Caready: в России заработала новая федеральная сеть ремонта китайских авто

О том, что сегодня многие владельцы китайских авто сталкиваются с теми или иными проблемами при ремонте своих «ласточек», не говорит только ленивый. Здесь и вопросы со сроками поставок запчастей, и отсутствие у автосервисов мануалов по ремонту, да и, увы, явный дефицит квалифицированных специалистов. Впрочем, с такими же сложностями сталкиваются нынче и хозяева подержанных авто европейских, корейских, японских автомобилей. И вот все эти неприятные моменты автомобильной жизни страны взялась решить компания Pango Cars, выведя на рынок свою собственную авторемонтную сеть Caready. Насколько реальны столь амбициозные планы, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Но для начала напомним, что собой представляет Pango Cars. Это целая экосистема, позволяющая любому россиянину купить надежную во всех смыслах — и техническом, и юридическом — подержанную машину любой марки и модели, включая, разумеется, и китайскую (доля легковушек из Поднебесных сейчас составляет на «вторичке» около 5%).

При этом представители бренда утверждают, что ТС будет проверено более чем по ста параметрам, включая такой бич б/у авто, как скрученный пробег. Машины, купленный у Pango Cars (76 салонов по всей стране) имеют годовую гарантию. И вот, повторимся, теперь в структуре компании появилась собственная сеть автосервисов — Caready, готовая составить серьезную конкуренцию в том числе и СТО крупных дилерских холдингов. Весьма, согласитесь, амбициозные намерения. Но вот что стоит за ними?

Фото портала АвтоВзгляд.

— Мы, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» директор бренда Caready Михаил Маковей, — имеем перед аналогичными сетями ряд преимуществ. — Во-первых, если говорить именно о китайских машинах, то у нас налажен доступ к каталогам запасных частей и документации автопроизводителей из КНР, чем не многие наши конкуренты могут похвастать. А во-вторых, можем уже сейчас предложить широкий ассортимент запчастей собственного бренда на автомобили различных марок и моделей.

Ведь, подчеркну, наша сервисная сеть — мультибрендовая, хотя и с акцентом на «поднебесные» авто. Иными словами, россиянин, приобретая подержанную машину через ДЦ Pango Cars, сможет и обслуживать ее на СТО, входящих в экосистему компании. Что, как минимум, будет дешевле, надежнее и быстрее, чем в привычных автосервисах...

И остается добавить, что в этом году в России заработает около 50 СТО Caready, а уже к концу 2025-го их будет более 200.