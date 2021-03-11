Как завести автомобиль без аккумулятора электродрелью

Для это нужно сперва обмотать плюсовую клемму несколькими слоями полиэтиленовой пленки и затолкать ее в какую-нибудь пластиковую бутылку. «Минус» также нужно защитить. Это позволит уберечь клеммы от соприкосновения с металлическими частями машины. Напомним, от последнего может произойти короткое замыкание со всеми вытекающими для электрики последствиями. Так что начинать движение нужно только после тщательной изоляции контактов.

Кстати, у современных систем управления двигателем предусмотрена защита бортовой сети от случайного отсоединения клеммы батареи. Она и позволяет ехать вообще без АКБ. За примерами далеко ходить не надо. Скажем LADA Largus с мотором К4М при снятии клеммы реагирует лишь небольшим снижением напряжения. При этом мотор работает ровно и без провалов.

Видимо, программа блока управления двигателем может «почувствовать» отключение батареи и снизить рабочее напряжение в сети. Таким образом на универсале можно ехать даже на дальние расстояния. Только двигатель в этом случае не надо глушить, либо постоянно держать при себе заряженный аккумулятор от электродрели.