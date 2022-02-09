За что россияне полюбили старый новый Suzuki Jimny

Фото производителя.
Продажи Suzuki Jimny стартовали на российском рынке весной 2019 года, однако этот рамный внедорожник по инерции продолжают называть «новым». Более того, несмотря на архаичную конструкцию и скромные габариты, «Джимник» пользуется отменным спросом.
Алексей Кованов

Марка Suzuki подвела итоги январских продаж. Самой востребованной моделью вполне ожидаемо оказался кроссовер Vitara, чей тираж составил 183 автомобиля. А вот на второе место, опередив модель SX4, взобрался вышеупомянутый Jimny — за первый месяц нового года из автосалонов забрали 124 таких машин. Притом продажи японских внедорожников растут!

Возможно, поклонникам обычных городских семейных паркетников никогда так и не удастся понять, почему же так уважаем в кругах «джиперов» маленький и неказистый с виду Suzuki Jimny.

Однако факт остается фактом — даже старые машины предыдущего поколения ценятся на вторичном рынке. А с выходом новой модели Jimny вновь заставил не только говорить, но и мечтать о себе.

автопродажи, авторынок, внедорожник, кроссоверы
9 февраля 2022
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