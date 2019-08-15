5 самых умных антирадаров-видеорегистраторов на российском рынке

Президент сказал, чиновники кивнули, а на повороте в лопушках так и стоит, как стояла, частная «тренога». Даже от столицы далеко отъезжать не надо! Главная летняя «кузница» — трасса «М4-Дон», «кормилица», как любовно называют ее служители этой «сферы экономики». Пол страны проедет за лето в сторону моря, чтобы потом, изрядно потратившись на далеко не бюджетных краснодарских и крымских курортах, лететь на всех парах на «зимние квартиры». Тут-то их и встретят с распростертыми объятиями сонмы, полчища «треножек». Открывай карман пошире, дорогой автовладелец! Знакомая картина?
Чтобы бессмысленно не кидать «кровно-заработанные» в жерло банкомата, к маршруту любой протяженности — от 10 до 10 000 км — надо подготовиться заранее. Машину проверить, вещи собрать и запастись таким устройством, которое позволит без страха перед выплатами забрать своих с дач и санаториев. Первое сентября не за горами — финансы еще пригодятся!
iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12: Тариф «все включено»
Недавно обновленный, дооснащенный Wi-Fi модулем гаджет, который позволит здорово сэкономить даже на будничной поездке в магазин. iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 — это комбо-видеорегистратор флагманского уровня с сигнатурными технологиями. То есть голосить он начнет не на рацию дальнобойщика, вышку сотовой связи или «фон» соседней АЗС, а только на вполне конкретный «запрос» радара. В качестве приемного устройства здесь используется компактная патч-антенна (фазированная решетка). К этому добавим съемку в Super Full HD, которая позволит замедлить и укрупнить картинку, а также запечатлеть все темной ночью, широкоугольный объектив с линзой, позволяющей «забирать» 170 градусов обзора, мощный и скорострельный процессор Ambarella A12LA35, регулярное обновление базы камер, компактные размеры, добротные материалы изготовления и качественную сборку. Wi-Fi модуль пригодится для быстрого и простого переноса файлов без демонтажа устройства с «насиженного места» и обновления прошивки и базы камер. Богато, особенно при цене 11 500 рублей!
Прибор получился компактным и довольно неприметным с улицы, не мешает водителю и пассажирам, но при этом дает возможность максимального сбора информации. Оптимизированные габариты и наличие Wi-Fi приводят к тому, что гаджет может постоянно находиться на своей позиции и вести борьбу с поборами круглосуточно. Своего предшественника именно в этом параметре он в первую очередь и превзошел: убрав иногда после поездки в перчаточный ящик, иногда просто забываешь потом установить его на своем месте. iBOX F5 WiFi SIGNATURE A12 принимает карты памяти до 64 Гб, что для его компактности вполне адекватно.
Fujida Karma Bliss WiFi: техника не для молодежи
Главным конкурентным преимуществом комбо-устройства от Fujida стала потрясающая инновационная матрица SONY EXMOR, которая в тандеме с шестислойной линзой, прикрытой поляризационным фильтром, выдает по-настоящему классную картинку. Прибор умеет фиксировать номера автомобилей, защищает нужные файлы от перезаписи специальной клавишей и обладает дополнтельным модулем обнаружения самых передовых полицейских радаров — «Стрелка-СТ» и «Стрелка-М». Остальные «борцы за безопасные дороги» — Сокол, RedSpeed, Крис, Поток-С, Кордон-Ст, Автодория, Кордон, Вокорд «Циклоп», Стрелка-Ст, MESTA, Визир, Кречет, Одиссей, Беркут, Арена, Автоураган, Robot, Радис — также не останутся незамеченными. Водитель узнает о скорой встрече первым.
Чтобы этот комплекс работал, в его основании установлен передовой процессор Novatek NT96658, который обеспечивает прибор не только завидной скоростью работы, но и гарантирует производительность при самых яростных перепадах температур — от −30 до +70 °C.
Широкий угол съемки — 170° — запись времени, даты и скорости, итоговая картинка в формате Full HD, WIFI модуль, датчик удара (G-сенсор), GPS, ГЛОНАСС, детектор движения в кадре, возможность подключения дополнительных камер — все это Fujida Karma Bliss WiFi.
Пользователи хвалят прибор за отличное качество сборки, суперконденсатор вместо аккумулятора — то есть гаджет можно отключать от стационарной батареи без страха потери настроек, 2 года гарантии, хорошо продуманное программное обеспечение. Так же часто упоминают удобную и гибкую настройку и приятную работу дисплея в режиме радар-детектора. В комплекте идет длинный трехметровый шнур, позволяющий запитать регистратор от любого электроприбора в сети автомобиля при штатной установке. И, конечно, iSignature фильтр радар-детектора- Karma Bliss WiFi различает источники штрафа и посторонние наводки, которые исходят почти от каждого объекта на автомагистрали. Цена надежной защиты — 11 999 рублей.
Stonelock Kolima: проезд оплачен!
