5 самых надежных дизельных кроссоверов в России

BMW 3.0d (M57/N47)
В разное время трехлитровый «дизель» ставили на кроссоверы X3 и X5. Этот двигатель на тяжелом топливе смело можно назвать одним из лучших баварских моторов 2000-х. Агрегат отличает чугунный блок (то есть он ремонтопригоден) и довольно крепкая цепь ГРМ. К недостаткам можно отнести недолговечные заслонки во впускном коллекторе и проблемы с системой управления турбиной. Впрочем, все это чинится.
Mercedes-Benz OM642
Этот мотор довольно распространенный. Немцы устанавливали его, к примеру, на G-Class, ML (W164) и GL (X164). Агрегат оказался ресурсным, с долговечным приводом ГРМ, особенно на фоне бензинового аналога, у которого выявили целый букет проблем. К тому же, из-за распространенности агрегата, у него нет проблем с запчастями, да и многие сервисы знают, как его обслуживать.
Volkswagen 2.0 TDI
Это целое семейство моторов с индексами EA188, ЕА189 и ЕА288, которое включают 8- и 16-клапанные агрегаты с системой впрыска Common Rail. Рассмотрим самый современным EA288. Его ставят на такие популярные кроссоверы, как Audi Q3, Volkswagen Tiguan второго поколения и Skoda Kodiaq. У мотора нет серьезных проблем, разве что нужно обратить внимание на систему наддува. Плюс необходимо следить за уровнем масла, но это известно абсолютно всем владельцам немецких машин.
Renault 1.5 dCi
Французский дизельный мотор К9К ставят на огромное количество моделей. Наши покупатели знают его, прежде всего, по кроссоверам Renault Duster и Nissan Qashqai. Инженеры давно победили проблемы с топливной системой и прогаром поршней, так что этот агрегат при должном обслуживании может без проблем пройти и 400 000 км, что очень неплохо для современного двигателя.
PSA 1.6 HDI
Дизельный двигатель с индексом DV6 оказался довольно простым по конструкции, но имел свои особенности. Из последних отметим алюминиевый блок со стальными гильзами, кованые поршни и 8-клапанную головку блока цилиндров.
Мотор на тяжелом топливе ставили на французские кроссоверы Peugeot 3008 и 5008, которые выпускали с 2009-го по 2011 годы, и он показал себя гораздо лучше бензиновых агрегатов, который частенько подкидывали немало неприятных сюрпризов.