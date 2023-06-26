Почему бэушные покрышки всегда жесткие, а новые — мягкие

Итак, всем понятно, что характеристики подержанных «баллонов» отличаются от новых. Даже если это одна и та же модель. Обычно водители отмечают их чрезмерную жесткость, да и в салоне появляется монотонный гул в движении. Что полне понятно. Так как протектор изнашивается, толщина его верхнего резинового слоя уменьшается. А под ним находится корд, то есть силовой каркас, состоящий из стальных нитей и различных тканевых волокон. Другими словами, это всегда жесткая конструкция, потому как именно она обязана держать нагрузки и удары, не теряя целостности. Итог — чем больше изношен протектор, тем выше «дубовость» шин.
При этом даже покрышки с минимальным пробегом могут не радовать плавностью хода. Все потому, что со временем резиновая смесь еще и теряет эластичность. В Сети даже есть исследование, в котором эксперты проверили автомобильную «обувь» на так называемую твердость по Шору (единица упругости различных материалов). Замерили одну новую покрышку и две, что «прожили» два и три года. Получили результат. Твердость первой — 66 единиц, второй — 69, а последней — 72. То есть деградация «резины» составляет примерно 5% в год. Не очень критично, но это надо иметь в виду.
Так происходит из-за технологии производства. Сначала на заводе изготавливают так называемую зеленую шину — очень мягкую на ощупь. Далее, чтобы придать нужные характеристики и сделать протектор, ее вулканизируют или, иными словами, запекают. И уж потом готовый товар отправляют в магазин.
Важно, что со временем процесс вулканизации не останавливается. Да, он проходит гораздо медленнее, нежели на заводе, но все же. Этому способствует погода: жарящее летом солнце и раскаленный асфальт. Плюс условия эксплуатации: различные удары и перепады давления. Именно поэтому многие производители рекомендуют менять покрышки раз в пять лет. Изменение их жесткости приводит к тому, что характеристики «обуви» меняются. Тут уже не только дискомфорт в движении появляется, но и длина тормозного пути увеличивается. Так можно и в аварию попасть. Поэтому перед покупкой б/у покрышек подумайте несколько раз.