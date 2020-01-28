4 коварных ошибки, которые совершают водители при доливке охлаждающей жидкости в авто

Не удивляйтесь, но доливать охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя — целая наука. После покупки автомобиля большинство новоиспеченных автовладельцев считают, что на нем можно без проблем ездить от одного техобслуживания до другого. При этом абсолютно все водители игнорируют п. 2.3.1 ПДД, предписывающий «перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состоянии автомобиля».

И если оценить, как минимум, целостность шин можно визуально, не поднимая капота. То для того, чтобы проверить уровень рабочих жидкостей, не заглянуть в моторный отсек не получится. Но даже если водитель сделал это, дальнейшие его действия с большой долей вероятности сопровождаются ошибками. Возьмем, для примера, процесс пополнения запаса охлаждающей жидкости, и характерные ошибки, которые при этом совершают автомобилисты.