Почему летом кузов автомобиля требует особого ухода

Летом ухаживать за автомобилем следует даже более тщательно, чем зимой. Насекомые, разбиваясь о стекло, а также о передок «железного коня», оставляют налет, медленно разрушающий лакокрасочное покрытие. Причем цепляется он настолько сильно, что иногда и мойкой высокого давления не смывается. Между тем, со временем этот органический слой оказывает на кузов весьма негативное воздействие, разрушая «лакокраску». Что же делать?

ХИМИЧЕСКАЯ МУХОБОЙКА

Конечно же, в таких случаях эксперты по детейлингу настоятельно рекомендуют воспользоваться специализированной автокосметикой. Ею нужно обработать потенциально опасные участки кузовных элементов. Отметим, что сегодня на рынке представлено немало эффективных средств для очистки следов насекомых, удаляющих их не только с кузовного покрытия авто, но и с его светотехники, а также стекол. Особенность таких препаратов — в рецептуре химического состава. Благодаря ей, препараты быстро обезжиривают и бережно, без вреда для покрытия, отслаивают присохшие остатки комаров, жуков и прочих летунов.