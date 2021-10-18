5 самых неудобных вопросов главному инженеру нового Lexus LX

На свежую генерацию флагманского внедорожника японцы делают большую ставку. Еще бы: Lexus LX у нас любят и почитают, а все благодаря надежности агрегатной базы, выдающимся внедорожным возможностям и ликвидности на «вторичке». Поэтому не зря Россия является самым приоритетным рынком для «Лексус» в Европе. Впрочем, изменения, коим подвергся LX, рискуют отвернуть от себя часть покупателей. Или не рискуют? Давайте выясним это, побеседовав с топ-инженером проекта Йоко Таками.
– Чем уникальным может похвастаться новый LX, принципиально отличаясь от конкурентов?
– У нас много всевозможных систем безопасности и опций комфорта, автомобиль стал более городским в управляемости и бескомпромиссным на бездорожье. Я рад, что теперь мы можем предложить нашим клиентам комплектацию VIP с капитанскими креслами, богатым оснащением и высочайшим уровнем комфорта. Отдельного внимания заслуживает система Multi-Terrain Monitor, позволяющая увидеть на центральном мониторе пространство под автомобилем и даже вокруг отдельно взятых колес. Уверен, это решение определенно оценят потребители при езде по бездорожью.
– Кого Вы считаете главными конкурентами Lexus LX? Быть может, Chevrolet Tahoe или Infiniti QX80? И почему?
– Мы не ориентируемся ни на кого из соперников на рынке. При создании автомобиля мы, прежде всего, отталкивались от предыдущего поколения LX. Главной задачей являлась необходимость учесть пожелания клиентов, сделав автомобиль лучше и сохранив при этом его ДНК. Свежая архитектура дала нам возможность сбросить вес, повысить уровень управляемости и проходимости.
– А что просили владельцы предыдущего Lexus LX?
– Пожалуй, главное, чего им не хватало — это автоматических доводчиков дверей. Теперь потребители не лишены подобной роскоши. Кроме того, как я уже сказал, мы представили автомобиль в исполнении VIP, что выводит внедорожник на принципиально новый уровень комфорта и эргономики.
– А не боитесь ли Вы потерять клиента, заменив неубиваемые атмосферники на моторы с наддувом?
– Нет, мы долго испытывали новые двигатели в различных условиях эксплуатации и в полной мере уверены в их надежности и большом ресурсе. К тому же, переход на турбированные V6 только улучшил технические характеристики, включая динамику.
– Раньше моторная линейка отличалась от «родственного» Land Cruiser 300 и была мощнее, а сейчас стала идентичной. Почему?
– Прежде всего, новые моторы и без того стали мощнее, чем те, что стояли ранее. Даже невзирая на отказ от использования V8. И, как я уже говорил, V-образная «шестерка» с наддувом колоссально отразилась на динамических показателях.
– А как обстоят дела с тормозами? Они стали лучше?
– Тормозная система получила новый электро-гидравлический усилитель.
– А что изменилось в подвеске?
– Внедорожник получил иной конструкции амортизаторы: изменены углы задних и увеличены ходы передних. Подвеска стала облегченной и более гибкой с умением регулировать дорожный просвет в зависимости от эксплуатационных условий. Электроуправляемое шасси, оптимизируя жесткость пружин, обучено самостоятельно выравнивать автомобиль в поворотах и стабилизировать траекторию и крены при резких ускорениях и торможениях. Активные стабилизаторы поперечной устойчивости умеют размыкаться и улучшать артикуляцию колес. Добавлю, что гидроподвеска AHC в полной мере доказала свою эффективность на дорогах и вне их.
– Что-то еще из технического «улучшайзинга»?
– Да, Lexus LX обзавелся улучшенной развесовкой по осям, более жесткими рамой и кузовом, а также сниженным центром тяжести. Сами понимаете, что это принципиальным образом сказалось на управляемости.
– Как в пяти словах или тезисах Вы можете охарактеризовать Lexus LX нового поколения?
– ДНК автомобиля — это надежность и прочность, завидные внедорожные повадки, понятный и востребованный дизайн, функциональность и эргономика.