале «АвтоВзгляд».
Стаж автомобилиста, несмотря на общепринятый расчет в годах, гораздо логичнее считать в километрах. У кого-то водительское удостоверение лежит дома на полке, а весь ежегодный пробег умещается в пару выездов на ближние дачи, но дальнобойщики за тот же срок проезжают десятки тысяч километров. А порой и сотни. Сообщество водителей дальнемагистральных грузовиков — живое и общительное, рации на трассе не замолкают, потому и лайфхаки там рождаются часто и распространяются быстро.
Сложно придумать более страшное ЧП на дороге, чем открутившееся на скорости колесо. Машина мгновенно теряет управление, начинается неуправляемый занос, а само колесо летит точно в лоб соседу по потоку. Не дай Бог кому испытать такие эмоции. Но если на легковушки каждое «круглое» держит не более 5—6 болтов, то на фуре их уже десяток. Да и колес у тягача с прицепом намного больше. Замучаешься каждый раз проходить и проверять. А делать это нужно регулярно — пожалуй, это единственный способ избежать большой беды.
Мудрые дальнобойщики, которые и проезжают в разы больше «гражданских», и дороги повидали самые разные, в том числе и те, от которых пломбы из зубов вываливаются, а не только болты откручиваются, придумали любопытный лайфхак. Способ, позволяющий быстро оценить состояние колесного крепежа. Всего-то и нужно произвести небольшую, на ходовые качества машины не влияющую, копеечную доработку.
На каждый колесный болт или гайку, в зависимости от марки и модели, надевается специальный пластиковый колпачок со стрелкой. Да так, чтобы последние смотрели в одну сторону. В любую, но все в одном направлении. Если один элемент крепежа начнет раскручиваться, то водитель при утреннем обходе машины мгновенно это заметит! Уже не нужно надевать головку с воротком и тянуть каждый из 10 болтов на колесе — достаточно просто окинуть авто взглядом. Неполадка тут же себя выдаст!
Помимо вышеописанной функции, колпачок так же защищает гайку от грязи и прячет ржавчину. Просто, дешево, гениально. Водителям легковых автомобилей, не готовых к регулярному обходу с ключом, или просто ценящих безопасность, такой метод тоже подойдет. Тем более, что комплект колпаков стоит копейки и окупается в ту же секунду.