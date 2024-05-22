Caready: в России заработала новая федеральная сеть ремонта китайских авто

Но для начала напомним, что собой представляет Pango Cars. Это целая экосистема, позволяющая любому россиянину купить надежную во всех смыслах — и техническом, и юридическом — подержанную машину любой марки и модели, включая, разумеется, и китайскую (доля легковушек из Поднебесных сейчас составляет на «вторичке» около 5%).
При этом представители бренда утверждают, что ТС будет проверено более чем по ста параметрам, включая такой бич б/у авто, как скрученный пробег. Машины, купленный у Pango Cars (76 салонов по всей стране) имеют годовую гарантию. И вот, повторимся, теперь в структуре компании появилась собственная сеть автосервисов — Caready, готовая составить серьезную конкуренцию в том числе и СТО крупных дилерских холдингов. Весьма, согласитесь, амбициозные намерения. Но вот что стоит за ними?
— Мы, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» директор бренда Caready Михаил Маковей, — имеем перед аналогичными сетями ряд преимуществ. — Во-первых, если говорить именно о китайских машинах, то у нас налажен доступ к каталогам запасных частей и документации автопроизводителей из КНР, чем не многие наши конкуренты могут похвастать. А во-вторых, можем уже сейчас предложить широкий ассортимент запчастей собственного бренда на автомобили различных марок и моделей.
Ведь, подчеркну, наша сервисная сеть — мультибрендовая, хотя и с акцентом на «поднебесные» авто. Иными словами, россиянин, приобретая подержанную машину через ДЦ Pango Cars, сможет и обслуживать ее на СТО, входящих в экосистему компании. Что, как минимум, будет дешевле, надежнее и быстрее, чем в привычных автосервисах...
И остается добавить, что в этом году в России заработает около 50 СТО Caready, а уже к концу 2025-го их будет более 200.