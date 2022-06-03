Почему качественные импортные моторные масла не исчезнут из России

Да все то же самое — обратить свои взоры на такое же качественное масло, только уже от других производителей.

Взять, к примеру, BIZOL. Молодая фирма из Германии, которой всего 20 лет от роду, за которые компания зашла уже на рынки более 70 стран и, что важно, удержалась на них. И явно не за счет массированной рекламы. Просто BIZOL выпускает качественные масла — вот и все.

Чем это подтвердить? Да хотя бы тем, что BIZOL в 2014 году стал первым немецким производителем моторного масла, удостоенным награды IAIR Award в номинации «Лучшая компания в области инноваций и лидерства». Этой престижной награды в свое время были удостоены такие компании, как: IBM, BASF, Daimler, Royal Dutch Shell, Cartier, Fedex и ABB.