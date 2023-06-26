Почему бэушные покрышки всегда жесткие, а новые — мягкие

Итак, всем понятно, что характеристики подержанных «баллонов» отличаются от новых. Даже если это одна и та же модель. Обычно водители отмечают их чрезмерную жесткость, да и в салоне появляется монотонный гул в движении. Что полне понятно. Так как протектор изнашивается, толщина его верхнего резинового слоя уменьшается. А под ним находится корд, то есть силовой каркас, состоящий из стальных нитей и различных тканевых волокон. Другими словами, это всегда жесткая конструкция, потому как именно она обязана держать нагрузки и удары, не теряя целостности. Итог — чем больше изношен протектор, тем выше «дубовость» шин.

При этом даже покрышки с минимальным пробегом могут не радовать плавностью хода. Все потому, что со временем резиновая смесь еще и теряет эластичность. В Сети даже есть исследование, в котором эксперты проверили автомобильную «обувь» на так называемую твердость по Шору (единица упругости различных материалов). Замерили одну новую покрышку и две, что «прожили» два и три года. Получили результат. Твердость первой — 66 единиц, второй — 69, а последней — 72. То есть деградация «резины» составляет примерно 5% в год. Не очень критично, но это надо иметь в виду.