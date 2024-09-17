Эксперт развеял миф о ненадежности роботизированных трансмиссий китайских авто

Споры о том, какая автоматическая трансмиссия надежнее — классическая АКП, роботизированная или вариаторного типа — еще долго будут вестись отечественными водителями. Особенно на фоне засилья двух последних на заполонивших наш авторынок «поднебесных» транспортных средствах.

При этом чаша весов спорщиков все чаще склоняется в пользу «роботов», да и сами китайские автостроители в последнее время все чаще используют именно их, а не всевозможные капризные CVT. И этому факту тоже есть объяснение. В частности, как рассказал «Российской газете» Александр Ковалев из компании Expocar, наши новые восточные партнеры нередко «вооружают» свои машины коробками от известных производителей с мировыми именами.

Например, на моделях весьма популярных в РФ марок Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo стоят трансмиссии Getrag. А, скажем, коробка DF727 от компании TMC, установленная на Changan Uni-T, несколько лет назад вошла в ТОП-10 лучших трансмиссий по версии Lopal Cup, как одна из самых надежных. Похожая ситуация у других автобрендов из КНР, чьи трансмиссии уже ничем не уступают аналогичным узлом именитых автопроизводителей.

Другое дело, подчеркивает г-н Ковалев, что «надежность КП зависит не только от производителя, но и от качественного обслуживания и стиля вождения».