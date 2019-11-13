Почему может заржаветь бак любой дизельной машины

Сегодня на витринах российских автомагазинов и многочисленных интернет-маркетов легко можно найти с десяток различных влаговытесняющих присадок, предназначенных для «облагораживания» солярки.

Это обстоятельство лишний раз говорит о том, что несмотря на явные сдвиги, наметившиеся в части улучшения отечественной «горючки», ее качество до сих пор оставляет желать лучшего. Одна из самых наболевших проблем — присутствие (вернее сказать — избыточное присутствие) воды в дизтопливе.

Откуда взялась вода

Откуда она там берется — вопрос отдельный и весьма неоднозначный. Уже хотя бы потому, что никто не отменял такое распространенное природное физическое явление, как конденсация влаги. Тут можно констатировать очевидный факт: если даже изначально топливо на нефтеперерабатывающем предприятии было сделано по всем нормативам (что подтверждается лабораторными тестами), то после его транспортировки и доставки заказчику у последнего вполне могут появиться сомнения в его качестве.