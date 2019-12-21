Как не купить кота в мешке, заказывая аккумулятор для машины через интернет

Дело в том, что парк автомобилей регулярно пополняется новыми моделями, тогда как сведения о многих комплектующих к ним, включая АКБ, нередко запаздывают, и найти в интернет-магазинах нужные данные по ним бывает сложно. В подобных ситуациях удобным вариантом поиска может стать обращение к сайтам производителей батарей.

В качестве примера здесь можно привести профильный ресурс популярных словенских батарей Topla, которые почти 30 лет успешно продаются на нашем рынке. Данный сайт содержит массу информации, касающейся как самих батарей (на портале размещен полный каталог), так и способов их приобретения, включая и оптовые поставки. Для тех же, кто уже знаком с продукцией бренда и нацелен на покупку конкретной батареи, на всех страницах предусмотрена специальная кнопка «Купить аккумулятор Topla в розницу». При клике пользователь переходит на веб-сервис, позволяющий заказать нужную модель у ближайшего к покупателю официального дилера Topla.