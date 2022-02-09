За что россияне полюбили старый новый Suzuki Jimny

Марка Suzuki подвела итоги январских продаж. Самой востребованной моделью вполне ожидаемо оказался кроссовер Vitara, чей тираж составил 183 автомобиля. А вот на второе место, опередив модель SX4, взобрался вышеупомянутый Jimny — за первый месяц нового года из автосалонов забрали 124 таких машин. Притом продажи японских внедорожников растут!

Возможно, поклонникам обычных городских семейных паркетников никогда так и не удастся понять, почему же так уважаем в кругах «джиперов» маленький и неказистый с виду Suzuki Jimny.

Однако факт остается фактом — даже старые машины предыдущего поколения ценятся на вторичном рынке. А с выходом новой модели Jimny вновь заставил не только говорить, но и мечтать о себе.