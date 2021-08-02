Как отчистить салонный ковер и сиденья машины после поездки на дачу

Семейный автомобиль в понедельник обычно выглядит как переживший цунами и песчаную бурю вместе взятые. Внешний вид — это еще полбеды, но вот салон — настоящая боль.

Тонна песка, толстый слой продуктов питания, равномерно размазанный по всем без исключения креслам, следы от детских ножек, плотно усеявшие спинки переднего ряда и, конечно же, залитый сладкими напитками ковер.

От кофе до молочного коктейля — здесь все. Проблема, известная каждому, и самые популярные ролики во всемирной паутине рассказывают именно о том, «как это отмыть».