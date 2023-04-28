Suzuki в России: и раньше не уходили, и сейчас не уйдем

– Год назад все изменилось, Ирина…
– Я бы сказала, что стало другим.
– И как теперь у вас проистекают привычные ранее, но нереализуемые сейчас процессы? Держитесь?
– Мы нормально держимся, работаем. Изменения, вот те самые, глобальные, начались-то значительно раньше 2022 года. С 20-го, с ковидного. Дальше оно по экспоненте шло, и в 2022 году добралось до пика. Апогея, если хотите, хотя загадывать не стоит. Короче говоря, ситуация началась куда раньше и все это время развивалась. Время на подготовку было, и даром оно не прошло. Сбитая и обкатанная команда, крепкая дилерская сеть, мудрые и уравновешенные учредители. И клиенты, лояльные и переживающие. Вот столбы, на которых стоим.
– Японцы что говорят?
– Будучи философской нацией, японцы держат нейтралитет и поддерживают нас. Мы в постоянном контакте с учредителями, у нас и директор здесь японец, который не уехал и продолжает работать из Москвы. Мы в свою очередь, отдам должное японским коллегам, не видим никакого негатива. Регулярно интересуются нашими делами, помогают, чем могут. Абсолютное спокойствие, граничащее с дружелюбием. Как и раньше.
– Правда, что японцы разделяют бизнес и политику?
– Да, японцы всегда ставят на долгосрочные отношения и с горяча не рубят мосты. Поэтому, кстати, принятие любого решения занимает много времени. Сейчас нам, конечно, это на руку. Для японцев очень важен репутационный вопрос: он включает в себя не только взаимодействие с партнерами в любой точке света, но и с клиентами, которые сделали свой выбор в пользу бренда. Нужно поддерживать лояльность клиентов, укреплять ее, давать уверенность в завтрашнем дне и в том, что эксплуатация автомобиля будет приносить только удовольствие и их Suzuki будет обслужен, отремонтирован и приведен в порядок, что бы там не происходило в мире.
– А что с автомобилями? Где они?
– Как где? У клиентов! Прошлый год мы встретили подготовленными: несмотря на сложности с логистикой и полупроводниками, машины нам поставили. Первый квартал 2022 — этакий волнорез, мы встретили с полными складами и личными хранилищами у дилеров. Автомобилей было достаточно, так что мы не стали придерживать машины и растягивать удовольствие — отгружали по мере запроса. Этих запасов хватило на весь год, даже на 2023 кое-что осталось. Сейчас, безусловно, это минимальные объемы, но тем не менее: у ряда дилеров машины еще есть.
– Новые?
– Да, конечно.
– 2023 года выпуска?
– Нет. Как и любой другой японский импортер, мы не ввозим сейчас новые автомобили. Прямой импорт на данный момент приостановлен.
– А параллельный?
– Дилеры возят, конечно. Мы знаем об этом, поскольку отношения с дилерами хорошие, дружественные. Они и не скрывают ничего.
– Какое у вас, как у официального дистрибьютора, отношение к параллельному импорту?
– Мы понимаем, что он есть, понимаем причины, по которым он возник. Миримся. Вот и все отношение, более и сказать-то нечего.
– А как насчет запчастей?
– Запчасти — это то, что мы обязаны предоставить клиентам. Об этом, собственно, закон о защите прав потребителей. Это и некая внутренняя философия Suzuki: клиент должен быть уверен, что завтра он сможет обслужить свою машину и у него будет гарантия. Запчастями мы обеспечены, дилерам отгружаем, а те, в свою очередь, клиентам. Запасных частей хватает, гарантия полностью поддерживается.
– Новые поставки запчастей идут?
– Конечно. На запчасти ограничений никаких не накладывали, поэтому нам отгружают в полном объеме.
– У многих возникли сложности с маслами.
