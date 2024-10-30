Лотерея: сколько проезжают новые китайские аналоги японских и корейских моторов

Появление на российском рынке китайских лицензионных копий популярных японских и корейских двигателей вызвало ажиотаж: новый мотор по цене переборки и даже дешевле! Однако немало было и негативно настроенных автомобилистов: мол, не выходит «китаец» долго, придется снова проходить всю процедуру. Кто же оказался прав в итоге? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Российский авторынок, с его в массе своей устаревшими морально и физически автомобилями и давным-давно тяготеющий к японской и сходной исторически по конструкции корейской технике, внезапно получил приток, казалось бы, свежего воздуха: из КНР подвезли партию моторов, встающих «болт он», то есть без сучка и задоринки на место старых изношенных. Вот оно, чудо!

Более того, чтобы окончательно заправить этот оливье майонезом, цены на новые движки не пересекали «красных линий», а при некоторой сноровке и вовсе обходились покупателю менее, чем в 1000 грязных американских долларов. Такой расклад позволял многим автовладельцам продлить срок службы автомобиля «малой кровью». Казалось бы, что могло пойти не так?

Изначально, юридически и психологически, новый мотор — это новый мотор. Никакие переборки не способны вернуть двигатель в первозданное состояние, а тут — еще и дешевле. Однако, практика показала, что у свежих, но произведенных в Китае силовых агрегатов есть свои, скажем так, нюансы, не позволяющие выдохнуть и спокойно отъездить еще пять лет.

Фото globallookpress.com

Во-первых, некоторые пользователи столкнулись со сложностями внесения изменений. Да, движок такой же, но юридическая сторона вопроса требует задокументировать «обновку», а с этой процедурой удачно вышло далеко не у всех. То ли китайские документы не подошли, то ли номера на блоке не понравились сотрудникам соответствующего органа, то ли снег не пошел. Отзывы разные: кому-то повезло, кому-то — нет.

Вторым важным пунктом была неисправность некоторых элементов. В Сети удалось найти немало отзывов, говорящих о самом обидном исходе действа: через несколько сот километров загоралась лампа давления масла. Причем сразу у нескольких водителей традиционной заменой фильтра и масла проблема не решилась: где-то причина крылась в датчике, где-то — в неисправном маслонасосе. Здрасьте, приехали. Впрочем, и это, пожалуй, не самая печальная особенность «китайцев».

«Поднебесные» товары отличаются очень неравномерным качеством: первая партия с одного завода может быть прекрасной, а вторая — ужасной. Так и с тамошними моторами: мнения о них у водительской братии разделились поровну: одни автовладельцы, проехав 10-20-30 тысяч километров, на свое решение не нарадуются, а другие — рвут волосы на голове.

Уже спустя первые тысячи, а в лучшем случае — десятки тысяч пробега, на кулачках распредвалов появляется выработка, разбиваются посадочные, а коленвал и вовсе люфтит. Причем от вкладышей остается одно название. Называя вещи своими именами, агрегаты сделаны из «сыромятины» — некачественного и неподходящего для двигателестроения металла.

Фото globallookpress.com

Вывод из всего вышеописанного — простой: китайский мотор — это лотерея, в которой вероятность выиграть: 50 на 50. Одним везет, другим — нет. Причем попасть в группу счастливчиков, просто переплатив — невозможно.

Гарантировать успех не могут ни российские поставщики, ни китайские, которые продают моторы примерно за 600-700 долларов (доставка обходится примерно в 300 «баксов»).