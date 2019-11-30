Почему очень сложно поменять по гарантии аккумулятор автомобиля

Особый интерес к теме гарантийного обслуживания проявляется в тех случаях, когда дело доходит до замены батарей зарубежного производства. Чтобы получше разобраться в подобных ситуациях, портал «АвтоВзгляд» решил рассмотреть их на примере популярных словенских аккумуляторов TAB и Topla, которые уже несколько десятков лет успешно продаются в нашей стране.
Стабильный спрос на эти АКБ обусловлен не только их отличными эксплуатационными показателями, но и жесткими гарантийными обязательствами, распространяющимися на все фирменные батареи, которые официально поставляются на российский рынок.
Тотальный контроль
Однако, прежде, чем мы перейдем к рассмотрению этого важного вопроса, сделаем небольшое отступление, касающееся производства аккумуляторов Topla и TAB. А начать его следует с того факта, что на сегодняшний день завод ТАВ по своей технологической оснащенности, уровню автоматизации и контролю качества является одним из лучших в Европе. Причем, сама специфика выпускаемой тут продукции обязывает вести здесь 100-процентный многоступенчатый контроль всех этапов производства.
Благодаря тотальному контролю, все возможные дефекты, вызванные техническими сбоями, выявляются аппаратурой еще на сборочной линии, а АКБ, у которых обнаружились отклонения от нормы, автоматически удаляются с линии и утилизируются. В итоге с конвейера сходят лишь те батареи, которые полностью прошли выходной контроль.
При дальнейшей отправке на склады и в магазины все они без исключения являются исправными и обладающими большим запасом эксплуатационной надежности. К слову, лучше всего о качестве и надежности батарей TAB и Topla свидетельствует тот факт, что гарантийный срок на них в зависимости от региона продаж составляет от двух до четырех лет.
Официальная гарантия
Однако здесь необходимо прояснить одну существенную деталь — такая гарантия дается исключительно на аккумуляторы, продающиеся через розничную сеть официальных дилеров, находящихся на территории России. Это значит, что в нашей стране гарантия не распространяется на батареи TAB и Topla, купленные, например, в Белоруссии или в Казахстане — за это отвечают фирмы, работающие в указанных странах.
Главным документом, подтверждающим право пользователя на гарантийное обслуживание АКБ, является гарантийный талон. Он заполняется менеджером магазина и выдается покупателю непосредственно при передаче ему новой исправной батареи.
Важный момент: гарантийный талон должен быть заполнен правильно и без помарок, иначе претензии к АКБ приниматься не будут. В талоне обязательно указываются модель аккумулятора, дата продажи (от нее начинается отсчет гарантийного срока), подпись продавца и печать торгующей организации.
Соблюдайте правила
Какие же «аварийные» ситуации с АКБ можно считать гарантийными? Их, оказывается, совсем немного, можно пересчитать по пальцам! Таковыми признаются лишь случаи, вызванные исключительно производственными дефектами: например, обрывом цепи или, скажем, коротким замыканием одной из банок АКБ.
Однако, как свидетельствует статистика продаж батарей TAB и Topla, число АКБ, у которых были выявлены подобные дефекты, крайне мизерна и составляет лишь сотые доли процента от общей массы поставок.
Впрочем, сам по себе факт выявления производственного дефекта у АКБ — лишь повод для выяснения причин его появления. Гарантийным же случаем такой дефект будет признан только при полном соблюдении автовладельцем правил содержания батареи. Если экспертная оценка ее технического состояния обнаружит признаки неправильной эксплуатации, в гарантийной замене аккумулятора однозначно будет отказано.
Как же быть, если в гарантийный период с батареей что-то произошло? В случае, когда есть подозрение на производственный дефект, автовладелец должен оформить претензию, обратившись непосредственно в тот дилерский магазин, где была приобретена батарея, или же в авторизованный сервисный центр своего региона. Адреса таких центров обычно указываются в гарантийном талоне. Подробнее об этом можно узнать из этого видео.