Какие присадки в моторное масло рекомендуют применять сами автопроизводители

Сторонники этой автохимии утверждают, что присадки, безусловно, полезны. Пессимисты же, наоборот, сильно сомневаются в эффективности их применения, которая, по их мнению, притянута за уши измышлениями корпоративных маркетологов. Еще одним аргументом противников присадок является утверждение о том, что, якобы, ни один известный автопроизводитель не рекомендует использовать какие-либо присадки в своих машинах. Но так ли это на самом деле?
Для того, чтобы прояснить ситуацию в этом спорном вопросе, «АвтоВзгляд» совместно с экспертами портала «АвтоПарад» провел краткое исследование «автохимических» разделов ряда международных интернет-ресурсов, в том числе принадлежащих некоторым автоконцернам. При этом особое внимание уделялось поиску такой любопытной категории автомобильных присадок, как модификаторы трения. Интерес был обусловлен еще и тем, что именно эти препараты при добавлении в систему смазки мотора или трансмиссии позволяют осуществить так называемый химический тюнинг агрегатов.
Так вот, результаты этого поиска оказались весьма любопытными и показательными. Выяснилось, что действительно, некоторые, в том числе антифрикционные присадки для систем двигателя и трансмиссии, рекомендованы в качестве средств тюнингового или профилактического применения отдельными автопроизводителями. Среди них, например, такие именитые автобренды, как Ford, GM, Subaru, BMW, Mercedes… Данный факт сам говорит за себя, ведь кто-кто, а специалисты этих фирм прекрасно разбираются в тонкостях, связанных с использованием сервисной автохимии.
Отметим, что спектр официально рекомендуемых «масляных» препаратов достаточно широк и помимо антифрикционных, включает в себя в том числе такие присадки, как очистители системы смазки, стабилизаторы вязкости, антидымные препараты. Поэтому, оценивая столь солидный ассортимент, можно сделать вывод: все слухи о том, что автоконцерны не советуют применять топливные или масляные присадки — не более, чем вымысел.
Что же касается реальной эффективности применения антифрикционных присадок, то здесь будет уместным привести результаты собственных исследований немецкого препарата Сera Teс, который испытывался тест-редакторами портала «АвтоВзгляд» в течение последних пяти лет на редакционном кроссовере Hyundai Santa Fe Classic. Но для начала несколько слов о самом объекте испытаний.
Ряд экспертов позиционирует Сera Teс как обычный антифрикционный состав, коих на рынке навалом. Однако, утверждают разработчики, эта присадка уникальна по своему действию, так как представляет собой состав на основе соединения молибдена и керамической мелкодисперсной взвеси. Все в комплексе придает ей особые антифрикционные свойства, улучшающие параметры мотора.
При добавлении Сera Teс в систему смазки на поверхностях деталей создается прочный поверхностный слой с включениями керамических микрочастиц, который усиливает защиту двигателя в условиях высоких нагрузок. Последнее очень важно при эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях, к которым, кстати, можно отнести и езду в городских пробках, особенно в жаркую погоду. Кстати, уменьшая трение, этот препарат, способен экономить топливо и даже снижать шумность силового агрегата. Как показал тест, в своих обещаниях создатели присадки действительно не погрешили. Так, уже в первые два года после заливки присадки у кроссовера было зафиксировано заметное (на уровне −1,5 дБ) снижение шумности мотора.
Главным же критерием оценки действия присадки была выбрана регулярная проверка расхода показаний одометра и текущего расхода топлива на Santa Fe Classiс (см. фото вверху). Итоги таковы: уже в течение года после заливки препарата, расход солярки, ранее составлявший примерно 11 л/100 км, понизился до 8,7 л/100 км, обеспечив весомую экономию топлива. Примерно на таком же уровне он остается и по сей день, наглядно подтверждая эффективность использованной присадки.