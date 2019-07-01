Почему летом кажется, что мотор «не тянет»

blikk.hu
Кто-то из водителей считает для себя падение производительности мотора в теплое время года непреложным фактом. Кто-то относит рассказы об этом феномене в разряд шоферских баек. Так существует ли на самом деле зависимость между температурой за окном и мощностью «движка»?
Максим Строкер

Для ответа на этот вопрос придется немного окунуться в физику. При работе двигателя внутреннего сгорания потребляется топливо (тот же бензин) и кислород. Последний содержится в воздухе. Все просто: чем больше кислорода и бензина мы можем сжечь в каждом цилиндре мотора за раз, тем большую мощность получим. Но тут в дело вступает фактор температуры водуха.

Известно, что один и тот же объем при разной температуре будет содержать разное количество газа. Так, при −20ºС в одном кубометре поместится 1,4 килограмма воздуха, а летом при жаре в +30ºС тот же кубометр вместит гораздо меньше — всего 1,16 килограмма воздуха. Рзница, как видим составляет около 20%.

В моторе за оптимальным соотношением кислород/топливо следит, помимо прочих, датчик массового расхода воздуха. И когда последний из-за жары становится более разреженным и легким, датчик это замечает. Ориентируясь на получаемые от него данные, блок управления мотором пропорционально уменьшает и подачу бензина в цилиндры. Меньше бензина горит в цилиндрах — ниже мощность мотора. Наиболее явно этот механизм потери производительности срабатывает на атмосферных двигателях.

Теоретически, для турбированных моторов зависимость мощности от температуры выражена заметно слабее. Ведь турбина, по идее, закачивает нужное количество дополнительного воздуха в двигатель при любой погоде на улице.

Кроме того, в конструкции многих систем наддува присутствует интеркулер, охлаждающий сжатый воздух для увеличения его плотности. То есть, эффект падения мощности мотора из-за жары должен в этом случе быть нивелирован. Однако не стоит забывать о следующих нюансах.

Во-первых, на большинстве легковых машин турбина начинает эффективно работать не с холостых оборотов, а примерно с 1700—2000 об/мин коленвала. То есть при старте с места, пока наддув толком не работает, авто с турбомотором ведет себя почти как «атмосферник», то есть будет в жару точно так же «тупить».

Кроме того, в знойную погоду эффективность интеркулера наддувного воздуха также падает, поскольку ему приходится охлаждать изначально гораздо более горячий газ, нежели, скажем, зимой. Следовательно, и турбированные моторы летом тоже получают «более легкий» воздух, что вынуждает «мозги» мотора впрыскивать меньше топлива в цилиндры и приводит к потере мощности.

двигатель, мототехника
1 июля 2019
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