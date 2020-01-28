Как уберечь «дворники» машины от налипания льда и снега

Теплая погода, нехарактерная для зимнего периода, в нынешнем сезоне продолжает доставлять массу хлопот автомобилистам, оставляющим свои машины на улице. Для городов, особенно мегаполисов, настоящим бедствием становятся такие погодные явления, как, например, мокрый снег в сочетании с резкими переходами температуры от «плюса» к «минусу» или же периодически выпадающие ледяные дожди.
Все эти напасти приводят к тому, что буквально в течение нескольких часов под толстой коркой промерзшего снега или, что еще хуже, льда оказываются сотни тысяч автомобилей. Освободить их из ледовых оков, чтобы начать движение, иной раз оказывается весьма непросто. Особые неприятности при этом доставляет очистка автомобильных стекол.
Большой многолетний опыт, приобретенный нашими тест-редакторами при зимней эксплуатации различных автомобилей, свидетельствует: в подавляющем большинстве случаев, когда стекла машины приходится освобождать от примерзшего снега или корки льда, основным рабочим инструментом для большинства водителей до сих пор остается пластиковый скребок.
А вот средствам автохимии в подобных ситуациях, как правило, отводится лишь вспомогательная роль. Что, на наш взгляд, следует считать явным упущением, поскольку при определенных обстоятельствах (скажем, поспешных действиях водителя) скребок может нанести больше вреда, чем пользы. В первую очередь это относится к щеткам стеклоочистителей, которые нередко страдают от лезвия скребка при удалении льда.
Поэтому, в тех случаях, когда необходимо бережно, то без какого либо риска повреждения, «отклеить» намертво примерзшие к стеклу «дворники», лучше всего прибегнуть к помощи жидкостных или аэрозольных размораживателей стекол. В этом вопросе за ними неоспоримое преимущество.
То же самое можно сказать и про ситуации, когда ото льда приходится освобождать стекла дверей, в особенности, места прилегания резиновых уплотнителей к стеклу. При сильном обмерзании скребок легко может их «травмировать», а потому здесь автохимия также будет предпочтительнее.
Не стоит забывать и про отдельные конструктивные особенности того или иного стеклоочистителя. Наглядный пример — редакционный Hyundai Santa Fe первого поколения, у которого щетка заднего дворника при выключении автоматически перемещается со стекла на дверь. В итоге получается так, что в случае обледенения полотно щетки примерзает непосредственно к задней двери! И как прикажете ее высвобождать? Скоблить скребком по краске, пусть и пластиковым?
Кто-то, может статься, так и сделает, но очевидно, что в данной ситуации, чтобы не царапать кузов, правильнее будет воспользоваться размораживателем.
Все описанные выше ситуации тест-редакторам портала «АвтоВзгляд» знакомы не понаслышке — бороться с последствиями «автомобильных» обледенений им приходится регулярно. И значительную помощь в этом деле как раз оказывают размораживатели стекол. Тем более, что с приобретением этих препаратов проблем никогда не бывает. Например, буквально пару дней назад наш коллега, которому пришлось в очередной раз освобождать от снега и льда упоминавшийся выше Hyundai Santa Fe, активно задействовал для этих целей один из таких продуктов — новый оригинальный спрей «Размораживатель стекол Антилед» от бренда Ruseff.
Это средство, которое поставляется на наш рынок в пластиковых флаконах с удобным «пистолетным» распылителем, специально разработано для удаления инея или льда со стекол, наружных зеркал и фар автомобиля. Обработав таким препаратом замерзшие стекла, можно быть уверенным, что лед с них будет удален очень быстро.
После того, как он под действием размораживателя растопится, «дворники» будут высвобождены и при включении за пару проходов смахнут его со стекол. Как показал опыт применения данного продукта, пластиковый скребок здесь может вообще не понадобиться, точно так же,как, например, и при удалении наледи с головных фар. Они эффективно очищаются с помощью размораживателя стекол от Ruseff, что можно видеть на фото.
Высокая проникающая и чистящая способность размораживателя достигается за счет высокоочищенного изопропилового спирта, не имеющего резкого запаха. Впрочем, по этому поводу не стоит беспокоиться в принципе, так как «Размораживатель стекол Антилед» имеет аромат вишни. В числе других полезных особенностей новинки стоит отметить специальные добавки, предотвращающие появление на стекле белесых разводов, что часто можно видеть после применения других аналогичных средств.