Весенний шиномонтаж: балансируем колеса правильно и не спорим с мастерами

Никто так не ждет весну, как автовладельцы. За зиму успеваешь соскучиться по летней вольнице, когда скорости выше, а прогрев машины быстрее. И никаких щеток для очистки авто от снега! А еще — тихие покрышки. Взгляните на водителей в кассе шиномонтажа — они улыбаются, отдавая деньги. Однако переход на летний комплект не всегда проходит гладко: иногда колеса начинают «бить» — да так сильно, что ехать дальше просто невозможно.
Причин тому может быть много, но самая распространенная — посредственно сделанный монтаж. А именно — отказ от балансировки. Большинство автовладельцев хранит шины неправильно, за полгода они слеживаются, да и диски у многих требуют правки. Так что «натяните резину, прикрутите колеса на место и не надо меня тут разводить, я 300 лет за рулем» — подход в корне неверный.
Во время балансировки колеса мастер видит и состояние диска, и геометрию шины. Теоретически вытянуть можно практически любую деформацию, незаметную глазу. В худшем случае — тут же прокатать, добавить герметика и дать отъездить тот самый «последний сезон».
И убедитесь в том, что мастер не забыл перед тем, как вернуть диск на ступицу, почистить посадочные места с обеих сторон щеткой. Скопление ржавчины, грязи и прочей «накипи» сильно мешают плотному прилеганию. Как результат — колесо встает криво и не позволяет комфортно передвигаться даже на городских скоростях. Про трассу так и вовсе умолчим.
Так что, приезжая на сезонную «переобувку», не забудьте поздороваться с мастером, уточнить про балансировку колес и попросить почистить ступицу с диском. Кстати, и про медную смазку можно напомнить — так механик поймет, что перед ним действительно знающий человек, который планирует отъездить сезон без лишних неприятностей. Все это с высокой долей вероятности убережет не только об биения в колесах, но и от «разводов» на деньги.