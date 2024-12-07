LADA Granta лишилась АКП, Chery объявила дату начала продаж Tiggo 9, для велокурьеров могут ввести ОСАГО: итоги недели

АВТОВАЗ прекратил производство LADA Granta с «автоматом» Aisin, Chery объявила дату начала полноценных продаж Tiggo 9. Jetour, Exeed, BAIC и отечественный Xcite рассказали о своих новинках, запланированных на 2025 год, «Москвич» — о судьбе кроссовера с индексом 3е. Тем временем депутаты Госдумы предложили ввести аналог ОСАГО для «пеших» курьеров, а столичные власти анонсировали запуск сервиса паркшеринга. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

АВТОВАЗ прекратил производство машин семейства LADA Granta с автоматической коробкой передач от японской Aisin — всё, запасы иссякли. Поэтому тем, кто планировал приобрести бюджетник с двумя педалями, стоит поторопиться. Машины у дилеров ещё есть, но их осталось совсем мало.

Chery объявила дату начала российских продаж флагманского кроссовера Tiggo 9 — они откроются 17 декабря. Вместе с тем производитель частично раскрыл и цены: те, кто закажет машину заранее, заплатив 30 тысяч рублей, смогут забрать её за 4,2 млн. Полные же прайс-листы мы, очевидно, удивим лишь через полторы недели.

Другие же китайцы на этой неделе выступили с рядом анонсов. Так, стало известно, что в первой половине 2025-го на отечественный рынок выйдут Jetour T1 и X90 Plus с полным приводом, BAIC BJ60, а также гибридный Exeed RX. Рассказал о своих планах по расширению модельного ряда и отечественный Xcite — выяснилось, что эта марка запускать новинки не планирует.

Помимо прочего, автомобильное сообщество активно обсуждало перспективы электрокроссовера «Москвич 3е» — инсайдеры пустили слух, что скоро марка прекратит производство и продажи «зеленого» паркетника. Другая «горячая» тема — простаивающий вот уже почти три года завод Toyota, который умудрился за это время заработать 20 млн рублей.

А на закуску — немножко социалки. В Госдуме предложили создать аналог ОСАГО для курьеров — тех, что передвигаются на велосипедах, мопедах, электросамокатах или пешком. А московское правительство анонсировало запуск собственного сервиса паркшеринга, благодаря которому жители столицы смогут сдавать или арендовать (в том числе на короткий срок) места на стоянках.

А все подробности о главных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд»: его можно посмотреть здесь.