Пять признаков, что пора срочно менять ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) синхронизирует работу распределительного и коленчатого валов. На некоторых моделях он попутно приводит в действие еще и насос (помпу) охлаждающей жидкости. Когда ремень обрывается, то распредвал останавливается, и клапаны замирают, встречаясь с поршнями.

В итоге клапаны гнутся, поршни разрушаются, а вслед за ними — гнется тот самый распределительный вал, деформируется головка блока цилиндров, повреждается шатунная группа. Для движка — это настоящая катастрофа. Чтобы уберечь «сердце» автомобиля от этой участи, необходимо не только отслеживать пробег ремня, хотя и этим горе-автомобилисты не всегда себя озадачивают.

Визуальные дефекты

Первый признак, что деталь пора заменить, причем как можно оперативнее — это трещины, разлохмаченные края и другие дефекты. Обычно ремень ГРМ надежно спрятан под защитным кожухом, и просто так, открыв капот, его нельзя увидеть. Но все-таки, если есть возможность визуального контроля, то лучше им не пренебрегать.