Где еще, кроме дилера, можно найти «оригинальные» моторные масла

Производство масел и других технических жидкостей для автомобилей отнюдь не то же самое, что под прессом отжать семена подсолнечника или плоды оливок и затем расфасовать полученное по бутылкам. Современные смазки для движков и трансмиссий машин настолько технологичны, что нужно очень серьезное погружение в процесс, чтобы получить хоть сколь-нибудь стоящий результат. Поэтому не нужно строить иллюзий, что автоконцерн или компания, выпускающая лодочные моторы, в основном цехе штампуют свою продукцию, а за стенкой в соседнем помещении другие сотрудники превращают нефть в фирменное масло.
На деле все куда прозаичнее: автозавод покупает у одного из производителей масел его продукцию и расфасовывает ее в свою тару. Благодаря такой схеме концерны, по сути, оптом покупают масла и, выражаясь языком коммерсантов, «прикручивают» свой процент. При этом никаких затрат на маркетинг и рекламу, кроме строки с рекомендацией в инструкции по эксплуатации автомобиля.
И еще: именно на оригинальные масла приходится больше всего подделок в розничной сети. Большинство водителей не знают, как должна выглядеть упаковка с «оригиналом», и что на ней должно быть написано. А высокая цена на «оригинал» делает его фальсификацию особенно выгодным мероприятием. Поэтому купить, извиняюсь за каламбур, оригинальный оригинал можно только у официальных дилеров за сумасшедшие деньги.
Итак, если вы считаете, что «оригинальное масло» самое лучшее и единственно возможное для вашего автомобиля, то знайте — это далеко не всегда так. Когда речь ведем о моторных маслах, то тут важна вязкость лубриканта по стандарту SAE J300 (это привычные нам на канистрах обозначения 5W−30, 10W−40, 5W−50), основа (синтетическая производная из нефти или природного газа), а также соответствие качества масла общепризнанным стандартам ACEA (A3/B4, С2), API (SN, SM, СF). Зная параметры масла, которое рекомендовано заводом для вашего авто, можно подобрать продукт ни чем не уступающий «оригиналу», а зачастую и являющимся тем самым «оригиналом», только по более разумной цене.
Возьмем, к примеру, очень серьезного турецкого производителя масел компанию Opet Petrolcülük A. Ş (возможно, когда вы бывали на отдыхе в Турции, видели одну из 1600 заправок этого бренда, основанного еще в 1992 году). Так вот, в ее линейке есть полностью синтетическое моторное масло Opet Fulltech 5W−30, которое изначально было разработано в качестве «оригинала» для автомобилей Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW. И такое масло, кстати, уже есть в России.
Осенью 2019 года в эксплуатацию был введен новый завод Opet Lubricants, который сегодня является одним из самых современных заводов ГСМ в Европе. На этой фабрике сейчас выпускаются оригинальные масла и технические жидкости для Ford Truck, а также Tofaş (марка турецких автомобилей, производимых в городе Бурса), и еще ряда производителей аграрной техники. Смазочные материалы Opet имеют международные сертификаты качества ACEA, API, SAE и ILSAC и экспортируются более чем в 25 стран мира.
Продуктовая матрица OPET Petrolcülük A. Ş включается в себя масла и все технические жидкости для эксплуатации легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, мототехники, водного и индустриального транспорта. По качеству и допускам от производителей техники продукция Opet ничуть не уступает товарам ушедших западных брендов, что делает ее отличной заменой для российских автолюбителей.