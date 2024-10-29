Большая путаница: все нюансы правильной замены аккумулятора в авто

Осенью большинство автомобилистов, если они, конечно, в здравом уме и твердой памяти, проводит сезонное обслуживание своих машин. Кто-то обрабатывает петли дверей и их резиновые уплотнители смазкой, кто-то меняет фильтры и масло в двигателе, а кто-то, готовясь к холодам, меняет аккумулятор. И правильно делает, если, конечно, все правильно делает...

Сама процедура замены батареи, в общем-то, несложная, поэтому многие автовладельцы проводят ее самостоятельно. Тем не менее, демонтаж и установка АКБ под капотом требуют соблюдения определенной последовательности действий. Тут есть один нюанс, касающийся очередности отключения проводов. Помните: при демонтаже первым отсоединяется минусовой контакт (черный провод).

Кроме того, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации ТС. Не исключено, что перед снятием силовых проводов с клемм АКБ каждый из них придется сначала подключить к внешнему блоку питания. Это нужно делать в ряде машин азиатского или американского производства, чтобы при снятии батареи не «вылетели мозги» бортового компьютера. Если же на этот счет нет никаких предупреждений, блок питания не понадобится.

После этого надо обязательно проверить состояние силовых проводов и крепежной площадки, на которой размещается батарея. Важно, чтобы она, а также наконечники кабелей были чистыми и не имели ржавчины. Всю грязь и следы коррозии с наконечников нужно удалить. Это можно сделать, обработав кольцевые разъемы АКБ с помощью шкурки.

Фото АвтоВзгляд.

Далее на очереди — установка нового аккумулятора. Перед этим не будет лишним проверить его заряд. Напомним, что критерием качественного заряда АКБ является нормативный уровень напряжения на клеммах, который должен составлять примерно 12,8 В. При этом контрольный замер напряжения нужно проводить не менее через 8 часов после отключения АКБ от зарядного устройства.

Если все в норме, размещаем батарею на крепежной площадке и соединяем силовые кабели с клеммами АКБ. Здесь тоже есть важный момент: при ее монтаже первым всегда подключается плюсовой (красный) провод.

В завершение всей этой истории рекомендуется провести обработку наконечников и открытых участков клемм АКБ предохраняющим составом. Это нужно для их защиты от воздействия грязи, солевых растворов, влаги и, соответственно, от коррозии.

Для этой цели сегодня выпускаются различные виды «электрозащитных» автомобильных препаратов. В продаже можно встретить цветные аэрозольные составы, жидкостные спреи и даже пасты.

Фото АвтоВзгляд.

Например, для обработки клемм можно использовать уже проверенную на практике немецкую смазку Batterie-Pol-Fett от Liqui Moly, специально разработанную для долговременной защиты электроконтактов под капотом машины.

Продукт встречается в разных вариантах упаковки, в том числе и в небольших тубах. Смазка представляет собой синтетический кислотоупорный состав красного цвета, позволяющий визуально контролировать места, подвергшиеся защитной обработке.

Препарат обладает хорошей адгезией к металлу и надежно удерживается на вертикальных поверхностях даже в условиях повышенной вибрации. Последнее его свойство особенно важно для обеспечения длительной защиты клемм АКБ от различных видов коррозии, а также для надежного поддержания заряда батареи.