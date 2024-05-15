Почему «жидкий ключ» иногда бессилен при ремонте подвески авто

Не секрет, что нынешнее состояние нашей экономики вынуждает многих автовладельцев самостоятельно обслуживать свои машины. Некоторые рукастые водители берутся даже за несложный ремонт тормозной системы и ходовой части автомобиля. Портал «АвтоВзгляд» напоминает о проблемах, с которыми часто приходится сталкиваться автослесарям-любителям.

Как показывает сервисная практика и личный опыт наших экспертов, главные трудности при самостоятельной работе с автомобильной «ходовкой» возникают при демонтаже изношенных деталей. Казалось бы, чего проще: взял нужный инструмент и — вперед! Тем более, что практически у любого автомобиля большинство элементов подвески держится на резьбовых сочленениях болтов и гаек.

При всем при том, что они являют собой технически простое и практичное решение, не требующее сложных приспособлений, крепежи болтов и гаек имеют один существенный недостаток. А именно — они со временем основательно ржавеют. Дело здесь в том, что за время долгой эксплуатации, резьбовые тандемы деталей многократно нагреваются и охлаждаются, а в их соединения постепенно проникают дорожные реагенты, грязь и влага.

Вся эта напасть создает условия для активной коррозии металла, что в последующем существенно усложняет разъединение стыков болтов и гаек. Ржавчина иногда проникает настолько глубоко в металл, что даже легкое усилие на слесарном ключе способно попросту разрушить «прикипевшую» деталь. И как быть в таких ситуациях?

Фото портала АвтоВзгляд.

Опытные автовладельцы в подобных случаях наверняка порекомендуют задействовать специальную автохимию, и будут правы. Речь идет о так называемых проникающих аэрозольных смазках по типу «жидкий ключ», которых в любом автомагазине найдется с добрый десяток.

Но как показывает практика, не каждый такой препарат, причем далеко не всегда, помогает. Это подтверждают и результаты комплексных сравнительных исследований, которое неоднократно проводили эксперты портала «АвтоВзгляд».

Суть в том, что большинство подобных аэрозолей относятся к категории многофункциональных средств автохимии. Однако такая универсальность оборачивается тем, что проникающие смазки разных производителей могут существенно различаться по своим рабочим показателям.

Например, по влаговытесняющим и смазывающим свойствам, а также по проникающему и антикоррозионному воздействию. Между тем, как раз последние два качества крайне важны при использовании аэрозольных смазок в автослесарных работах, в том числе и при демонтаже сильно проржавевших деталей.

Фото производителя.

Кстати, разработчики современной автохимии об этих технических нюансах хорошо осведомлены. Вероятно, именно поэтому в последнее время на рынке стали появляться «жидкие ключи» нового поколения, в частности, содержащие в себе улучшенные преобразователи ржавчины, а также антифрикционные добавки, усиливающие проникающее действие аэрозоля.

Как пример здесь можно привести антикоррозионный сервисный препарат Rust Remover Spray марки DVX (Турция), разработанный на основе дисульфида молибдена (MoS2). Как показало тестирование, такой спрей активно нейтрализует локальную коррозию металла, а дисульфид молибдена при этом обеспечивает резьбовому соединению дополнительную смазку.

Все это заметно облегчает демонтаж проржавевших деталей и, что немаловажно, снижает риск их повреждения. Из личного опыта можем сказать, что на превентивную обработку проблемного соединения требуется от двух до пяти минут, после чего вывинтить гайку или болт труда уже не составляет.