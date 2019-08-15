5 самых умных антирадаров-видеорегистраторов на российском рынке

Прибор получился компактным и довольно неприметным с улицы, не мешает водителю и пассажирам, но при этом дает возможность максимального сбора информации. Оптимизированные габариты и наличие Wi-Fi приводят к тому, что гаджет может постоянно находиться на своей позиции и вести борьбу с поборами круглосуточно. Своего предшественника именно в этом параметре он в первую очередь и превзошел: убрав иногда после поездки в перчаточный ящик, иногда просто забываешь потом установить его на своем месте. iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 принимает карты памяти до 64 Гб, что для его компактности вполне адекватно.

Fujida Karma Bliss WiFi: техника не для молодежи

Главным конкурентным преимуществом комбо-устройства от Fujida стала потрясающая инновационная матрица SONY EXMOR, которая в тандеме с шестислойной линзой, прикрытой поляризационным фильтром, выдает по-настоящему классную картинку. Прибор умеет фиксировать номера автомобилей, защищает нужные файлы от перезаписи специальной клавишей и обладает дополнтельным модулем обнаружения самых передовых полицейских радаров — «Стрелка-СТ» и «Стрелка-М». Остальные «борцы за безопасные дороги» — Сокол, RedSpeed, Крис, Поток-С, Кордон-Ст, Автодория, Кордон, Вокорд «Циклоп», Стрелка-Ст, MESTA, Визир, Кречет, Одиссей, Беркут, Арена, Автоураган, Robot, Радис — также не останутся незамеченными. Водитель узнает о скорой встрече первым.

Чтобы этот комплекс работал, в его основании установлен передовой процессор Novatek NT96658, который обеспечивает прибор не только завидной скоростью работы, но и гарантирует производительность при самых яростных перепадах температур — от −30 до +70 °C.

Широкий угол съемки — 170° — запись времени, даты и скорости, итоговая картинка в формате Full HD, WIFI модуль, датчик удара (G-сенсор), GPS, ГЛОНАСС, детектор движения в кадре, возможность подключения дополнительных камер — все это Fujida Karma Bliss WiFi.