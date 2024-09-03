Сверхжадность: сколько сейчас накручивают российские купцы на продаже запчастей

Российские автовладельцы столкнулись не только с чудовищным ростом количества поддельных деталей, но и с фантастическим ростом цен: даже за откровенный контрафакт сегодня просят немало. Содержание автомобиля, даже бюджетного и отечественного, обходится дорого. Но, во-первых, есть решение, а во-вторых, оно доступно каждому. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Фантастический рост цен на товары, в том числе автозапчасти, в России принято связывать с низкой стоимостью национальной валюты, сложностями логистики и множеством другим факторов, которые, объективно говоря, имеют место быть.

Продавая ту или иную деталь за две цены от вчерашнего, «купец» обязательно расскажет о своих трудностях, об аренде и доставке, приведет достаточное количество аргументов. Его успех и достаток прямо зависит от умения реализовать товар. Обязывает ли это покупать? Как показывает практика — нет. Но лень, отсутствие планирования и разумного подхода не позволяют сэкономить.

Цена любого товара представляет собой не единое целое, как думают многие, а набор составляющих, из которых стоимость единицы продукции — лишь элемент. К ней приплюсовываются логистика, хранение, аренда, бухгалтерия, стоимость заемных денег и, в конце-то концов, прибыль.

Фото портала АвтоВзгляд.

Отделив лишь одно из вышеперечисленных звеньев, уже можно неплохо сэкономить. А если отделить сразу несколько? Тут и рождается принцип, которому должен следовать любой отечественный автовладелец, чтобы он ездил машине, а не наоборот.

В качестве примера — простой «скрин с экрана»: одна и та же запчасть, в данном случае воздушный фильтр, если кому интересно, на китайской барахолке стоит менее 100 рублей. Срок ожидания — две недели, доставка бесплатная. Та же самая деталь, но уже в российском магазине с доставкой условно «завтра» обойдется в 400-500 рублей.

Пять номиналов накручивает отечественный продавец! Но есть и еще один маленький секретик: китаец пишет, что на оптовую партию он готов дать существенную скидку. Так что российский торговец поднимает цену не в пять раз, а больше.

Фото портала АвтоВзгляд.

Какой вывод нужно сделать, когда пройдет «народный гнев»? Простой: обижаться можем только на самих себя. Обижаться за то, что не разобрались, потратили 5 минут на видео в телефоне, а не на поиск запчасти. Обижаться на то, что подумали о необходимости, когда она наступила, а не заранее.

Подходит время ТО — ну так закажем все загодя, поищем скидки, а найдя что-то нужное ранее — прикупим впрок. Таким нехитрым, ни к чему не обязывающим образом можно вывести простую формулу: готовясь к ремонту и обслуживанию заранее, можно крепко сэкономить, снизив цену до вполне приемлемой. И такую формулу для себя вывести нужно, иначе содержать, и, как следствие, эксплуатировать автомобиль однажды станет просто не по карману.