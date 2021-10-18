5 самых неудобных вопросов главному инженеру нового Lexus LX

На свежую генерацию флагманского внедорожника японцы делают большую ставку. Еще бы: Lexus LX у нас любят и почитают, а все благодаря надежности агрегатной базы, выдающимся внедорожным возможностям и ликвидности на «вторичке». Поэтому не зря Россия является самым приоритетным рынком для «Лексус» в Европе. Впрочем, изменения, коим подвергся LX, рискуют отвернуть от себя часть покупателей. Или не рискуют? Давайте выясним это, побеседовав с топ-инженером проекта Йоко Таками.

– Чем уникальным может похвастаться новый LX, принципиально отличаясь от конкурентов?

– У нас много всевозможных систем безопасности и опций комфорта, автомобиль стал более городским в управляемости и бескомпромиссным на бездорожье. Я рад, что теперь мы можем предложить нашим клиентам комплектацию VIP с капитанскими креслами, богатым оснащением и высочайшим уровнем комфорта. Отдельного внимания заслуживает система Multi-Terrain Monitor, позволяющая увидеть на центральном мониторе пространство под автомобилем и даже вокруг отдельно взятых колес. Уверен, это решение определенно оценят потребители при езде по бездорожью.

– Кого Вы считаете главными конкурентами Lexus LX? Быть может, Chevrolet Tahoe или Infiniti QX80? И почему?

– Мы не ориентируемся ни на кого из соперников на рынке. При создании автомобиля мы, прежде всего, отталкивались от предыдущего поколения LX. Главной задачей являлась необходимость учесть пожелания клиентов, сделав автомобиль лучше и сохранив при этом его ДНК. Свежая архитектура дала нам возможность сбросить вес, повысить уровень управляемости и проходимости.