5 роковых ошибок, которые совершают автовладельцы при продаже машины

Желание любого автомобилиста продать подороже свою старую машину вполне естественно. И чтобы увеличить его стоимость, многие из них стараются, как следует подготовить его к продаже, даже не подозревая, что это может существенно сбить цену. Да и вообще вызвать подозрение у потенциального покупателя.
Первое, чего не стоит делать, это заниматься капитальной подготовкой машины к продаже. Не стоит лезть в двигатель, коробку, мосты, стараясь довести их до идеала — покупатель это не оценит, а то и вовсе заподозрит неладное. Да, можно помыть машину сверху и внутри. Но, например, мыть двигатель не стоит. Равно как и не стоит производить капитальный ремонт — вложенных денег с продажи точно не вернуть. Лучше немного уступить в цене, чем вкладываться в машину, которая уже фактически не ваша.
Покупатель вправе попросить вас съездить с ним в техцентр, где можно продиагностировать автомобиль. А потому не стоит скрывать от него какие-либо косяки машины. На сервисе они все равно вскроются. Ну и отказываться от поездки в техцентр тоже глупо. Тем более, что оплачивает диагностику тот, кто ее заказывает.
Естественное желание покупателя — прокатиться на автомобиле. И в этом ему трудно отказать, если очень хочешь продать машину, да и причин для волнения за ее состояние нет. Однако это чревато другими опасностями. Во-первых, покупатель не внесен в страховку. А ведь на дороге может произойти все что угодно. Во-вторых, он не показывал вам справку о своей вменяемости, да и о том, что не мешало бы взглянуть на его права, вы точно не вспомните. Но бывают же еще и угонщики.
И здесь нужно быть особенно аккуратным. Все же не стоит пускать за руль незнакомого человека. Прокатите его, расскажите о машине. Пусть оценивает ее с пассажирского кресла. И не следует приезжать на встречу в незнакомую безлюдную местность.
Покупатели бывают разными. Одни говорливы, суетливы и чрезмерно активны в поисках недочетов, указывая на которые пытаются продавить продавца в цене. И здесь, главное, не поддаться панике. Если машина со сколами, вмятинами или царапинами, то все это не такие большие грехи, за которые можно было бы существенно уступить покупателю. Держите планку. Стойте на своем. Делайте скидку только в том случае, если в процессе осмотра и диагностики были выявлены существенные изъяны. В иных случаях, вас попросту пытаются развести на хорошую скидку, и не более того.
Помните главное — машину вы, так или иначе, продадите. Не стоит цепляться за первого попавшегося претендента на покупку. Ведь среди них полно перекупщиков, мошенников и прохвостов. Если вы уверены в своем автомобиле, то и не нужно скидывать цену ниже рыночной. А если нет, то будьте готовы подвинуться на несколько десятков тысяч рублей.
Если продавец видит, что с ним откровенны, это располагает его к покупке. Он будет знать, что было с машиной, и что предстоит с ней сделать, чтобы довести ее, что называется, до ума. Посчитав все «за» и «против», он примет решение. А стимул в виде небольшой обоснованной скидки лишь подтолкнет его к покупке.