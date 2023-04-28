Suzuki в России: и раньше не уходили, и сейчас не уйдем

– Год назад все изменилось, Ирина…

– Я бы сказала, что стало другим.

– И как теперь у вас проистекают привычные ранее, но нереализуемые сейчас процессы? Держитесь?

– Мы нормально держимся, работаем. Изменения, вот те самые, глобальные, начались-то значительно раньше 2022 года. С 20-го, с ковидного. Дальше оно по экспоненте шло, и в 2022 году добралось до пика. Апогея, если хотите, хотя загадывать не стоит. Короче говоря, ситуация началась куда раньше и все это время развивалась. Время на подготовку было, и даром оно не прошло. Сбитая и обкатанная команда, крепкая дилерская сеть, мудрые и уравновешенные учредители. И клиенты, лояльные и переживающие. Вот столбы, на которых стоим.

– Японцы что говорят?

– Будучи философской нацией, японцы держат нейтралитет и поддерживают нас. Мы в постоянном контакте с учредителями, у нас и директор здесь японец, который не уехал и продолжает работать из Москвы. Мы в свою очередь, отдам должное японским коллегам, не видим никакого негатива. Регулярно интересуются нашими делами, помогают, чем могут. Абсолютное спокойствие, граничащее с дружелюбием. Как и раньше.

– Правда, что японцы разделяют бизнес и политику?

– Да, японцы всегда ставят на долгосрочные отношения и с горяча не рубят мосты. Поэтому, кстати, принятие любого решения занимает много времени. Сейчас нам, конечно, это на руку. Для японцев очень важен репутационный вопрос: он включает в себя не только взаимодействие с партнерами в любой точке света, но и с клиентами, которые сделали свой выбор в пользу бренда. Нужно поддерживать лояльность клиентов, укреплять ее, давать уверенность в завтрашнем дне и в том, что эксплуатация автомобиля будет приносить только удовольствие и их Suzuki будет обслужен, отремонтирован и приведен в порядок, что бы там не происходило в мире.