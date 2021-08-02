Как отчистить салонный ковер и сиденья машины после поездки на дачу

Семейный автомобиль в понедельник обычно выглядит как переживший цунами и песчаную бурю вместе взятые. Внешний вид — это еще полбеды, но вот салон — настоящая боль.
Тонна песка, толстый слой продуктов питания, равномерно размазанный по всем без исключения креслам, следы от детских ножек, плотно усеявшие спинки переднего ряда и, конечно же, залитый сладкими напитками ковер.
От кофе до молочного коктейля — здесь все. Проблема, известная каждому, и самые популярные ролики во всемирной паутине рассказывают именно о том, «как это отмыть».
Есть в уборке салона одна очень важная особенность: если уж взялся мыть водой с мылом — имей время тщательно все высушить. Если этого не сделать, то появятся разводы и плесень, убрать которые уже смогут только профессионалы. И это уже не менее 5 000 рублей семейного бюджета.
Поэтому обычно все заканчивается пылесосом, мойкой пластика и феноменальной фразой «на даче разберемся». Не разберемся, ведь следы от детского праздника нужно убирать как можно скорее. Грязь въедается, глаз замыливается, дела накапливаются, а в результате — автомобиль, в который стыдно посадить даже родственника.
Лучший способ привести салон, а именно ковры и сидения в первозданное состояние — это специальные составы на основе пены, которая, попадая на грязную поверхность, начинает темнеть, буквально вбирая в себя грязь. Принцип работы у всех таких средств схож, надо лишь выбрать подходящее по «способностям» и по бюджету. Например, Очиститель ковров, велюра и обивки ASTROhim стоит около 300 рублей, но при этом справляется даже с застарелыми пятнами. Состав при нанесении ложится плотной пеной, которая садясь, поднимает на поверхность всю грязь.
Для испытания мы выбрали самое грязное место на ковре любого автомобиля — место водителя. Конкретнее — подножка и углы, куда забивается, а после втаптывается несметное количество пыли и грязи. Никакой пылесос, даже производства лично Илона Маска, ее оттуда не извлечет — нужно средство посильнее. Позлее.
Наносим очиститель ковров, велюра и обивки ASTROhim и просто ждем: пена начинает темнеть сразу же, а через считанные минуты становится бурой. Есть контакт! Для закрепления результата повторим процедуру, особенно тщательно пройдя стыки и углы: за годы эксплуатации там скопилось немало «артефактов» и, возможно, даже появились новые формы жизни.
На втором кругу пена уже значительно светлее, но все же меняет оттенок. Значит, можно завершать испытание. Нужно лишь убрать тряпкой остатки моющего средства и наслаждаться действительно чистым автомобилем.
Кстати, очиститель ковров, велюра и обивки ASTROhim имеют еще одну, побочную, но очень приятную опцию: после уборки в салоне остается приятный, неназойливый запах чистоты, который держится довольно долго.
Особенно в жару, когда окна закрыты и работает кондиционер. Двух зайцев, как говорится!