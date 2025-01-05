Ремонт вариатора: на сколько сегодня разорит автовладельца восстановление CVT

Еще лет десять назад автопроизводители в погоне за удешевление «двухпедальных» автомобилей, перешли с классических гидравлических АКП на вариаторные коробки — CVT, которые передач не имеют, а крутящий момент передается с помощью двух конусов, соединенных ремнем. Технологии, конечно, с годами менялись, но «варик» оказался не столь живучим в наших условиях, как «автомат», и начал ломаться. Ремонтировать-то научились, но цена — закачаешься. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Долгие годы маркетологи всех мастей рассказывали потребителю, что бесступенчатая трансмиссия — лучше классического АКП. Безусловно, у нее есть свои сильные стороны: с ней машина бодрее разгоняется, отзывчивее к педали газа и бережнее — к бензину. Однако один недостаток все эти достоинства перекрывает: вариатор технически слабее «автомата» и обладает меньшим ресурсом. Его устанавливали во множество моделей во многом по причине изначальной дешевизны механизма. Но, как известно, что дешевле в покупке — дороже в ремонте. Так же произошло и с CVT.

Научившись не «рвать» коробку и не перегревать ее, российские водители начали доезжать до 200 -250 тысяч км без ремонта «вариатора». Впечатляющий результат, надо отдать должное, но потом все равно придется ехать к мастеру: пробки, светофоры, пробуксовки дело свое делают. Да и время над «вариком» еще как властно.

Довольно долго в России это был сказочно дорогой ремонт — трансмиссию меняли единым узлом. Но потом научились и ремонтировать: технически-то там ничего сложного. Но и ремонт стоит ох, как дорого: запчасти для восстановления вариатора обходятся значительно дороже, чем для «автомата».

Фото globallookpress.com

Так, сегодня ремонт CVT c исправным гидроблоком начинается с отметки в 175 000 рублей. Гидроблок, в случае потребности, добавит к итоговой сумме еще около 30 000. Речь об «одиннадцатом» Jatco.

Но на практике восстановительные работы очень различаются в разных городах и случаях, а также в зависимости от модели самих «коробок».

В Санкт-Петербурге, например, ремонт вариатора Jatco на Mitsubishi Outlander 2019 года обойдется в 320 000 рублей — это уже Jatco 16. За аналогичные работы по машине 2016 года попросили примерно 280 000 рублей. В случае «Аута», наверное, такой ремонт обоснован, но как быть с LADA Granta, на которую ставили тот же «Джатко»?

CVT — дорогая в восстановлении коробка переключения передач, поэтому каждому обладателю автомобиля с бесступенчатой трансмиссией стоит помнить: таскать за собой лодку и соседей из сугроба не стоит, пробуксовка — верная смерть, а масло рекомендуется менять каждые 60 000 км. Причем — только на оригинал. Тогда и только тогда вариатор проживет долго.