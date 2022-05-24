Почему категорически нельзя фотографировать свою машину

Трижды плюнуть через левое плечо, чтобы не сглазить. Свернуть, если дорогу перебежала черная кошка. Постучать по дереву. Отдавать деньги левой рукой, а брать правой… — суеверным людям хорошо знакомы эти и многие другие ритуалы, призванные оградить их от неприятностей или же призвать удачу и достаток. Причем свои суеверия есть в любой сфере. И даже в водительском сообществе таковые имеются. Знаете, например, почему нельзя фотографировать свой автомобиль? А суеверный человек подведет под это целое научное обоснование. И обязательно заключит, что нарушителя табу ждет великая и страшная кара, похлеще западных санкций. Не верите?

Итак, фотографировать машину строжайше запрещено (равно, как и фотографироваться на фоне нее) потому, что та, будучи предметом неодушевленным, таки несет в себе живую сущность. И если сфотографировать машину или сфотографироваться с ней, то это обязательно приведет к ее поломке. Радикальные «суеверы» и вовсе грозят угоном или же аварией. Обосновывается это все тем, что, сфотографировав свою машину, владелец дает ей понять: скоро ее продадут. И вот тут-то внутренний мир автомобиля поднимает бунт, и вся техника начинает странным образом отказывать.

Но как же быть, если вы действительно собрались продавать машину? Ответ прост: сделать снимки должен кто-то посторонний, кто никогда не общался с вашей машиной, и уж тем более не сидел, и не управлял ей. Тогда глупая стальная душонка ничего не заподозрит. А если вас это не убедило, тогда попробуйте найти ответ, почему ни летчики, ни гонщики не фотографируются со своими машинами перед стартом.

Суеверный никогда не купит автомобиль с темным прошлым. Ему обязательно нужно знать всю подноготную, а не только, где и как обслуживалось транспортное средство. Почему? Да потому что если машиной владел плохой хозяин, она бывала в авариях, ее угоняли, то аура и испорченная карма такого автомобиля обязательно окажет негативное влияние на нового владельца, и ничем хорошим это не кончится. Так что тьфу-тьфу-тьфу…