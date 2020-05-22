Какие присадки в моторное масло рекомендуют применять сами автопроизводители

Для того, чтобы прояснить ситуацию в этом спорном вопросе, «АвтоВзгляд» совместно с экспертами портала «АвтоПарад» провел краткое исследование «автохимических» разделов ряда международных интернет-ресурсов, в том числе принадлежащих некоторым автоконцернам. При этом особое внимание уделялось поиску такой любопытной категории автомобильных присадок, как модификаторы трения. Интерес был обусловлен еще и тем, что именно эти препараты при добавлении в систему смазки мотора или трансмиссии позволяют осуществить так называемый химический тюнинг агрегатов.

Так вот, результаты этого поиска оказались весьма любопытными и показательными. Выяснилось, что действительно, некоторые, в том числе антифрикционные присадки для систем двигателя и трансмиссии, рекомендованы в качестве средств тюнингового или профилактического применения отдельными автопроизводителями. Среди них, например, такие именитые автобренды, как Ford, GM, Subaru, BMW, Mercedes… Данный факт сам говорит за себя, ведь кто-кто, а специалисты этих фирм прекрасно разбираются в тонкостях, связанных с использованием сервисной автохимии.