Разорительный «автомат»: сколько стоит АКП на LADA, УАЗ и Toyota

Все больше и больше россиян, покупая автомобиль, делают выбор в пользу «двух педалей» — в прошлом году более 60% новых авто были приобретены в комплектации с «автоматом». Такими темпами механическая коробка переключения передач скоро будет уделом только коммерческого транспорта — даже поклонники спортивных машин и внедорожников, которые раньше стеной стояли за «механику», все чаще предпочитают АКП.
Но ложка хороша к обеду, а коробка «автомат» — пока она новая. Ведь проблемы с таким узлом обойдутся ох как не дешево. Не верите? Судите сами.
Начнем, пожалуй, с родной LADA, которая первой из отечественных автомобильных брендов перешла на «две педали». Самая дешевая — от 622 500 рублей — и оттого массовая, конечно, Granta, которая оснащена японской автоматической трансмиссией JATCO JF 414E, четырехступенчатой и очень надежной.
Но и ее можно быстро и тактично «положить», если «гарцевать» со светофоров, перегреть в глубоком снегу или колее, а также просто плохо обслуживать и не менять масла. Более того, японский «автомат» не любит буксировать другие автомобили — может себе позволить только 40 км, а скорость — не выше 35 км/ч. Но кто в России читал эти правила? Да и как отказать товарищу, застрявшему или сломавшемуся далеко от дома? Не поймут!
Так ресурс трансмиссии существенно сокращается, а «момент истины» может случиться уже при первом владельце. Работы по восстановлению обойдутся в сумму от 40 000 до 90 000 рублей, в зависимости от необходимости менять гидроблок. Подержанный «узел» будет стоить не менее 40 00 рублей, а новая «коробка» — минимум 115 000 рублей или 20% от стоимости новой LADA Granta c автоматом.
Едем дальше и переходим ко второму детищу города Тольятти — LADA Vesta, которая отныне оснащена японским же вариатором Jatco JF015E. Быстрый отклик на педаль газа, экономия топлива, малый вес и компактные размеры — это все про бесступенчатые трансмиссии. Несмотря на многолетний опыт многих россиян, завод решил порадовать «диванных экспертов» — говорят, что вариатор прослужит не более 140 000 — 150 000 км, после чего потребует замены. Мол, неремонтопригодный. Впрочем, как и современные смартфоны.
Это правило может сработать в благополучном Сингапуре, но не в России: вариаторы у нас чинят, а стоимость работ и запчастей составит 44 700 рублей, что значительно ниже, чем у любого «автомата». И это — за полную переборку, поэтому платить от 35 000 до 70 000 рублей за подержанную «коробку» смысла нет. А вот новая деталь обойдется недешево — цены начинаются от 190 000 рублей, а некоторые особо жадные «дилеры» и вовсе просят четверть миллиона.
Следующий участник нашего списка — главный внедорожник всея Руси УАЗ Patriot. C 2019 года на него ставят классический шестиступенчатый автомат Punch Powertrain 6L50, надежный и проверенный временем да множеством американских автомобилей. Однако опытный российский автовладелец найдет «ключик» и для этой АКП: перегрев, использование неподходящий масел, гидроудар и прочие радости бездорожья «справятся» с американской трансмиссией.
Punch Powertrain 6L50 «любит» масло Dexron, а его требуется почти 10 литров на замену, и не любит высоких оборотов двигателя, периодически «сопливит» и требует замены прокладки при каждой смене масла. Одним словом, при «традиционном» использовании УАЗ Patriot имеет шансы приехать на ремонт раньше срока.
Главное — чтобы механики не обнаружили трещин в корпусе трансмиссии, чем данная АКП, надо признать, достаточно часто страдает, ведь тогда ремонт вылезет за краеугольную отметку в 100 000 рублей. Обычные же «следы эксплуатации» мастера нивелируют за 50 000 — 75 000 рублей. Новый Punch Powerglide 6L50 обойдется в 300 000 рублей.
А напоследок — десерт. Всенародно любимый седан Toyota Camry, о котором в России ходят былины и саги, которому посвящают стихи и песни. Вот уж воистину народная любовь. Про восьмиступенчатый Direct Shift, что ставится только с 3,5-литровым мотором, вежливо умолчим, поскольку это «коробка» новая и никаких новостей о ней пока нет. Да и в такси, главной камнедробилке автопрома, она не встречается.
А вот насчет шестиступенчатых Aisin U761E и U760E, которыми комплектуются 2- и 2,4-литровые Toyota Camry соответственно, отзывы и рекомендации есть уже давно. «Камри» любят, несмотря на откровенную слабость трансмиссии — таксисты начинают откладывать на ремонт «автомата» с момента покупки машины.
Так в такси АКП на «Камри» живет около 120 000–140 000 км, которые машина «срабатывает» за год-полтора. После можно провести только одну переборку, стоимостью от 85 000 рублей, а с маслами и установкой — от 95 000 рублей, и проехать еще около 100 000 км. Гарантия на ремонт, к слову, 40 000 км.
После этого, предварительно скрутив пробег, машина отправляется покорять регионы и веси необъятной страны, ведь подержанная трансмиссия после переборки обойдется в 130 000 рублей и еще около 10 000 рублей на масла и установку, а новая — 614 238 рублей. Сладко?