Абсолютная новинка для России! В устройстве Stonelock Kolima сразу три камеры: основная, которая фиксирует происходящее на дороге, вторая камера снимает ситуацию в салоне, и отдельно есть выносная камера, которую можно закрепить, если нужно фиксировать происходящее около автомобиля. Например, поставить на обзор горячо любимой российскими нарушителями обочины. Задний визор имеет функцию парковки. Во время записи на видео автоматически накладываются дата, время, координаты GPS, номер автомобиля владельца, что очень поможет во время «разбора полетов». Спорить с таким арсеналом не будет даже самый строгий инспектор: камер-то три!
Kolima снимает видео в разрешении Full HD — 1920 x 1080. В сочетании с широкоугольным объективом и 6-слойной линзой, пользователь получает очень качественную картинку и максимальные подробности произошедшего в случае необходимости. Посмотреть видео можно на цветном дисплее или вывести на телевизор/ноутбук через HDMI выход. Регистратор всеяден и способен работать с картами памяти до 256 Гб, то есть можно записать всю дорогу до Сочи или путь из Санкт-Петербурга в Москву и обратно.
За 10 800 рублей покупатель получает гаджет с мощным чипом Novatek NT96658, 140-градусной головной камерой, съемкой в Full HD-качестве и 2,7 дюймовым экраном с приятной глазу картинкой.
Если нет оповещений экран может «засыпать», чтобы не отвлекать водителя, но при приближении к точкам установки камер или опасным участкам он включается, если превышена скорость и в меню выбрана функция оповещения при превышении. Если нет, то устройство в любом случае оповестит о радарном комплексе, отобразив это на мониторе. База данных камер постоянно обновляется.
Stonelock Kolima наделен передовым высокочувствительным корейским радиолокатором BIGI, который успевает засечь «ловушку» на несколько секунд раньше конкурентов и предупредить водителя. Поймай меня, радар, если сможешь!
SilverStone F1™ HYBRID X-DRIVER:
SilverStone F1 — отечественное предприятие, которое прославилось не только высоким качеством продукции, но и знанием рынка. Новые гаджеты несут в себе опции, которые действительно нужны водителям в России. HYBRID X-DRIVER — не исключение из этого правила.
В первую очередь — это сигнатурное устройство, узнающее каждого «зрителя» на расстоянии пушечного выстрела. Используя новую технологию обработки и фильтрации сигналов ISF, HYBRID X-DRIVER выделяет нужные диапазоны частот и локализует ложные сигналы благодаря не просто сигнатуре, а особой картине поведения сигнала: за основу берутся несколько различных Z-сигнатур одного и того же источника ложного сигнала, после чего формируется их общая амплитудно-частотная характеристика. Специалисты еще называют эту технологию X-сигнатурой. Прибор оснащен современной патч-антенной, которая, как и рупорные антенны, настроена на прием радарных сигналов, но значительно компактнее. База данных постоянно обновляется и включает в себя подробную информацию о радарах и/или любых других системах контроля, замеряющих скорость автомобиля, его положение на полосе, стоп-линии, дублере или обочине.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу всех систем и постоянный контроль за ситуацией на дороге в формате HD, прибор оснастили новейшей версией процессора AIT 8339 и матрицей OMNIVISION 4689, которая обеспечивает качественную картинку и днем, и ночью не зависимо от освещенности дороги. Более того, прибор фиксирует номера автомобилей, засвеченные диодными лампами, что встречается не часто.
SilverStone F1™ HYBRID X-DRIVER — хорошо оснащенный и доработанный под российские требования. Он обойдется в 12 990 рублей.
Mio MiVue i85: верной дорогой, но коротковат шаг
Компания Mio хорошо известна в России, ведь уже много лет производит качественные, добротно собранные и производительные гаджеты. Несколько лет назад именно регистраторы Mio небезосновательно считались одними из лучших, но сегодня у продукции китайского бренда с 17-летней историей появились достойные конкуренты, которые во многом превзошли былого лидера.
Так за широкими спинами российских производителей притаился неплохой радар-детектор и видеорегистратор Mio MiVue i85: собранный из очень приятных на ощупь материалов, с интересным дизайном, оснащенный 2,7-дюймовым экраном и широкоугольной камерой.
Видеосенсор SOI F22, база сигнатур радаров, предупреждение о камерах контроля скорости, система контроля движения по полосам, система контроля приближения к объекту, круиз контроль скорости, напоминание о включении фар, датчик усталости, ECO режим, режим парковки — все при нем. Но рядом в вышеперечисленными товарищами он, увы, теряется, за счет меньшей мощности процессора и линзе, что приводит к слабому качеству картинки в темноте. С одной стороны все видно, но самая важная информация — номер автомобиля — читается только на близком расстоянии. К тому же, на i85 использовали нестандартный разъем, который при поломке провода принесет своему владельцу много хлопот.
Есть претензии и к качеству работы радара: прибор иногда ловит «паразитные» помехи, с «автодорией» гибрид знаком плохо, а обновления баз приходится ждать подолгу. Эти оговорки позволяют считать 11990 рублей достаточно высокой платой за устройство. Компания продолжает выпускать отличные видеорегистраторы, а вот с радаром у Mio пока не сложилось.