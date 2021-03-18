Почему, «прикуривая» автомобиль, опасно цеплять «минус» к аккумулятору

Как оказалось, многие водители в глаза не видывали мануал к своему автомобилю, и помогали друг другу вопреки всем правилам техники безопасности, подключая клеммы от здорового аккумулятора напрямую к севшему. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему так делать опасно.

Да, если АКБ не получает должной подпитки, то со временем холодные пуски становятся для него все сложнее. Старые батареи после морозов и длительного простоя умирают и вовсе. И тут на помощь приходит метод «прикуривания».

Однако, как показывает практика, не все водители умеют оживлять машину правильно, напрямую подключая клеммы от здорового аккумулятора к тому, что требуется реанимировать. И если в случае с донором они все делают верно — клеммы цепляются непосредственно к контактам аккумуляторной батареи. То реципиент они подключают не так, как следует.

Минус к минусу, плюс к плюсу — что тут может быть неверного? У автопроизводителей на этот счет несколько иное и вполне обоснованное мнение. Набросив клеммы на контакты рабочего аккумулятора, делать то же самое с мертвой АКБ не стоит по ряду причин.

И первая — опасность взрыва аккумулятора. Все дело в том, что если уровень электролита в батарее, которой требуется реанимация, низкий, то в ее банках собирается взрывоопасный газ. От искры, которая обязательно проскочит в момент подключения клемм, есть риск того, что он может полыхнуть, разумеется, с разнообразными и не очень хорошими последствиями. А потому, цеплять плюсовую клемму необходимо к плюсовому контакту реципиента, а минусовую к точке массы на кузове автомобиля, либо к двигателю. Суть такого подключения в том, чтобы та искра, которая может образоваться при подключении «крокодила», проскочила подальше от аккумулятора.