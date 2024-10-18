Стоять, бояться: что делать, если АКП машины резко перешла в аварийный режим

«Автоматы», «роботы», вариаторы — у всех этих разновидностей АКП есть свои достоинства и недостатки. Но как быть, если проявились именно последние, да еще резко и неожиданно? Специалисты рассказали порталу «АвтоВзгляд», в каких случаях в этих коробках передач может сработать аварийный режим и что следует предпринять.

При активации аварийного режима работы автоматической коробки передач машина перестает реагировать на нажатие педали газа и теряет динамику, рассказывают сотрудники пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр». Если автоматическая трансмиссия перешла в режим аварийной эксплуатации, это может указывать на наличие серьезных неисправностей, включая механические повреждения корпуса АКП, износ гидротрансформатора, разрушение элементов трансмиссии или загрязнение гидроблока. Также ограничения в работе этой коробки передач могут возникать при повреждении электропроводки, нестабильности блока питания или неисправности датчиков температуры и входного вала.

Переход АКП в аварийный режим работы может быть вызван механическими и гидравлическими неисправностями, дефицитом трансмиссионной жидкости или низкой эффективностью блока управления, рассказывает генеральный директор компании «БериАвто» Ислам Альсултанов. Если аварийный режим работы коробки связан с поломкой основных деталей и узлов, включая гидравлический блок, датчик температуры или сигнализатор вращения вала, потребуется серьезный ремонт.

Таким образом, причин неисправности этого узла может быть много, а самостоятельно выявить источник проблемы владелец авто способен далеко не всегда. Для точной диагностики лучше всего обратиться к специалистам, и сделать это следует как можно скорее. Тем более — если коробка вдруг «показала характер» прямо во время движения, уточняют эксперты. Велика вероятность, что потребуется замена каких-либо компонентов.

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При этом продолжать движение при наличии явной неисправности АКП следует на невысокой скорости, примерно до 60 км/час, рекомендует г-н Альсултанов.

А уже в сервисном центре мастера смогут оперативно провести полноценную диагностику: современные машины с автоматической коробкой любого типа оснащаются электронным блоком управления, что позволяет идентифицировать неисправность по коду ошибки.

Однако ежедневная эксплуатация трансмиссии, работающей в аварийном режиме, спровоцирует быстрый износ поврежденных элементов, что заставит принимать кардинальные меры, вплоть до замены проводки, электронного оборудования и даже всей коробки, предупреждает эксперт.

Если же возник сбой в работе вариатора или «робота», то выявить причину поломки можно практически сразу, рассказывают в ГК «АвтоСпецЦентр». Сигнал с кодом ошибки появится на приборной панели. Впрочем, визита в сервис при возникновении проблем с этими коробками передач все равно не избежать. Вообще, считается, что они наименее надежные, в первую очередь — вариатор.

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Хотя суть, скорее, в общей тенденции: в автостроители стали производить агрегаты с недолгим сроком эксплуатации, чтобы стимулировать спрос.

Так что вариаторы просто обладают набором «детских болезней». Случается так, что у машины с этой коробкой еще совсем небольшой пробег, а трансмиссию перебирали уже не раз.

Чтобы предельно снизить риск очередной поломки вариатора, требующей его долгой и сложной переборки, эксперты рекомендуют придерживаться простых правил. Прежде всего — тщательно выбирать моторное масло и всегда заливать только то, что подходит наилучшим образом.

Кроме того, желательно исключить из манеры езды резкий разгон (и вообще стараться не газовать), передвигаться плавно. По возможности — не буксовать. Понятно, что эти приемы полезны для любых коробок передач, но в случае с вариатором имеют особое значение.