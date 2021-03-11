Как завести автомобиль без аккумулятора электродрелью

Движение без аккумуляторной батареи ненормально и это в любом случае нештатный режим. Но что делать, если позарез надо добраться из пункта А в пункт Б? Обнадежим: легковой автомобиль способен ехать… без батареи. Главное — заставить мотор работать, а дальше генератор начнет подпитывать сам себя, поддерживая в бортовой сети относительно стабильное напряжение. И если не нажимать газ в пол, то без АКБ возможно спокойно добраться до сервиса или автомагазина.
Теперь надо решить, как завести двигатель. Для этой цели подойдет, скажем, аккумулятор от электроинструмента. Например, от электродрели или гайковерта. Его энергии вполне хватит, чтобы провернуть коленвал, а когда двигатель заработает — важно защитить клеммы.
Для это нужно сперва обмотать плюсовую клемму несколькими слоями полиэтиленовой пленки и затолкать ее в какую-нибудь пластиковую бутылку. «Минус» также нужно защитить. Это позволит уберечь клеммы от соприкосновения с металлическими частями машины. Напомним, от последнего может произойти короткое замыкание со всеми вытекающими для электрики последствиями. Так что начинать движение нужно только после тщательной изоляции контактов.
Кстати, у современных систем управления двигателем предусмотрена защита бортовой сети от случайного отсоединения клеммы батареи. Она и позволяет ехать вообще без АКБ. За примерами далеко ходить не надо. Скажем LADA Largus с мотором К4М при снятии клеммы реагирует лишь небольшим снижением напряжения. При этом мотор работает ровно и без провалов.
Видимо, программа блока управления двигателем может «почувствовать» отключение батареи и снизить рабочее напряжение в сети. Таким образом на универсале можно ехать даже на дальние расстояния. Только двигатель в этом случае не надо глушить, либо постоянно держать при себе заряженный аккумулятор от электродрели.