Автомеханики рассказали, почему весной обязательно надо менять масло

Масло быстрее теряет свои свойства зимой

Зимой двигатель работает в более тяжелых условиях — частые холодные пуски, долгие прогревы. Всё это приводит к ускоренному старению масла. Когда мотор долго работает на холостых оборотах, в картер попадает много несгоревшего топлива, которое ускоряет процесс окисления. В итоге масло теряет свои защитные свойства быстрее, чем летом. Кроме того, зимой в нем скапливается водяной конденсат. Это не только ухудшает характеристики смазки, но и может способствовать образованию отложений в двигателе.

Масло стареет даже в неработающем двигателе

Многие автовладельцы думают, что если машина стояла всю зиму, масло осталось в нормальном состоянии. Это не так. Через вентиляцию картера масло контактирует с воздухом, что вызывает его окисление. Из-за долгого простоя автомобиля в помещении с перепадом температур возможно образование конденсата в поддоне, что в конечном итоге приводит к образованию эмульсии, которая пагубно влияет на состояние двигателя. Если автомобиль не использовался зимой, это даже дополнительный повод заменить масло весной.

Уплотнения теряют эластичность, возможны утечки

При низких температурах уплотнители в двигателе становятся менее эластичными, что может приводить к утечкам масла.

Какое масло выбрать весной?

Автомобильные механики рекомендуют масла на основе полиальфаолефинов (ПАО) с добавлением органического молибдена.

ПАО

Масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) — это синтетическое масло IV группы по международной классификации моторных масел API. Такая классификация помогает определить их качество, состав и область применения. Масло IV группы производится из искусственно синтезированных углеводородов и более устойчиво для работы в условиях перепадов температур. Оно сохраняет свою вязкость и не густеет при морозах, а также не теряет свои смазочные свойства в жару.

В межсезонье, когда значительные колебания температур, такой продукт имеет прочную масляную пленку, обеспечивая стабильную работу двигателя, снижая его износ.

Кроме того, масла на основе ПАО меньше склонны к испарению. Это снижает расход масла на угар, уменьшая необходимость в частых доливах. ПАО-масла имеют высокую стойкость к окислению, что позволяет свести к минимуму образование отложений и нагаров в двигателе, сохраняя его чистоту и увеличивая срок службы как самого масла, так и мотора.

Органический молибден и магний

Некоторые современные масла на основе ПАО, такие как G-Energy F Synth, для дополнительной защиты двигателя обогащены органическим молибденом. Этот элемент помогает снижать трение в двигателе, что, в свою очередь, уменьшает износ деталей и экономит топливо. Он добавляет дополнительную ценность маслу, особенно в условиях эксплуатации с высокими нагрузками, таких как летние городские пробки или долгие поездки на дальние расстояния.

Усиленная формула на основе магния защитит от преждевременного воспламенения топлива (LSPI) — опасного явления, присущего современным турбированным моторам, которое может нанести серьезный ущерб поршневой группе двигателя.

Линейка G-Energy F Synth разработана с учетом современных требований автопроизводителей и подходит для автомобилей как европейского, так и китайского производства. Причем для всех моторов, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском. Такие масла обеспечат надежную защиту двигателя при любых условиях эксплуатации — от городских поездок до экстремальных нагрузок на гоночных трассах. Фото предоставлено пресс-службой G-Energy