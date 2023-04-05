Весенний шиномонтаж: балансируем колеса правильно и не спорим с мастерами

Никто так не ждет весну, как автовладельцы. За зиму успеваешь соскучиться по летней вольнице, когда скорости выше, а прогрев машины быстрее. И никаких щеток для очистки авто от снега! А еще — тихие покрышки. Взгляните на водителей в кассе шиномонтажа — они улыбаются, отдавая деньги. Однако переход на летний комплект не всегда проходит гладко: иногда колеса начинают «бить» — да так сильно, что ехать дальше просто невозможно.

Причин тому может быть много, но самая распространенная — посредственно сделанный монтаж. А именно — отказ от балансировки. Большинство автовладельцев хранит шины неправильно, за полгода они слеживаются, да и диски у многих требуют правки. Так что «натяните резину, прикрутите колеса на место и не надо меня тут разводить, я 300 лет за рулем» — подход в корне неверный.