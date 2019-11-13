Почему может заржаветь бак любой дизельной машины

Сегодня на витринах российских автомагазинов и многочисленных интернет-маркетов легко можно найти с десяток различных влаговытесняющих присадок, предназначенных для «облагораживания» солярки.
Это обстоятельство лишний раз говорит о том, что несмотря на явные сдвиги, наметившиеся в части улучшения отечественной «горючки», ее качество до сих пор оставляет желать лучшего. Одна из самых наболевших проблем — присутствие (вернее сказать — избыточное присутствие) воды в дизтопливе.
Откуда взялась вода
Откуда она там берется — вопрос отдельный и весьма неоднозначный. Уже хотя бы потому, что никто не отменял такое распространенное природное физическое явление, как конденсация влаги. Тут можно констатировать очевидный факт: если даже изначально топливо на нефтеперерабатывающем предприятии было сделано по всем нормативам (что подтверждается лабораторными тестами), то после его транспортировки и доставки заказчику у последнего вполне могут появиться сомнения в его качестве.
Дело в том, что сам процесс увлажнения дизтоплива происходит уже на этапах его транспортировки к бензохранилищам и авто-заправочным станциям, а также в ходе последующего хранения и перекачки. Главная причина — суточные изменения влажности и перепады температур, которые при определенных условиях вызывают выпадение конденсата. Интенсивнее всего такой процесс идет в полупустых автоцистернах, емкостях АЗС и в незаполненных баках автомобилей.
По оценкам экспертов, за год эксплуатации на дне бака в зависимости от его объема может накапливаться от 300 мл до литра водно-грязевой смеси. Чем это грозит?
Опасная коррозия
Прежде всего, вода, перемешиваясь с соляркой, провоцирует активную коррозию металлических элементов топливного тракта. Как правило, пораженные ржавчиной детали приходится в дальнейшем менять. Во-вторых, вода заметно ухудшает работу форсунок и ТНВД, а в третьих, зимой, особенно в сильный мороз, она может вызвать банальное промерзание топливопроводов.
В дополнение к сказанному важно отметить, что вода, как субстанция, не растворяется в дизтопливе. После перемешивания с этим автомобильным горючим (например, когда машина движется, или когда соляру заливают в бак) она достаточно продолжительное время находится там в эмульгированном состоянии. В состоянии же длительного покоя эти жидкости разделяются по фракциям (из-за своей разности по плотности), причем вода в баке всегда оказывается ниже уровня солярки.
Поможет автохимия
Эту особенность разделения водно-топливной смеси многие автопроизводители широко используют для периодического удаления воды из топливного бака. В частности, подобная практика активно применяется на грузовиках и некоторых внедорожниках — на них монтируют фильтры-отстойники.
Кроме того, сами топливные емкости дополнительно оборудуют сливными патрубками. А вот у большинства современных дизельных легковушек и кроссоверов, оснащенных пластиковыми бензобаками, такой слив не предусмотрен в принципе. Что тогда делать?
На этот случай существует альтернативный вариант нейтрализации влаги, который сегодня активно пропагандируют производители автохимии, выпускающие специализированные присадки. Одни из них именуются нейтрализаторами влаги, другие — осушителями (или вытеснителями), третьи — комплексными топливными препаратами, обладающие влаговытесняющим действием.
Кроме того, отдельные автолюбители предлагают и народные средства: например, спирт, о котором в Рунете можно найти массу противоречивых отзывов.
Обойдемся без спирта
Однако специалисты утверждают: добавлять обычный спирт в солярку — явный перебор. Что же касается специализированных средств автохимии, то они действуют по одному принципу — попадая в дизтопливо, формируют из мельчайших капель эмульгированной воды более крупные сгустки, которые под тяжестью собственного веса быстро опускаются вниз, образуя под слоем солярки водяной пузырь. Но даже находясь под топливом, вода может оставаться мощным активатором коррозии, если, конечно, это свойство не будет своевременно нейтрализовано присадкой.
Поэтому, чтобы оценить антикоррозионное воздействие на воду разных влаговытесняющих препаратов, эксперты портала «АвтоВзгляд» организовали их сравнительное тестирование. Уникальный эксперимент был осуществлен при технической поддержке партнерских ресурсов — портала «АвтоПарад» и видеоканала «Накачанные колеса», с которыми мы и провели натурные испытания присадок. Для этого использовалась специальная методика, суть которой заключалась в следующем.
