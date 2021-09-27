5 самых надежных дизельных кроссоверов в России

BMW 3.0d (M57/N47)

В разное время трехлитровый «дизель» ставили на кроссоверы X3 и X5. Этот двигатель на тяжелом топливе смело можно назвать одним из лучших баварских моторов 2000-х. Агрегат отличает чугунный блок (то есть он ремонтопригоден) и довольно крепкая цепь ГРМ. К недостаткам можно отнести недолговечные заслонки во впускном коллекторе и проблемы с системой управления турбиной. Впрочем, все это чинится.

Mercedes-Benz OM642

Этот мотор довольно распространенный. Немцы устанавливали его, к примеру, на G-Class, ML (W164) и GL (X164). Агрегат оказался ресурсным, с долговечным приводом ГРМ, особенно на фоне бензинового аналога, у которого выявили целый букет проблем. К тому же, из-за распространенности агрегата, у него нет проблем с запчастями, да и многие сервисы знают, как его обслуживать.

Volkswagen 2.0 TDI

Это целое семейство моторов с индексами EA188, ЕА189 и ЕА288, которое включают 8- и 16-клапанные агрегаты с системой впрыска Common Rail. Рассмотрим самый современным EA288. Его ставят на такие популярные кроссоверы, как Audi Q3, Volkswagen Tiguan второго поколения и Skoda Kodiaq. У мотора нет серьезных проблем, разве что нужно обратить внимание на систему наддува. Плюс необходимо следить за уровнем масла, но это известно абсолютно всем владельцам немецких машин.