Почему категорически нельзя фотографировать свою машину

Фото: carstuckgirls
Водители — довольно суеверный народ. Сложно представить, сколько ездит по дорогам грязных машин, которые вынуждены выглядеть неопрятно только по тому, что их владельцы боятся, что у чистой машины шансы сломаться возрастают в разы. И, как оказывается, подобных автосуеверий множество. Портал «АвтоВзгляд» собрал их воедино.
Ефим Розкин

Трижды плюнуть через левое плечо, чтобы не сглазить. Свернуть, если дорогу перебежала черная кошка. Постучать по дереву. Отдавать деньги левой рукой, а брать правой… — суеверным людям хорошо знакомы эти и многие другие ритуалы, призванные оградить их от неприятностей или же призвать удачу и достаток. Причем свои суеверия есть в любой сфере. И даже в водительском сообществе таковые имеются. Знаете, например, почему нельзя фотографировать свой автомобиль? А суеверный человек подведет под это целое научное обоснование. И обязательно заключит, что нарушителя табу ждет великая и страшная кара, похлеще западных санкций. Не верите?

Итак, фотографировать машину строжайше запрещено (равно, как и фотографироваться на фоне нее) потому, что та, будучи предметом неодушевленным, таки несет в себе живую сущность. И если сфотографировать машину или сфотографироваться с ней, то это обязательно приведет к ее поломке. Радикальные «суеверы» и вовсе грозят угоном или же аварией. Обосновывается это все тем, что, сфотографировав свою машину, владелец дает ей понять: скоро ее продадут. И вот тут-то внутренний мир автомобиля поднимает бунт, и вся техника начинает странным образом отказывать.

Но как же быть, если вы действительно собрались продавать машину? Ответ прост: сделать снимки должен кто-то посторонний, кто никогда не общался с вашей машиной, и уж тем более не сидел, и не управлял ей. Тогда глупая стальная душонка ничего не заподозрит. А если вас это не убедило, тогда попробуйте найти ответ, почему ни летчики, ни гонщики не фотографируются со своими машинами перед стартом.

Суеверный никогда не купит автомобиль с темным прошлым. Ему обязательно нужно знать всю подноготную, а не только, где и как обслуживалось транспортное средство. Почему? Да потому что если машиной владел плохой хозяин, она бывала в авариях, ее угоняли, то аура и испорченная карма такого автомобиля обязательно окажет негативное влияние на нового владельца, и ничем хорошим это не кончится. Так что тьфу-тьфу-тьфу…

Фото: АвтоВзгляд

​Лучше всего брать машину у человека обеспеченного. Это поможет разбогатеть и вам. Помните, аура? Но не зеленую — это аварийный цвет. И не черную, красную или белую — эти угоняют (естественно, белый и черный наиболее популярные цвета). А вот коричневая машина — сам себе оберег. Угонщики такой цвет не жалуют.

С цветом определились, теперь по цифрам: число дьявола — всегда плохо. Поэтому никаких красивых номеров с этими проклятыми цифрами.

При владении автомобилем никогда не следует разговаривать в его присутствии, и уж тем более в салоне, о продаже. Вспоминаете суеверие о душе машины, и то, почему ее нельзя фотогравировать? Автомобиль будет всячески сопротивляться расставанию с владельцем и почти наверняка сломается в самый неподходящий момент. Лично помню, мой обмочился через помпу, увидев своих новых хозяев.

С запчастями также не все так просто. Взять ворованную деталь или же купить ее с разборки с битого автомобиля равноценно самострелу — шансы попасть в аварию или же сломаться возрастают в разы.

Впрочем, если все детали легальные и родные, то боятся нечего. Особенно если в салоне развешаны различные обереги, иконки и амулеты от всех бед разом.

И не забывайте, что помытый сутра автомобиль — это к вечернему дождю. А пересчет наличных в салоне обязательно привлечет внимание «гаишников», у которых на денежных водителей нюх. Впрочем, если ваш автомобиль в качестве отхожего места облюбовали голуби и другие пернатые, то, похоже, обнищание вам не грозит. Ведь обилие птичьего помета на кузове — это к деньгам.

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24 мая 2022
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