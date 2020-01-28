4 коварных ошибки, которые совершают водители при доливке охлаждающей жидкости в авто

Не удивляйтесь, но доливать охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя — целая наука. После покупки автомобиля большинство новоиспеченных автовладельцев считают, что на нем можно без проблем ездить от одного техобслуживания до другого. При этом абсолютно все водители игнорируют п. 2.3.1 ПДД, предписывающий «перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состоянии автомобиля».
И если оценить, как минимум, целостность шин можно визуально, не поднимая капота. То для того, чтобы проверить уровень рабочих жидкостей, не заглянуть в моторный отсек не получится. Но даже если водитель сделал это, дальнейшие его действия с большой долей вероятности сопровождаются ошибками. Возьмем, для примера, процесс пополнения запаса охлаждающей жидкости, и характерные ошибки, которые при этом совершают автомобилисты.
Горячий душ
Лучше всего проверять уровень антифриза сутра, до того, как планируете произвести запуск двигателя. Во-первых, показатели уровня охлаждающей жидкости на холодную будут наиболее точными, потому как при нагреве жидкость имеет свойство расширяться, а при работающем двигателе ее уровень в расширительном бачке может падать — часть жидкости уходит в систему охлаждения двигателя.
Во-вторых, в системе не будет давления, которое появляется в момент работы двигателя. А значит, открутив пробку расширительного бачка, вы не обдадите себя и окружающих токсичным кипятком.
На горке не доливать
Перед тем, как подлить антифриз в расширительный бачок, необходимо удостовериться, что автомобиль стоит на ровной поверхности. Иначе даже на холодную показатель уровня охлаждающей жидкости в автомобиле будет не верным.
Не переливать
Разумеется, доливать жидкость необходимо строго до указанного в инструкции уровня, как правило, это аккурат посредине между отметкой MIN и MAX на расширительном бачке. Это нужно для того, чтобы во время циркуляции антифриза по системе и его нагрева оставался запас свободного пространства, куда могли бы поместиться излишки жижи.
Перелив «охлаждайки» при неработающем клапане в пробке расширительного бачка, может вызвать в системе повышенное давление, что пагубно скажется на состоянии патрубков, радиаторе или самой пробке бачка — ее выдавит, жидкость начнет выливаться, а двигатель, в свою очередь, начнет греться, что может привести к его повреждению.
Не смешивать
Те, кто полагают, что нет разницы, какой антифриз лить в автомобиль и что различные жидкости можно смешивать, так же совершают ошибку. Да,теоретически в некоторых случаях смешивать различные по цвету антифризы в принципе можно. Но перед этим лучше сверить их технические характеристики с теми, что рекомендует автопроизводитель. И вот здесь как раз многие не утруждают себя чтением руководства пользователя и этикеток на канистрах, ограничиваясь подбором антифриза лишь по цвету того, что изначально был залит в систему.
Помните: автомобиль — сложное техническое устройство, и от того, как вы за ним ухаживаете, зависит, насколько долго он прослужит вам верой и правдой.
А между тем, даже одинаковые по цвету антифризы могут отличаться по количеству и качеству состава. И на некоторые из них охлаждающая система двигателя вашего автомобиля может быть не рассчитана. К тому же, последствия от смешивания ингредиентов различных по классу антифризов могут быть разнообразные — быстрый нагрев, медленное остывание, осадок. Лучше всего использовать ту же жидкость, что и была залита изначально.