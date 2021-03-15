Раскрыты неожиданные подробности о новой LADA Vesta

Фото производителя.
В Сети уже давно ходили слухи, будто АВТОВАЗ вовсю готовит рестайлинг семейства LADA Vesta. Но теперь представители автогиганта официально подтвердили порталу «АвтоВзгляд» этот факт, а задно раскрыли несколько любопытных подробностей.

Как рассказал «АвтоВзгляду» директор по маркетингу LADA Фабьен Гульми, обновленную «Весту» мы увидим примерно через год. Притом работы идут четко по плану (сейчас машины проходят испытания) и задержек не будет.

Также господин Гульми подчеркнул, что флагману марки LADA предстоит стать солиднее и современее. Машина примерит светодиодную оптику, а в салоне появится большой тачскрин медиасистемы. Кроме того, в интерьере будет больше дорогого мягкого пластика.

В свою очередь, представители инженерного корпуса АВТОВАЗа отметили, что работать над новинками им стало легче, поскольку любые решения разрешено брать из ассортимента Renault. А значит, информация, будто на «Весте» появятся фары от новейшего «Логана» может оказаться правдивой.

Вдобавок инженеры добавили, что LADA Vesta не получит новый 8-клапанный двигатель — этот мотор останется приметой «Ларгуса» и «Гранты». Других официальных подробностей по поводу грядущей новинки пока нет.

Кстати, как известно, АВТОВАЗ провел большую модернизацию семейства LADA Largus. Основные пункты обновленческой программы известны: форсированный восьмиклапанный мотор, подправленная внешность, улучшенный интерьер… Однако за скобками осталось несколько важных моментов, которые точно не оставят без внимания фанаты этой модели. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие именно.

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15 марта 2021
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