Как не купить кота в мешке, заказывая аккумулятор для машины через интернет

Дело в том, что парк автомобилей регулярно пополняется новыми моделями, тогда как сведения о многих комплектующих к ним, включая АКБ, нередко запаздывают, и найти в интернет-магазинах нужные данные по ним бывает сложно. В подобных ситуациях удобным вариантом поиска может стать обращение к сайтам производителей батарей.
В качестве примера здесь можно привести профильный ресурс популярных словенских батарей Topla, которые почти 30 лет успешно продаются на нашем рынке. Данный сайт содержит массу информации, касающейся как самих батарей (на портале размещен полный каталог), так и способов их приобретения, включая и оптовые поставки. Для тех же, кто уже знаком с продукцией бренда и нацелен на покупку конкретной батареи, на всех страницах предусмотрена специальная кнопка «Купить аккумулятор Topla в розницу». При клике пользователь переходит на веб-сервис, позволяющий заказать нужную модель у ближайшего к покупателю официального дилера Topla.
По аналогичному принципу построен и сайт аккумуляторов TAB, еще одного популярного словенского бренда. Некоторым его отличием от «братского» ресурса является более крупный электронный каталог, где собраны сведения не только об автомобильных аккумуляторах, но и мотоциклетных АКБ. Кроме того, там представлены данные и о других типах фирменных источников питания, например, о батареях малой тяги, аккумуляторах для водного транспорта и т. п.
Важно подчеркнуть, что в нынешнем году сайты обоих словенских брендов подверглись плановой модернизации, заметно повысившей информативность виртуальных страниц. Так, на ресурсах появился новый раздел «Сервис АКБ», связанный не только с обслуживанием стартерных аккумуляторов, но и с порядком их поиска, выбора, оформления, заказа, доставки и т. д. В этот же раздел включены и актуальные вопросы, касающиеся алгоритмов заряда батарей различных типов и конструкций, а также темы, связанные с гарантийными обязательствами.
Отметим, что доступ к новому разделу сайтов Topla и TAB открыт с любых страниц этих ресурсов через кнопку «Сервис АКБ». Она объединяет ряд тематик, среди которых особого внимания заслуживают правила ухода за АКБ, ведь из-за их несоблюдения можно лишиться гарантии. В них отражены ключевые моменты монтажа и обслуживания батарей после их покупки, включая использование «аккумуляторной» автохимии. На отдельных моментах ее применения стоит остановиться подробнее, особенно на обработке проводов и клемм АКБ, на стыках которых нередко появляется коррозионный налет.
Какая автохимия нужна для АКБ
Напомним, что любые «грязевые» дефекты аккумулятора следует устранять немедленно, поскольку они ведут к росту токов утечки и быстрому его разряду. Для чистки можно использовать как импортные, так и отечественные аэрозоли, например, средство марки Ruseff для быстрой очистки контактов и клемм. Оно эффективно удаляет все загрязнения, ухудшающие электропроводность: масло, жир, продукты коррозии. Такой аэрозоль лучше всего проникает в тончайшие зазоры, удаляя ржавчину и эффективно вытесняя влагу. Кроме того, спрей нейтрализует сульфидные отложения, скапливающиеся на клеммах.
Для обработки элементов бортсети подойдет и другой аэрозоль от Ruseff — RF-40. Это многофункциональное средство отлично вытесняет воду из стыков кабелей, устраняет грязь, следы коррозии, масла и густой смазки, улучшая тем самым проводимость на контактах. RF-40 можно с успехом использовать как для чистки наконечников проводов, так и клемм аккумулятора.
А чтобы потом надолго защитить их от воздействия соли, кислот и влаги, следует применить специальный аэрозоль, например, немецкий Liqui Moly Batterie-Pol-Fett, либо российский спрей-смазку для клемм бренда Ruseff. К слову, у обоих продуктов есть общая «фишка» — наличие особых красителей, благодаря чему защитноe покрытие после нанесения спрея приобретает определенный цвет (синий — у Ruseff, красный — у Liqui Moly). Это позволяет визуально обозначать все места бортовой сети (в том числе и клеммы), подвергшиеся обработке.