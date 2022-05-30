Как скоро посыпятся современные иномарки из-за дефицита европейских масел

Для начала пример необходимости качественного масла для авто. Помню отцовскую «шестерку», техобслуживание которой всегда проводили собственными силами. В мотор лили культовое масло М10-ГИ, а в КП и задний мост — ТАД−17. Как-то мы зашли в магазин запчастей, дабы купить привычный набор расходников, а продавец давай втюхивать дорогие импортные смазки. Уж не знаю как, но прижимистого на финансы батю он раскрутил на европейские жидкости.

Машину было не узнать. У мотора на новом масле почему-то сразу выросли обороты, а потому пришлось регулировать карбюратор. Он стал работать заметно тише, пуск на холодную облегчился, а расход топлива ощутимо снизился. Ушли куда-то и подвывания коробки. В общем, результат замены масла тогда нас удивил.

Современные лубриканты — это не просто жидкости для смазывания трущихся деталей, а чудодейственные эликсиры, продлевающие срок беспроблемной эксплуатации автомобиля. И до недавнего времени можно было подобрать по цене достойное масло, продлевавшее жизнь машине и сохранявшее деньги владельца.