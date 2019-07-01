Почему летом кажется, что мотор «не тянет»

Для ответа на этот вопрос придется немного окунуться в физику. При работе двигателя внутреннего сгорания потребляется топливо (тот же бензин) и кислород. Последний содержится в воздухе. Все просто: чем больше кислорода и бензина мы можем сжечь в каждом цилиндре мотора за раз, тем большую мощность получим. Но тут в дело вступает фактор температуры водуха.

Известно, что один и тот же объем при разной температуре будет содержать разное количество газа. Так, при −20ºС в одном кубометре поместится 1,4 килограмма воздуха, а летом при жаре в +30ºС тот же кубометр вместит гораздо меньше — всего 1,16 килограмма воздуха. Рзница, как видим составляет около 20%.

В моторе за оптимальным соотношением кислород/топливо следит, помимо прочих, датчик массового расхода воздуха. И когда последний из-за жары становится более разреженным и легким, датчик это замечает. Ориентируясь на получаемые от него данные, блок управления мотором пропорционально уменьшает и подачу бензина в цилиндры. Меньше бензина горит в цилиндрах — ниже мощность мотора. Наиболее явно этот механизм потери производительности срабатывает на атмосферных двигателях.