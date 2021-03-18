Почему, «прикуривая» автомобиль, опасно цеплять «минус» к аккумулятору

Как оказалось, многие водители в глаза не видывали мануал к своему автомобилю, и помогали друг другу вопреки всем правилам техники безопасности, подключая клеммы от здорового аккумулятора напрямую к севшему. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему так делать опасно.
Да, если АКБ не получает должной подпитки, то со временем холодные пуски становятся для него все сложнее. Старые батареи после морозов и длительного простоя умирают и вовсе. И тут на помощь приходит метод «прикуривания».
Однако, как показывает практика, не все водители умеют оживлять машину правильно, напрямую подключая клеммы от здорового аккумулятора к тому, что требуется реанимировать. И если в случае с донором они все делают верно — клеммы цепляются непосредственно к контактам аккумуляторной батареи. То реципиент они подключают не так, как следует.
Минус к минусу, плюс к плюсу — что тут может быть неверного? У автопроизводителей на этот счет несколько иное и вполне обоснованное мнение. Набросив клеммы на контакты рабочего аккумулятора, делать то же самое с мертвой АКБ не стоит по ряду причин.
И первая — опасность взрыва аккумулятора. Все дело в том, что если уровень электролита в батарее, которой требуется реанимация, низкий, то в ее банках собирается взрывоопасный газ. От искры, которая обязательно проскочит в момент подключения клемм, есть риск того, что он может полыхнуть, разумеется, с разнообразными и не очень хорошими последствиями. А потому, цеплять плюсовую клемму необходимо к плюсовому контакту реципиента, а минусовую к точке массы на кузове автомобиля, либо к двигателю. Суть такого подключения в том, чтобы та искра, которая может образоваться при подключении «крокодила», проскочила подальше от аккумулятора.
Вторая причина — при неправильном подключении напрямую аккумулятор к аккумулятору путь тока до стартера удлиняется. Если же сделать правильно, и подключить минусовую клемму к двигателю, то сперва ток уйдет к стартеру, а уж потом к севшему аккумулятору. Свою массу стартер берет с двигателя.
Выражаясь более простыми словами: если вы не уверены в том, что аккумулятор автомобиля, который требуется «прикурить», сел по причине невыключенных фар, то не стоит торопиться, и без оглядки спешить помочь брату автомобилисту, соединяя две батареи напрямую. Взрывоопасно.
Если же аккумулятор-реципиент достаточно новый, то, скорее всего, ничего страшного в том, что вы подключите минус к минусу, а плюс к плюсу напрямую — не будет. Но желательно сразу приучить себя все делать по инструкции, которую не зря таки писал автопроизводитель.
Когда аккумулятор старый, то его необходимо обслужить. Произвести заправку, сделать все необходимые замеры, чтобы удостовериться, что он еще походит. Если же сервисмены приговорят батарею, то тянуть не стоит, нужно срочно менять.
Эхо зимы еще долго будет аукаться автомобилистам. А потому стоит всем проверить свои батареи и, если оно того требует, как следует дозаправить и подзарядить их. Даже если аккумулятор новый, в холода он изрядно теряет в характеристиках. И если ваши пробеги небольшие, то восстановить их поможет только хорошая подзарядка на протяжении длительного времени.