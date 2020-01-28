Как уберечь «дворники» машины от налипания льда и снега

Теплая погода, нехарактерная для зимнего периода, в нынешнем сезоне продолжает доставлять массу хлопот автомобилистам, оставляющим свои машины на улице. Для городов, особенно мегаполисов, настоящим бедствием становятся такие погодные явления, как, например, мокрый снег в сочетании с резкими переходами температуры от «плюса» к «минусу» или же периодически выпадающие ледяные дожди.

Все эти напасти приводят к тому, что буквально в течение нескольких часов под толстой коркой промерзшего снега или, что еще хуже, льда оказываются сотни тысяч автомобилей. Освободить их из ледовых оков, чтобы начать движение, иной раз оказывается весьма непросто. Особые неприятности при этом доставляет очистка автомобильных стекол.

Большой многолетний опыт, приобретенный нашими тест-редакторами при зимней эксплуатации различных автомобилей, свидетельствует: в подавляющем большинстве случаев, когда стекла машины приходится освобождать от примерзшего снега или корки льда, основным рабочим инструментом для большинства водителей до сих пор остается пластиковый скребок.