Немного о методике
Для проверки исследуемого образца в пластиковую емкость наливалось 200 мл солярки, затем добавлялось 60 мл воды, а потом еще (в зависимости от типа препарата) определенное количество присадки. Затем эта смесь перемешивалась, после чего в нее помещали лезвие обычного строительного ножа (он выполнял роль индикатора ржавчины) и так оставляли на несколько суток.
В итоге та часть лезвия, что оказывалась внизу (то есть в слое воды), начинала постепенно ржаветь, поэтому по степени ее коррозии можно было визуально оценить эффективность применяемой присадки.
Всего же для теста с использованием «индикаторных» лезвий подготовили шесть образцов. Один содержал только солярку и воду, в остальные пять были добавлены еще и нейтрализаторы влаги. В качестве таковых эксперты задействовали два импортных продукта (бельгийский Wynns Dry Fuel и немецкий Liqui Mily Multifunktios Additiv Diesel), а также три препарата отечественного производства: вытеснитель влаги AVS Crystal, осушитель топливной системы Kerry и добавку Diesel Treatment от Runway.
Присадки комплексного действия
Любопытно, но все пять присадок — продукты комплексного действия, улучшающего, как заверяют производители, эксплуатационные показатели солярки, в том числе и ее смазывающие, энергетические и антикоррозионные свойства.
Как уже отмечалось, подготовленные образцы дизтоплива с добавлением воды, стальных лезвий и исследуемых присадок в течение несколько суток отстаивались на гаражном стеллаже. Затем все контрольные флаконы с соляркой были извлечены на свет и подвергнуты визуальному сопоставлению.
Итак, что же показало сравнительное тестирование? Результаты эксперимента можно наблюдать, что называется, воочию. Видно, что практически все присадки, участвовавшие в тесте, незначительно меняют коррозионные свойства воды, вытесненной из солярки. Единственное исключение — немецкая мульти-добавка Liqui Mily Multifunktios Additiv Diesel, показавшая лучший результат по итогам испытаний.
Оценим степень коррозии
Этот топливный препарат, как отмечают его разработчики, в числе прочих содержит особые компоненты, обладающие направленным антикоррозионным действием по отношению к влаге, которая находится в солярке.
Отсюда и соответствующий результат его применения — индикаторное лезвие после нескольких суток пребывания в водно-топливной смеси вообще не подверглось коррозии, что свидетельствует о высокой эффективности данной комплексной присадки. У остальных четырех препаратов ситуация с коррозионным воздействием воды оказалась несколько хуже.
В частности, если по итогам проверки все пять присадок расставить согласно условного рейтинга, то на второе место претендуют два препарата — бельгийский Wynns Dry Fuel и российский осушитель топливной системы Kerry. Обработанная ими солярка не оказывает какого-либо негативного воздействия на металл, а вот вытесненная вода, как видно на фото выше, все-таки вызвала частичную коррозию той части индикатора, которая была в нее погружена.
Еще больше ржавчины
Аналогичную, причем более критичную картину с коррозией металла можно наблюдать и в результатах контрольного тестирования трех оставшихся образцов топлива (напомним, в одном использовалась лишь вода, в двух других — присадки-аутсайдеры AVS Crystal и Runway Diesel Treatment).
Как можно видеть, здесь антикоррозионное воздействие присадок на вытесняемую воду практически отсутствует. Вследствие этого, значительная часть стальных индикаторных лезвий, оказавшихся в слое воды, основательно покрылась ржавчиной. Сама вода за несколько дней простаивания приобрела характерный рыжий цвет из-за растворившихся в ней частичек ржавчины.
ПРОСТЫЕ ВЫВОДЫ
А теперь подытожим полученные результаты. Можно сказать, что итоги нашего эксперимента с влаговытесняющими присадками оказались достаточно показательными. При этом, однако, не стоит забывать, что все проверенные образцы — составы комплексного действия. Вытесняя влагу, они также придают солярке дополнительные смазывающие свойства, а заодно улучшают ее энергетические показатели.
Возможно, что именно из-за своей «многофункциональности» отмеченные препараты по-разному воздействуют на воду, которая может быть в топливном баке. Одни хорошо нейтрализуют влагу и препятствуют коррозии, другие не очень, а посему данный факт обязательно надо учитывать при выборе конкретного продукта.