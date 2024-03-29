Кто и зачем скупает в России сломанные автомобильные бампера

Очередной дефицит и резкий рост стоимости автозапчастей привел разом к двум особенностям эксплуатации автомобиля в России: народ полез искать мастеров, способных отремонтировать, а не заменить, а так же разгреб полки в гаражах в поисках того, что отложил на «черный день». В результате появились очень интересные и, надо сказать честно, действенные решения. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В каждой аварии, будь-то серьезное ДТП или «дворовое касание», чаще всего страдает бампер — пластик гнется, а зимой и трескается. И прилагать для этого чудовищные усилия не надо — «скорлупа» современных бамперов тонкая и легко ломается. По страховке поменяют, а коли нет под рукой спасительного полиса — сломанный в мусор, а гнутый — на ремонт. Или, что еще чаще, в гараж на дальнюю полку. Вдруг однажды пригодится?

Уж машины этой давно нет, да и ремонтировать — не барское дело. А бампер все лежит и лежит, занимая драгоценные квадратные метры. И тут на всеми любимой доске объявлений появляется весьма любопытное предложение: куплю! Сломанный, мятый, от «японца» или «европейца», заплачу деньгами, вывезу сам. Любопытно! Раз кому-то такой бампер требуется, значит владеем не мусором, которому самое место на помойке, а сокровищем? Так же мы обычно думаем? Раскроем хитрость покупателя, который превращает обломки в годные остатки, а потом — пусть только в российскую, но все же валюту.

Оказывается, за время кризисов и санкций стоимость бамперов, особенно для старых марок и моделей, возросла. Незначительно, не в 10 раз, но все же. Но в некоторых случаях даже цена особой роли не играет: нет в наличии. Сколько по разборкам не бегай и во Владивосток не пиши, нужной детали не найти. И тут начинается магия ремонта.

Фото портала АвтоВзгляд.

Паять и клеить у нас научились, но некоторые методики для наших широт не подошли. Например, любимая многими мастерами сеточка или стальные скобы, которыми паяют бампера, уже после первой зимы начинают гнить и ржаветь. Пластик нужно паять пластиком, но и тут не все так просто.

Например, покупные материалы подходят не всегда, некоторые просто отваливаются, еще не успев высохнуть, а другие отпадают на первом же морозе. Лучший вариант — тот же самый пластик, из которого сам бампер, собственно, и сделан. А где его взять? Конечно, из старого, уже не подлежащего восстановлению и, как следствие, почти ничего не стоящего бампера!

«Донора» режут на полоски, которые, судя по комментариям, активно и с благодарностью покупают по всей России. Предприниматель предлагает ремонтные полосы по многим популярным маркам, готов выслать нужное количество и скупает старую «кузовню», предлагая так же обменять ее на готовый продукт. Что можно сказать: красавец! Спасибо, такие бизнесмены нам нужны: тот случай, когда и себе, и людям. И цена — человеческая.