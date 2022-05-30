Как скоро посыпятся современные иномарки из-за дефицита европейских масел

Для начала пример необходимости качественного масла для авто. Помню отцовскую «шестерку», техобслуживание которой всегда проводили собственными силами. В мотор лили культовое масло М10-ГИ, а в КП и задний мост — ТАД−17. Как-то мы зашли в магазин запчастей, дабы купить привычный набор расходников, а продавец давай втюхивать дорогие импортные смазки. Уж не знаю как, но прижимистого на финансы батю он раскрутил на европейские жидкости.
Машину было не узнать. У мотора на новом масле почему-то сразу выросли обороты, а потому пришлось регулировать карбюратор. Он стал работать заметно тише, пуск на холодную облегчился, а расход топлива ощутимо снизился. Ушли куда-то и подвывания коробки. В общем, результат замены масла тогда нас удивил.
Современные лубриканты — это не просто жидкости для смазывания трущихся деталей, а чудодейственные эликсиры, продлевающие срок беспроблемной эксплуатации автомобиля. И до недавнего времени можно было подобрать по цене достойное масло, продлевавшее жизнь машине и сохранявшее деньги владельца.
Но как быть, если санкции и мировые проблемы с логистикой либо лишили нас привычного продукта, либо изменили его стоимость настолько, что говорить об оптимальном соотношении «цена/качество» не приходится. Конечно, покупать канистры с автохимией от производителей, о которых впервые в жизни слышишь — мероприятие сомнительное. Но до сего момента у многих зарубежных нефтепереработчиков попросту не было возможности войти на российский рынок, который был оккупирован продуктами, как теперь принято говорить, из недружественных стран. Но сейчас ситуация меняется.
Взять, к примеру, старейшего турецкого производителя масел для автомобилей BELGiN, продукция которого известна более чем 50 странах под брендом LUBEX. Полагаю, что о существовании этих масел простой российский обыватель даже и не догадывался. А теперь бренд пожаловал и на наш рынок!
С момента основания в 1953 году, BELGiN специализировалась на промышленных и индустриальных маслах, а позже создала бренд LUBEX, включающий масла для легковых автомобилей, грузовиков, мотоциклов и другой техники, которую все мы используем в повседневной жизни. Компания является одним из ведущих экспортеров нефтепродуктов в Турции. А в 2014 году BELGiN стала первым турецким производителем смазочных материалов, получившим 5 звезд качества EFQM (Европейский фонд управления качеством), что говорит о высочайших стандартах производства и технологичности выпускаемой продукции.
Разработки исследовательского центра компании охватывают практически весь современный мировой автопарк, а значит, вы подберете масло LUBEX как для уже побегавшей машины, так и для нового авто с форсированным движком. У компании более 80 OEM допусков от производителей техники. В России продукция Lubex уже есть в продаже.
Компания производит и трансмиссионные масла для любых КПП, тормозные жидкости, антифризы. Владельцы коммерческой техники, в конструкции которой присутствует гидравлика, по достоинству оценят высококачественные жидкости LUBEX.
…Главная же изюминка масел LUBEX даже не в том, что они одобрены большинством автопроизводителей и имеют в своем составе передовые пакеты присадок. Основное — это идеальное соотношение приемлемой цены и высочайшего качества. И можно быть уверенными, что LUBEX пришел в Россию всерьез и надолго, а значит переживать за сохранность силовых установок и мудреных «автоматов» владельцам иномарок не придется.