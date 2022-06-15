Почему летом кузов автомобиля требует особого ухода

Летом ухаживать за автомобилем следует даже более тщательно, чем зимой. Насекомые, разбиваясь о стекло, а также о передок «железного коня», оставляют налет, медленно разрушающий лакокрасочное покрытие. Причем цепляется он настолько сильно, что иногда и мойкой высокого давления не смывается. Между тем, со временем этот органический слой оказывает на кузов весьма негативное воздействие, разрушая «лакокраску». Что же делать?
ХИМИЧЕСКАЯ МУХОБОЙКА
Конечно же, в таких случаях эксперты по детейлингу настоятельно рекомендуют воспользоваться специализированной автокосметикой. Ею нужно обработать потенциально опасные участки кузовных элементов. Отметим, что сегодня на рынке представлено немало эффективных средств для очистки следов насекомых, удаляющих их не только с кузовного покрытия авто, но и с его светотехники, а также стекол. Особенность таких препаратов — в рецептуре химического состава. Благодаря ей, препараты быстро обезжиривают и бережно, без вреда для покрытия, отслаивают присохшие остатки комаров, жуков и прочих летунов.
В качестве примера одного из таких продуктов можно привести состав от известного отечественного бренда Ruseff. В гамме его автокосметики на этот случай имеется спрей «Очиститель следов насекомых». Помимо органических остатков, он прекрасно избавляет фары, зеркала и стекла от всевозможных маслянистых наслоений, дорожной копоти и грязи, а также смолы деревьев. При этом не оставляет разводов и не вызывает повреждений хромированных и пластиковых элементов кузова. Скажем больше: при обработке стекол этот спрей не создает на них бликов, улучшая тем самым видимость и повышая пассивную безопасность. Водителю не грозит ни ослепление фарами встречных машин, ни прямыми солнечными лучами.
ПТИЧКУ ЖАЛКО?
Пернатые — еще одна беда для автомобилистов, ведь птичий помет довольно быстро разъедает лакокрасочное покрытие (ЛКП) кузова, провоцируя активную коррозию. Аналогично действуют и тополиные почки или липовый нектар. Впрочем, при наличии современной автокосметики победить сию напасть можно довольно быстро. Тут необходим особый состав, помогающий нейтрализовать химическую активность древесной смолы или птичьего помета, попавшего на окрашенную поверхность.
Напомним, что в экскрементах птиц содержится мочевая кислота, которая разрушает лак, оставляя на нем пятна от так называемой проникающей коррозии. Удалять их салфеткой или подручными средствами крайне не рекомендовано, иначе царапины гарантированы. Поэтому лучше довериться советам профессионалов и удалить ту самую примету «к деньгам», вооружившись проверенным средством. Например, фирменным спреем-очистителем следов тополиных почек и птичьего помета от того же бренда Ruseff. И тогда обращаться в автосервис для восстановления кузова точно не придется.
НИ ДЕФЕКТОВ, НИ РЖАВЧИНКИ
Отдельного внимания в летний период заслуживает превентивная защита кузова. Речь идет о нанесении на него особого полимерного состава, по типу того, что сегодня предлагает Ruseff. Такой полимер защищает автомобиль от разрушительного действия солнца, осадков, песка, пыли и различных дорожных реагентов. Это средство как бы консервирует микродефекты ЛКП, предотвращая не только старение кузовной краски, но и появление на ней мельчайших очажков коррозии. Как говорится, лучше предостеречь, чем потом лечить. Тем более, что полимерная защита — совсем не воск, который очень быстро смывается на автомойке.
Как показала сервисная практика, полимерная защита от Ruseff хорошо проникает в поверхностную структуру кузовной краски, что полностью исключает проникновение в нее влаги. Благодаря высоким водоотталкивающим свойствам, капли дождя и жидкой грязи не задерживаются на поверхности кузова (фото выше), а стекают с него. Кроме того, такой полимер снижает летом нагрев ЛКП и надежно защищает его от ультрафиолетового излучения.
УБИРАЕМ ЦАРАПИНЫ
Отдельная напасть, вызывающая душевные страдания автовладельцев — царапины на кузове. Для борьбы с такими «коварными» повреждениями химики Ruseff разработали свой уникальный препарат. Это паста от царапин, которая подходит для восстановления любых типов ЛКП, включая металлик, перламутр и даже «хамелеон». По аналогии с полиролем, состав быстро проникает в проблемные места, эффективно удаляя потертости, раздражающие водительскую душу. Достигается это за счет оригинального микроабразива, роль которого выполняют особые кристаллики однородного химического состава. Их острые края самозатачиваются в процессе обработки кузова, а гранулы — самоизмельчаются.
Если по-простому, то кристаллики абразива в процессе обработки кузова удаляют царапины, а сами постепенно истираются, за счет чего удается почти идеально выровнять цветовой фон проблемного участка.
Дополнительный эффект придают вспомогательные компоненты пасты, не допускающие появления комочков и равномерно распределяющие средство по поверхности. При этом паста от царапин очень проста в применении. Она легко наносится, быстро подсыхает и хорошо располировывается как ручным, так и механическим способом.