Раскрыты неожиданные подробности о новой LADA Vesta

Как рассказал «АвтоВзгляду» директор по маркетингу LADA Фабьен Гульми, обновленную «Весту» мы увидим примерно через год. Притом работы идут четко по плану (сейчас машины проходят испытания) и задержек не будет.

Также господин Гульми подчеркнул, что флагману марки LADA предстоит стать солиднее и современее. Машина примерит светодиодную оптику, а в салоне появится большой тачскрин медиасистемы. Кроме того, в интерьере будет больше дорогого мягкого пластика.

В свою очередь, представители инженерного корпуса АВТОВАЗа отметили, что работать над новинками им стало легче, поскольку любые решения разрешено брать из ассортимента Renault. А значит, информация, будто на «Весте» появятся фары от новейшего «Логана» может оказаться правдивой.

Вдобавок инженеры добавили, что LADA Vesta не получит новый 8-клапанный двигатель — этот мотор останется приметой «Ларгуса» и «Гранты». Других официальных подробностей по поводу грядущей новинки пока нет.

Кстати, как известно, АВТОВАЗ провел большую модернизацию семейства LADA Largus. Основные пункты обновленческой программы известны: форсированный восьмиклапанный мотор, подправленная внешность, улучшенный интерьер… Однако за скобками осталось несколько важных моментов, которые точно не оставят без внимания фанаты этой модели. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие именно.