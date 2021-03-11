Разорительный «автомат»: сколько стоит АКП на LADA, УАЗ и Toyota

Все больше и больше россиян, покупая автомобиль, делают выбор в пользу «двух педалей» — в прошлом году более 60% новых авто были приобретены в комплектации с «автоматом». Такими темпами механическая коробка переключения передач скоро будет уделом только коммерческого транспорта — даже поклонники спортивных машин и внедорожников, которые раньше стеной стояли за «механику», все чаще предпочитают АКП.

Но ложка хороша к обеду, а коробка «автомат» — пока она новая. Ведь проблемы с таким узлом обойдутся ох как не дешево. Не верите? Судите сами.

Начнем, пожалуй, с родной LADA, которая первой из отечественных автомобильных брендов перешла на «две педали». Самая дешевая — от 622 500 рублей — и оттого массовая, конечно, Granta, которая оснащена японской автоматической трансмиссией JATCO JF 414E, четырехступенчатой и очень надежной.