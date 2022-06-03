Почему качественные импортные моторные масла не исчезнут из России

Да все то же самое — обратить свои взоры на такое же качественное масло, только уже от других производителей.
Взять, к примеру, BIZOL. Молодая фирма из Германии, которой всего 20 лет от роду, за которые компания зашла уже на рынки более 70 стран и, что важно, удержалась на них. И явно не за счет массированной рекламы. Просто BIZOL выпускает качественные масла — вот и все.
Чем это подтвердить? Да хотя бы тем, что BIZOL в 2014 году стал первым немецким производителем моторного масла, удостоенным награды IAIR Award в номинации «Лучшая компания в области инноваций и лидерства». Этой престижной награды в свое время были удостоены такие компании, как: IBM, BASF, Daimler, Royal Dutch Shell, Cartier, Fedex и ABB.
Понятное дело, чтобы чего-то достичь нужно много и упорно работать, а еще лучше создать «ноу-хау», которые и станут вишенкой на торте или визитной карточкой компании. И такие, как это модно говорить, инновации у BIZOL имеются. В свое время компания хорошо потратилась и открыла собственное подразделение исследований и разработок, которое возглавляет, эксперт по смазочным материалам и сотрудник шведского университета Лунда — профессор Борис Жмуд, автор многочисленных научных публикаций, теоретик и практик в одном лице. Кто хочет «копнуть» глубже — «погуглите».
Но, вернемся к вишням. Одной из таковых является масло BIZOL Green Oil+, созданное специально для двигателей с системой «старт-стоп» и также гибридных силовых установок. Чем сложнее мотор, тем выше требования к маслу. Попробуй, защити ДВС, который глушат и запускают у каждого светофора. И так каждый день, на протяжении тысяч километров. Та еще нагрузка, как на смазку, так и на трущиеся детали, трущиеся друг о друга.
В производственной линейке компании есть масла для мототехники и трансмиссий всех типов, консистентные смазки, технические жидкости, продукты для коммерческой и спецтехники. Все, что может потребоваться и в личном гараже и профессиональной мастерской.
Само производство масел BIZOL находится в Европе, а конкретно в Германии. Значит, проблем с ингредиентами из которых изготавливаются смазки — от основы до пакетов присадок, нет. Следовательно, под брендом BIZOL можно купить продукты «ТОП» класса, которые необходимы моторам новых, современных автомобилей. Что подтверждено допусками таких автопроизводителей, как VAG, BMW, GM, DAIIMLER. Вот вам тот самый немецкий стандарт качества.
Ну и самое главное — масла BIZOL официально присутствуют на Российском рынке и имеют все разрешительные документы и подтвержденное сертификационными органами качество продукции. Кому нужны риски, связанные с выходом мотора из строя? Особенно нового и очень недешевого по нынешним временам. Никому. Кроме того, официальные поставки гарантируют, что на складах продавцов и на прилавках магазинов всегда будут в наличии нужные конкретной машине масла BIZOL. А учитывая развитие интернет-магазинов, найти масло BIZOL можно оперативно в любой точке России.
Чтобы самостоятельно безошибочно подобрать смазку по марке и модели авто нужно зайти на специальную страницу. Там все просто — указал марку, модель машины и вуаля — результат. Не обязательно быть гуру в мире смазок, нужно просто знать, где найти нужную информацию.