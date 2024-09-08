Что делать, если умер двигатель авто: ремонтировать или брать «контрактный»

В текущих условиях ремонт двигателя внутреннего сгорания — непростая и очень дорогая процедура, которая многим не по карману. Начинается поиск альтернатив, который раз за разом приводит к одному и тому же решению: контрактный мотор. Этот вариант дешевле и быстрее переборки, но под гладкой на первый взгляд затеей скрывается множество подводных камней. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Так уж вышло, что однажды «приедет» любой мотор: пробег, недостаток и низкое качество масла, а также фатальные перегрузки убивают даже самые надежные ДВС. После того, как последний грамм масла съеден и последний цилиндр задран, начинаются хождения по бесконечному кругу: как сделать дорогое за дешево, а долгое — быстро. Это ж всегда происходит в самый ненужный момент: завтра надо ехать, на дворе окончание дачного сезона, дети в школу, а денег — до зарплаты дотянуть. Иначе и быть не могло!

Подержанной машине — подержанные запчасти, но вот только наступит вселенский Эльдорадо — тут же все заменю на новые и качественные. Подобный подход активно эксплуатируется во всех автомобильных сообществах, а разборки по всей стране работают, как паровые котлы. Контрактные моторы — на любой вкус. Ну, почти на любой.

Но в объявлении будет обязательно указано, что ездила японская бабушка за рисом раз в неделю, больше 30 км/ч не разгонялась, а на третьей передаче — вообще заводские пакеты сохранились. И так — все пятнадцать-двадцать лет, что владела этой машиной. Звучит, черт возьми, весьма соблазнительно, особенно разглядывая свой личный ДВС, который по умолчанию: «латать — не за что хватать».

Фото портала АвтоВзгляд.

Увы, в трех случаях из трех практика несколько отличается от описанного: найти качественный и действительно «малопробежный» контрактный мотор — удача, которую могут себе позволить лишь обладатели внушительных связей и кристально чистой кармы. Все остальные получат агрегат с «изюминками». Зачастую, уже неремонтопригодный.

Подтверждают тенденцию и эксперты. Так, генеральный директор УК «К-Групп» (партнерская сеть СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов, убежден, что большинству автовладельцев стоит ремонтировать тот двигатель, который стоит на автомобиле:

-Безусловно, существуют поломки ДВС, которые экономически ремонтировать нецелесообразно. Поэтому иногда замена силового агрегата более выгодна. Но выбор остается за владельцем: делать качественный ремонт или покупать контрактный двигатель, взвешивая все риски, поскольку покупка контрактного мотора — это в большинстве случаев «кот в мешке». Он может проработать несколько лет, а может выйти из строя через неделю или месяц. Если говорить, например, о корейских автомобилях, которые достаточно распространены на российском рынке, в 90% случае ремонт ДВС, на мой взгляд, более предпочтителен...

Фото портала АвтоВзгляд.

Не стоит забывать и про юридический аспект вопроса: мотор — номерной агрегат, а этот самый номер на блоке обязательно будут смотреть при постановке машины на учет. Вносить же изменения в связи с заменой — тяжелое испытание, пройти которое получится не у всех.

Более того, вероятность купить ворованный агрегат — просто, а вот доказать потом, что оказался крайним волей случая — куда сложнее. Одним словом, есть над чем еще раз подумать перед тем, как принять окончательное решение.