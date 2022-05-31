Где еще, кроме дилера, можно найти «оригинальные» моторные масла

Производство масел и других технических жидкостей для автомобилей отнюдь не то же самое, что под прессом отжать семена подсолнечника или плоды оливок и затем расфасовать полученное по бутылкам. Современные смазки для движков и трансмиссий машин настолько технологичны, что нужно очень серьезное погружение в процесс, чтобы получить хоть сколь-нибудь стоящий результат. Поэтому не нужно строить иллюзий, что автоконцерн или компания, выпускающая лодочные моторы, в основном цехе штампуют свою продукцию, а за стенкой в соседнем помещении другие сотрудники превращают нефть в фирменное масло.

На деле все куда прозаичнее: автозавод покупает у одного из производителей масел его продукцию и расфасовывает ее в свою тару. Благодаря такой схеме концерны, по сути, оптом покупают масла и, выражаясь языком коммерсантов, «прикручивают» свой процент. При этом никаких затрат на маркетинг и рекламу, кроме строки с рекомендацией в инструкции по эксплуатации автомобиля.