Пять признаков, что пора срочно менять ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) синхронизирует работу распределительного и коленчатого валов. На некоторых моделях он попутно приводит в действие еще и насос (помпу) охлаждающей жидкости. Когда ремень обрывается, то распредвал останавливается, и клапаны замирают, встречаясь с поршнями.
В итоге клапаны гнутся, поршни разрушаются, а вслед за ними — гнется тот самый распределительный вал, деформируется головка блока цилиндров, повреждается шатунная группа. Для движка — это настоящая катастрофа. Чтобы уберечь «сердце» автомобиля от этой участи, необходимо не только отслеживать пробег ремня, хотя и этим горе-автомобилисты не всегда себя озадачивают.
Визуальные дефекты
Первый признак, что деталь пора заменить, причем как можно оперативнее — это трещины, разлохмаченные края и другие дефекты. Обычно ремень ГРМ надежно спрятан под защитным кожухом, и просто так, открыв капот, его нельзя увидеть. Но все-таки, если есть возможность визуального контроля, то лучше им не пренебрегать.
Смотрим сроки годности
Ремень рассчитан в основном на 50 000—100 000 км, иногда больше. Чем мощнее и сложнее мотор, тем запчасть раньше изнашивается. Но стоит учитывать еще один немаловажный момент: ничто не вечно, и у ремня есть определенный срок годности. Обычно это 5—6 лет. Через такой период резина, из которой сделан расходник, сама по себе начинает разрушаться.
Поэтому при покупке нового ремня всегда нужно обращать внимание на даты, стоящие на упаковке, и не вестись на дешевые подделки. Кроме того, в группе риска редко эксплуатируемые автомобили, когда обозначенный производителем пробег еще не закончился, а вот срок годности самого изделия уже вышел.
К этому стоит прислушаться
Предвестником обрыва может стать и посторонний шум в районе пыльника, закрывающего драгоценную запчасть. Цикличные шаркающие звуки расскажут о том, что сам ремень поистрепался. А повторяющееся щелканье производят поврежденные подшипники натяжных роликов или помпы.
Кстати, если замене подлежат только ролики, не экономьте — купите весь комплект целиком вместе с ремнем, грошовая стоимость последнего не сильно повлияет на бюджет. А сломанные металлические части могли незаметно повредить резину. И тогда будет очень обидно, сэкономив несколько сотен, разориться на ремонте движка.
Когда масло не на пользу
Сразу на замену идет ремень, на который попало масло (например, из потекших сальников распредвала) или другие технические жидкости. По заверениям специалистов, масляные подтеки вполне могут привести к проскальзыванию. Кроме того, едкие жидкости ускоряют процесс разрушения резины.
Сомнения в сторону
Надо ставить новый ремень ГРМ в обязательном порядке, даже если нет видимых дефектов, когда не знаешь, сколько прошла эта деталь, например, при покупке «бэушного» авто. Не откладывая в долгий ящик, вместе с жидкостями и фильтрами стоит поменять и ремень. Даже если бывший хозяин уверяет, что расходник новый и отходил всего-то пару тысяч. Практика показывает, что это не всегда правда.
Добавим, если у мотора вашего авто привод не ременной, а цепной, то это не повод расслабляться. И хотя у цепи ресурс гораздо больше, она тоже выходит из строя, растягиваясь и провисая.