– У нас все в полном порядке. Наше официальное моторное масло Ecstar поставлялось и продолжает поставляться напрямую из Японии. И в этом году будут поставки. Никаких сложностей в этом вопросе не предвидится.
– Как за год изменилась дилерская сеть?
– Дилерская сеть чувствует себя хорошо, честно говоря. Мы ждали негатива, апатию, но дилер Suzuki — народ закаленный, прошедший огонь, воду и коронавирус. Это стабильные 60 партнеров, которые пережили с нами не один кризис. Собственно, взлеты и падения для нас — не новость. Для Suzuki — это норма жизни. Мне кажется, я эти слова говорила и в 2008, и в 2015 годах. Дилеры у нас закаленные, не расслабленные, ведь «Сузуки» — маленький бренд, проповедующий индивидуальный подход: как от импортера к дилеру, так и от дилера к клиенту.
Наши партнеры уже знают, как работать, что можно и нужно договариваться. Объективно говоря, мы в Covid входили даже сложнее, чем в март 2022-го. Тогда сильно лихорадило, никто ничего не понимал, будущее было еще более туманно. Но открытый диалог многие сложности позволяет решить. Именно ковидные времена, кстати, вынудили всех оптимизироваться, так что к текущей ситуации подошли уже подготовленными. Не с пустыми руками. Так что мы и в прошлом году всех клиентов обслуживали в полном объеме и даже сервисные акции проводили.
– Вы в 2022 году проводили сервисные акции?
– Да, конечно. И масляный сервис, и диагностику…
– Мы про Россию сейчас говорим?
– Само собой! От Калининграда до Владивостока. И в Белоруссии, естественно.
– Мистика какая-то. В прошлом году, когда всем отказывали в гарантии, взвинчивали цены и отказывались продавать запчасти, вы проводили акции.
– Suzuki — маленький семейный бренд. Все очень компактно. И клиентов тоже не сотни миллионов, хотя мы, конечно, к этому стремимся по мере возможностей. С другой стороны — мы можем себе позволить знать каждого, оказывая помощь и поддержку.
– Какой он, клиент Suzuki?
– Крепкий середняк, который ценит уверенность в завтрашнем дне. Но хочет яркий и заметный автомобиль, который будет не только возить, но и выделяться из общей массы. Особенно это проявилось, когда пришла новая Vitara и, конечно, Jimny.
– В прошлом году порт Владивосток принял около 200 000 подержанных праворульных автомобилей. Смогут ли ваши дилеры починить и обслужить такую машину?
– Конечно, без вопросов возьмут на ремонт. Компетенции есть. Праворульные машины для нас не новость, так что каких-либо вопросов и сложностей возникать не должно. В России уже был период высокого спроса на автомобили с правым рулем, сейчас началась вторая волна их популярности. Мы к ней готовы.
– А есть какая-то статистика по таким машинам?
– Честно говоря, нет. В общем объеме наших клиентов их не много, о тренде говорить преждевременно.
– «Гранд Витару» или XL7 сейчас дилер обслужит?
– Еще бы! Наши дилеры очень любят эти машины — благодарная для обслуживания техника. С запчастями к ним — тоже полный порядок. Как и для всех 10- и 15-летних машин. Никаких вопросов вообще.
– Вы говорите, что «Сузуки» — маленький бренд. А как он вообще может существовать в современном мире транснациональных корпораций? Насколько это надежная конструкция?
– Бренд до сих пор принадлежит семье Suzuki, управляется как семейное предприятие, галактических задач перед собой не ставит, но внимательно следит за исполнением каждой цели. С мотивацией, как вы понимаете, проблем тоже нет. Производство в Японии, Индии и Венгрии изначально построено с точки зрения максимальной эффективности мощностей с привязкой к потребностям конкретной страны. Выше головы не прыгаем, но свою задачу выполняем четко и нишу заполняем полностью. Так «Сузуки» оказался более мобильным и маневренным, чем крупные бренды. Возможно, секрет в этом. Особенно, в последние годы.
