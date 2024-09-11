Эксперт Тимашов рассказал, как сегодня сэкономить на ремонте двигателя автомобиля

Средний возраст российского автомобиля в 15 лет, его пробег и техническое состояние все чаще приводят к серьезным, некогда неприемлемым ремонтам. А что делать, новый-то не купить! Проще говоря, фатально изношенной машины более не существует — чиним все! Другое дело, что тут необходимо осознавать всех процессов. О том, с какой стороны сегодня следует подходить, например, к ремонту двигателя, портал «АвтоВзгляд» поинтересовался у экспертов.

Ситуация на российском авторынке, когда стоимость ТС, как нового, так и подержанного, перешагнула все возможные «красные линии», привела к весьма любопытным переменам: отныне восстанавливать даже отходивший свое и, на первый взгляд, фатально изношенный автомобиль — выгодно. Целесообразно с финансовой точки зрения.

Вложения в 400 000 и 500 000 рублей уже не пугают, потому что продав имеющиеся «колеса» и положив озвученную сумму сверху — все равно ничего не купишь. А кредиты перешли с романсов на терзающую душу, полную драмы какофонию. Хочешь ездить за рулем, есть потребность в личном транспорте — бери и чини, нет нынче иного пути.

Так российские автосервисы населили долгострои: переборки движков и КП, переварки кузовов и прочие капитальные ремонты стали нормой, а ожидание по месяцу и более — реальностью. Увы, так сегодня обстоят дела и переждать «непогоду» не получится, так что ковыряем новую дырку на ремне.

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Однако цена — не главная, к великому сожалению, проблема: рынок насыщен поддельными запчастями, низкокачественным контрафактом, не позволяющим «починить и забыть». Именно поиск добротной запчасти, которую необходимо отыскать и приобрести, чтобы качественно провести ремонт, сегодня представляет собой главную беду. Особенно, когда речь идет о ремонте мотора.

— Двигатель — это высокотехнологичное изделие, где все части подвержены серьезным нагрузкам. Я не могу назвать ни одной запчасти, на которую можно не обращать внимание, — комментирует ситуацию директор по послепродажному обслуживанию компании «АВТОДОМ Алтуфьево» Роман Тимашов. — Из практики знаю, что на рынке большое количество поддельных натяжителей, успокоителей цепей, сальников.

Эти запчасти имеют относительно небольшую стоимость, но должны иметь высокие эксплуатационные характеристики. Выход из строя любой из этих позиций может привести к дорогому ремонту. Таким нехитрым образом приходим к осознанию новой механики ремонта: сначала подбираются и собираются запчасти, в качестве которых можно быть уверенным, и только потом начинается процедура восстановления.

И на цену этих запчастей смотреть уже поздно — завтра они будут еще дороже. А вот экономия, попытка «срезать углы», приведет лишь к повторному посещению сервисного центра и его кассы, — подчеркивает наш эксперт.