Можно ли заливать в бачок омывателя машины воду из дачной скважины

Вода — она и в Африке вода, так что лей не жалей, казалось бы. Уж в бачок стеклоомывателя — так уж точно, не платить же летом за дорогущую жижу, что продают только на заправках. Однако еще советские инженеры советовали обходиться с «ашдвао» более уважительно, особенно когда она играет в одном ансамбле с автомобилем. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Всем, кто вырос под автохиты «залил из лужи и поехал», «неси ведро с колонки, в радиатор зальем» и другие великие шлягеры дискотеки шестидесятых, посвящается: в машину, будь-то система охлаждения или даже омыватель лобового стекла, воду из природных водоемов добавлять нельзя.

Халатное отношение к этому вопросу было описано еще во времена развитого социализма, а все, кто относился к советам советских инженеров с пренебрежением, сейчас на форумах и в курилках судачат на любимую тему: ох и ненадежный автомобиль ныне пошел, то ли дело раньше...

В манускрипте «Автомобиль М-21 «Волга» под редакцией главного конструктора Горьковского автомобильного завода А. Д. Просвирина, черным по белому написано: для использования в автомобиле подходит только чистая, желательно вообще талая вода, которую перед тем, как заливать куда-либо, еще нужно отстоять. Понятное дело, что в омыватель дистиллированную воду лить никто не собирается, но и H20 из лужи, где примесей больше, чем самой воды, тоже не следует. Из колодца, колонки, речки, пруда, озера, болота — аналогично. Будут неприятности.

Система очистки лобового стекла предельно проста: есть бачок, где хранится запас жидкости, есть небольшая помпа, качающая жидкость по магистрали точно до форсунок, которые и омывают самый главный автомобильный триплекс. Система проста, как гвоздь, оттого и чрезвычайно надежна, однако наш человек ко всему найдет подход.

Архивное фото.

В состав воды, добытой из водоема или из водопроводного крана, входят примеси. Но если в городской канализации это чаще всего незначительные объемы «хлорки», то в «частных водоемах» есть и песок, и мельчайшие частицы различных элементов таблицы Менделеева, которые весьма ловко и оперативно забьют не только форсунки стеклоомывателя — уже не копеечный, но еще и не «подкредитный» вопрос, но и «приговорят» тот самый моторчик, который качает воду из бачка.

Мелкие частицы просто забьют его, выведя из строя на годы ранее того, чем это должно было произойти. Достаточно камушка со спичечную головку, понюшки песка или ложки ила — много-то и не надо! С ним, с моторчиком, дела обстоят не лучшим образом: даже на разборках его цена будет четырехзначной, что весьма пагубно влияет и на самочувствие, и на толщину кошелька. Но и это — полбеды.

Гораздо хуже то, что периодически его не найти вовсе или придется ждать месяцами. Что летом, что зимой, поездка без стеклоомывателя — печальнейшая, после «Ромео и Джульетты», повесть. А ведь всего этого можно было избежать, если бы, ничтоже сумняшеся, отфильтровать или просто отстоять воду, залив ее в ведро за пару-тройку часов до поездки!