– Suzuki — один из лидеров в производстве кейкаров. Сейчас этот тип автомобилей становится все более популярным в России. Был ли когда-либо у вас разговор с японцами об официальной дистрибуции этих машин у нас?
– Мы всегда просим у штаб-квартиры что-нибудь интересное и новое помимо того модельного ряда, который у нас уже есть. Вопрос с кейкарами, как и с любым другим автомобилем, упрется в сертификацию и, что важнее, в спрос. Российский рынок очень традиционный, мало изменяющийся со временем. Готов ли российский автомобилист к таким машинам? Отсюда следует вопрос с инвестициями: будут ли они оправданы? Нужно по меньшей мере перевесить руль, а это недешево. Еще раз повторюсь: Suzuki — маленький бренд. Как только потенциал рынка раскроется, мы вернемся к этому разговору. Мы видим, что кейкары появляются на дорогах.
– То есть прямого разговора о кейкарах с японским офисом не было?
– Я не могу так сказать.
– Вернемся чуть назад: Maruti Suzuki. Возможен ли такой вариант, что однажды в российских дилерских центрах Suzuki появятся машины с индийского завода? И будете ли этим заниматься именно вы?
– Открою вам страшный секрет: такая вероятность существовала раньше, существует и сейчас. Maruti Suzuki — крупнейший производитель автомобилей в Индии со своим очень сбалансированным модельным рядом. Мы ездили в Индию знакомиться с производством, чтобы понимать качество машин, которые можем оттуда получить.
– Когда это было?
– Скажу абстрактно: в XXI веке. Но не так давно, на самом деле. Так что вероятность такая существует и без привязки к текущему моменту.
– Японцы против не будут?
– Любая модель бренда, которая будет продаваться в России, одобрена штаб-квартирой Suzuki в Японии.
– Что произойдет скорее: поставки из Индии или поставки из Японии?
– Сложно дать ответ, но думаю, что из Японии. Машины сертифицированы, документы получены: как только паром отчалит, мы открываем продажи. Вопрос с Индией займет куда больше времени: во-первых, правый руль. Во-вторых, ЭРА-ГЛОНАСС. После — сертификация и открытие продаж. А из Японии или Венгрии — готовый продукт. ОТТС мы все недавно продлили, готовы ввозить в любой момент.
– Бытует мнение, что конвейеры по всему миру еще не отошли от последствий пандемии. Дефицит чипов никуда не исчезал. Как чувствуют себя конвейеры Suzuki?
– Я тоже слышала, что проблема с полупроводниками еще не решена. Судя по продажам в той же Европе, дефицит еще присутствует. Кстати, во время Covid «Сузуки» даже нарастила продажи в России, несмотря на проблемы с полупроводниками. Следовательно, серьезных проблем у Suzuki с полупроводниками не было. Маленький бренд, говорю же. Своя специфика.
– В марте закончился финансовый год в Японии. Что пишут с острова?
– Мы пишем на остров. Отчитываемся, планируем следующий год, пятилетку и семь лет. Планы строим, никто рук не опустил. Российский дистрибутор продолжает функционировать как успешное коммерческое предприятие.
– И какие планы?
– Продолжим ответственно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами, поставлять необходимые для обслуживания и ремонта запчасти, взаимодействовать с дилерами и приносить прибыль акционерам. Компания прибыльна даже без поставок автомобилей. А когда появится возможность — незамедлительно начнем поставки.
– Планы, вернее — надежды, на 2023 год, пожалуйста.
– Уровень прошлого года, не ниже. Оптимистично, но как есть. Масла и запчасти будем поставлять. Пока нет никаких предпосылок для изменения ситуации: ни в лучшую сторону, ни в худшую. А к текущему положению дел мы, Suzuki, уже приноровились. Не в первый раз, в конце-то концов.