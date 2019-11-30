Почему очень сложно поменять по гарантии аккумулятор автомобиля

Особый интерес к теме гарантийного обслуживания проявляется в тех случаях, когда дело доходит до замены батарей зарубежного производства. Чтобы получше разобраться в подобных ситуациях, портал «АвтоВзгляд» решил рассмотреть их на примере популярных словенских аккумуляторов TAB и Topla, которые уже несколько десятков лет успешно продаются в нашей стране.

Стабильный спрос на эти АКБ обусловлен не только их отличными эксплуатационными показателями, но и жесткими гарантийными обязательствами, распространяющимися на все фирменные батареи, которые официально поставляются на российский рынок.

Тотальный контроль

Однако, прежде, чем мы перейдем к рассмотрению этого важного вопроса, сделаем небольшое отступление, касающееся производства аккумуляторов Topla и TAB. А начать его следует с того факта, что на сегодняшний день завод ТАВ по своей технологической оснащенности, уровню автоматизации и контролю качества является одним из лучших в Европе. Причем, сама специфика выпускаемой тут продукции обязывает вести здесь 100-процентный многоступенчатый контроль всех этапов производства.